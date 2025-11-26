Con miras al Mundial de 2026, Dayro Moreno visitó la embajada de Estados Unidos y contó cuál es la ciudad que más le gusta de ese país

Dayro Moreno en la Embajada de Estados Unidos en Colombia - crédito capturas de pantalla @USEmbassyBogota/X

La visita de Dayro Moreno, jugador de Once Caldas y de la selección Colombia, a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá reveló no solo la admiración del futbolista ese país, sino también su optimismo respecto al futuro de la selección colombiana.

El encuentro, marcado por la cordialidad y el reconocimiento, permitió a Moreno compartir sus impresiones sobre el país norteamericano y su experiencia como figura del fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encuentro, que fue difundido por la entidad por medio de sus redes sociales, dio cuenta del momento en el que se realizó una pequeña dinámica de “Pin Pon” entre el colombiano y uno de los funcionarios.

Con en frase de la canción que fue escrita en nombre del jugador, así lo comunicó: “Dayro Moreno, Dayro Moreno Si lo leíste cantando, es porque, al igual que nosotros, eres fanático de Dayro, una leyenda en la cancha y máximo goleador colombiano. Nos visitó y habló con nuestro Consejero para Diplomacia Pública, Stewart Tuttle, acerca del fútbol como una pasión que une a nuestras naciones mientras nos preparamos para la Copa Mundial 2026, en donde Estados Unidos tendrá el honor de ser el anfitrión de más de setenta partidos”.

Desde el inicio, el funcionario de la embajada expresó su entusiasmo por recibir al delantero: “Obviamente estamos muy felices aquí en la embajada de estar aquí con el gran goleador colombiano Dayro Moreno. Gracias por acompañarnos, Dayro”, comentó.

Moreno, por su parte, respondió con gratitud: “Contento es orgullo para mí de estar en la Embajada de Estados Unidos”, afirmó el goleador del Fútbol Profesional Colombiano.

Al ser consultado sobre sus destinos favoritos en Estados Unidos, el jugador destacó una ciudad en particular: “He estado en varias ciudades, hay una que me encantó que fue cuando estuvimos en la Copa América Centenario, que es Chicago. Esa ciudad me encantó muchísimo”, aseguró el futbolista.

Dayro Moreno visitó la Embajada De Estados Unidos en Bogotá - crédito @USEmbassyBogota/X

La conversación giró luego hacia los aspectos que más le atraen del país.

Moreno subrayó: “Yo creo que la cultura, el orden. Nosotros como menos que vos que venimos a Estados Unidos a, a visitarlo por, por la tecnología, por la gente que es”.

El diálogo abordó también las expectativas de Moreno sobre el desempeño de la selección colombiana en el próximo mundial. El delantero manifestó su esperanza.

“Dios quiera que hasta la final, (que) seamos campeones, porque sabemos que tenemos buen grupo, buenos jugadores”, dijo Dayro

Finalmente, el funcionario mencionó el reconocimiento popular que acompaña a Moreno en los estadios, a lo que el futbolista respondió: “Ya todo Colombia lo, lo conoce el bailecito de Dayro Moreno. Así, ah”, afirmó Dayro Moreno al funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.