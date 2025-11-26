Real Cundinamarca abrió boletería para hinchas del Cúcuta de cara a final del Torneo BetPlay en Bogotá: estos son los precios

Real Cundinamarca hará de local en el estadio Metropolitano de Techo- crédito Dimayor

La venta de boletería para la final de ida del Torneo BetPlay 2025-II entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo comenzó en la tarde del martes 25 de noviembre, dando inicio a una semana decisiva para ambos clubes.

El partido se disputará el miércoles 27 de noviembre a las 8:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, y ha generado una alta expectativa por la posibilidad de un estadio lleno y la anunciada presencia masiva de hinchas motilones.

El Real Cundinamarca informó que las entradas se ofrecen en tres localidades: Occidental Norte a $80.000, Oriental a $60.000 y Norte a $40.000.

Desde las primeras horas tras el anuncio, los fanáticos del cuadro nortesantandereano comenzaron a consultar los canales de venta y la disponibilidad de boletos, lo que anticipa una alta demanda y un ambiente de máxima emoción en las tribunas.

La respuesta positiva de los aficionados del equipo de Nelson “El Rolo” Flores refuerza la previsión de que el estadio se llenará para uno de los encuentros más relevantes, entre múltiples factores, en la corta historia del equipo cundinamarqués.

Esta es la boletería del duelo entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo- crédito @RealCundi/X

La expectativa de asistencia se ve impulsada por el fenómeno de la hinchada visitante. Cúcuta Deportivo, que cuenta con masiva hinchada en Bogotá, prevé movilizar a miles de aficionados para este compromiso.

La capital, caracterizada por su diversidad y la presencia de migrantes de distintas regiones, ha sido tradicionalmente un punto de encuentro para barras y filiales de equipos históricos.

En el caso de Cúcuta, Bogotá ha acogido a una amplia comunidad Rojinegra, formada en parte por las dificultades deportivas y administrativas que el club ha atravesado en la última década.

Esta afición ha acompañado al equipo en múltiples partidos del Torneo BetPlay disputados en Bogotá, y se espera que en la final su presencia iguale o incluso supere a la de la hinchada local.

Cúcuta Deportivo buscará el ascenso a la Liga BetPlay Dimayor- crédito @tcontrerasS/X

El contexto histórico para Real Cundinamarca añade un matiz especial al evento. El club, surgido tras la reestructuración del antiguo Valledupar FC y con sede operativa en Bogotá, ha logrado consolidarse rápidamente en el fútbol colombiano.

Tras dominar los cuadrangulares semifinales, el equipo alcanzó la final en un semestre destacado, lo que ha despertado entusiasmo entre su joven afición. La posibilidad de ascender por primera vez a la máxima categoría representa el mayor logro en la breve existencia del club y un motivo de orgullo para sus seguidores.

En el plano logístico, el partido supone un reto considerable para la organización, dada la magnitud del evento y la que sería la masiva presencia de hinchas del Cúcuta en el escenario.

El ambiente en el estadio Metropolitano de Techo se perfila como uno de los más vibrantes de la temporada, con la expectativa de que la pasión y el colorido de las tribunas sean protagonistas tanto dentro como fuera del campo.

Cúcuta tiene miles de hinchas en Bogotá - crédito Mario Caicedo / Colprensa - La Opinión de Cúcuta

Cómo llegaron a la final Cúcuta y Real Cundinamarca

Cúcuta Deportivo dominó su grupo (Grupo A) desde el arranque de los cuadrangulares semifinales. En la primera fecha, el Rojinegro derrotó 1-0 al Internacional de Palmira.

A lo largo de las seis jornadas, Cúcuta Deportivo sumó 13 puntos, con varios triunfos contundentes, entre ellos una goleada 4-0 en la última fecha ante Internacional de Palmira, que le aseguró el primer puesto del grupo; su desempeño constante y la ventaja en la diferencia de gol lo terminaron consolidando como finalista, dejando en el camino a Atlético Huila, Jaguares y Palmira.

Por su parte, Real Cundinamarca protagonizó una campaña sobresaliente en el Grupo B. Con un fútbol eficiente y resultados clave, el cuadro bogotano cerró la fase con 13 puntos —al igual que Cúcuta— producto de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota.

En la fecha decisiva, Real Cundinamarca visitó a Patriotas Boyacá en Tunja y lo derrotó 3-0 con goles de Jhon Cortés, Arney Rocha y Jayder Asprilla, lo que le permitió superar a los competidores del grupo y clasificarse por primera vez en su historia a la final del torneo.