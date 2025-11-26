Néiser Villarreal ya está en Brasil para presentarse en el Cruzeiro y firmar su contrato

Néiser Villarreal ya llegó a Brasil para unirse a Cruzeiro - crédito Central Da Toca

El delantero colombiano Néiser Villareal llegó el miércoles 26 al Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte para incorporarse al Cruzeiro de cara a la temporada 2026.

Con un precontrato firmado desde septiembre, el jugador de 20 años de edad se suma al club brasileño tras finalizar su vínculo con Millonarios FC

La finalización del contrato con el cuadro embajador se dio en medio de la polémica, luego de que el jugador no respondiera a los llamados del equipo para unirse a los entrenamientos, luego de finalizada la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Aunque al futbolista se le abrió un proceso disciplinario, Infobae Colombia conoció que Millonarios decidió no llevar el caso a instancias legales.

En el Mundial Sub-20 de octubre, Villareal anotó cinco goles y compartió el título de máximo goleador junto a Benjamin Cremaschi (Estados Unidos), Yassir Zabiri (Marruecos) y Lucas Michal (Francia). La selección Colombia finalizó en el tercer puesto del torneo.

Según los criterios de la Fifa, la Bota de Oro se otorga al futbolista con más asistencias en caso de empate en goles; Cremaschi se llevó el trofeo con dos asistencias, mientras que Villareal recibió la Bota de Plata al registrar una.

Néiser Villarreal fue la gran figura de la Tricolor en el mundial sub-20 de Chile- crédito EFE

El fichaje de Villareal por el Cruzeiro se anunció en septiembre, aunque la intención inicial era que el delantero estuviera disponible a mitad de año. Las negociaciones con Millonarios no prosperaron, por lo que el club brasileño optó por un precontrato para asegurar su llegada en 2026.

Descubierto por Millonarios, Villareal fue una de las figuras de la Selección Colombia Sub-20, aunque tuvo escasa participación con el primer equipo esta temporada debido a la disputa contractual. En el primer semestre de la Liga BetPlay 2025, disputó 15 partidos y sumó tres asistencias. Su último encuentro con la camiseta de Millonarios fue en junio, en la derrota por 2-1 ante Santa Fe.

Neiser Villarreal es el goleador de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA con cinco tantos - crédito FIFA

En el Campeonato Sudamericano de Conmebol en febrero, Villareal marcó ocho goles y dio cuatro asistencias en nueve partidos, finalizando como máximo goleador del torneo. Quedó a un tanto de igualar el récord de Neymar (nueve goles en 2011) y fue clave para que Colombia alcanzara la fase final y terminara en el tercer lugar.

Durante su primera entrevista en Belo Horizonte, entregada a Central da Toca, el delantero expresó: “Estoy muy contento con Cruzeiro. Quiero agradecerles el fichaje. Ahora me concentraré en Cruzeiro y haré las cosas lo mejor posible. No se preocupen, porque haré las cosas muy bien”.

Cruzeiro puede llegar al segundo lugar del Brasileirao

Soccer Football - Brasileiro Championship - Gremio v Cruzeiro - Arena do Gremio, Porto Alegre, Brazil - November 5, 2025 Cruzeiro players pose for a team group photo before the match REUTERS/Diego Vara

La derrota del Palmeiras ha abierto la posibilidad para que el Cruzeiro alcance el segundo puesto en el Campeonato Brasileño, dependiendo de su desempeño este sábado a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) frente al Ceará en el estadio Castelão. Si el equipo de Minas Gerais logra la victoria, sumará 71 puntos, superando al conjunto paulista, que permanece con 70 tras perder ante el Grêmio en Porto Alegre.

Con la reciente clasificación asegurada a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026, el Cruzeiro ahora concentra sus esfuerzos en las semifinales de la Copa do Brasil ante el Corinthians, programadas entre el 10 y el 14 de diciembre.

El empate 1-1 entre el Flamengo y el Atlético-MG en Belo Horizonte ha limitado las opciones de título para el Cruzeiro. El Flamengo, líder con 75 puntos, mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre el Cruzeiro si este último gana su próximo encuentro, restando solo dos jornadas para el cierre del torneo.

Tras enfrentar al Ceará, el Cruzeiro recibirá al Botafogo en el Mineirão y concluirá su participación ante el Santos en Vila Belmiro. Por su parte, el Flamengo disputará sus últimos partidos contra el Ceará en el Maracanã y el Mirassol en el Maião, mientras que el Palmeiras cerrará la temporada como visitante frente al Atlético-MG y al Ceará.