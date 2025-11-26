América de Cali lanzó 2x1 para llenar el Pascual Guerrero frente al DIM: los escarlatas aún tienen chances

América de Cali busca acercarse cada vez más a su hinchada- crédito @AmericadeCali/X

América de Cali lanzó una promoción 2x1 en todas las tribunas del estadio Olímpico Pascual Guerrero para el partido frente a Independiente Medellín, programado para el jueves 27 de noviembre de 2025.

El objetivo es llenar el estadio en un encuentro crucial para el club, que atraviesa un momento determinante en la Liga BetPlay. Además, la barra Barón Rojo Sur confirmó su regreso al estadio tras varios meses de ausencia por protesta.

La promoción, anunciada en las redes sociales del club, permite a los aficionados adquirir dos entradas por el precio de una en cualquier tribuna del Pascual Guerrero.

El mensaje dirigido a la hinchada destaca: “Escarlata, ante Medellín tendremos 2x1 en todas las tribunas del Pascual Guerrero. Si eres abonado, aprovecha el gancho americanito para que disfrutes en familia de la fecha 3 de los cuadrangulares. ¡Nos vemos el jueves en San Fernando!”.

Actualmente, todas las localidades mantienen una amplia disponibilidad de entradas, lo que facilita el acceso de los seguidores a esta oferta, que no se habilitaba desde hace varios compromisos.

Habrá 2X1 en el estadio Pascual Guerrero para duelo contra Junior- crédito @AmericadeCali/X

En el plano deportivo, América de Cali llega a este partido con la necesidad de sumar una victoria para mantener sus aspiraciones en el segundo semestre de la Liga BetPlay.

El equipo caleño viene de una derrota ante Atlético Nacional y de un empate frente a Junior, resultados que han complicado su situación en los cuadrangulares. La expectativa es que el respaldo masivo de la afición impulse al plantel en este momento clave.

El ambiente en el Pascual Guerrero también estará marcado por el retorno de la barra Barón Rojo Sur, que había suspendido su presencia en el estadio como forma de protesta por el manejo administrativo y deportivo del club.

El América de Cali quiere contar con el apoyo de su hinchada frente al DIM- crédito @AmericadeCali/X

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la barra expresó: “La Barra Barón Rojo Sur se dirige a ustedes con respeto y transparencia. Como es de conocimiento público, en meses pasados realizamos una protesta con el fin de exigir ajustes administrativos y deportivos que consideramos necesarios para el bienestar del club”.

La decisión de regresar se tomó tras un proceso de diálogo con la institución, en el que ambas partes alcanzaron acuerdos para mejorar la situación del equipo.

El comunicado de la barra detalla que, luego de varias mesas de trabajo con la directiva, se establecieron mecanismos de seguimiento y verificación para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos tanto por el club como por la hinchada organizada.

Estos espacios de diálogo y control continuarán activos, con el propósito de que el proceso avance de manera responsable y que todas las partes involucradas mantengan su compromiso con el bienestar de América de Cali.

Los "Diablos Rojos" sufrieron una dura goleada en el Atanasio Girardot, y por poco comprometen su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay-crédito David Jaramillo/Colprensa

América de Cali ha sumado un punto en dos juegos disputados

Desde la fase regular, América atravesó una campaña turbulenta, con altibajos, pero logró colarse al octavo puesto y clasificarse para los cuadrangulares. Los escarlatas cerraron la liga con 29 puntos, encima de rivales directos gracias a una diferencia de gol ligeramente favorable.

Al entrar en la semifinal, el cuadro vallecaucano fue ubicado en el “grupo de la muerte” —el Grupo A— junto con Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Independiente Medellín.

En su debut en la fase de cuadrangulares, América visitó a Atlético Nacional y cayó 1-0. El gol lo marcó Matheus Uribe, tras una jugada aérea tras centro de Marlos Moreno.

Ese resultado dejó al equipo con la urgencia de reaccionar, conscientes de que cualquier traspié complicaría su sueño de avanzar a la final.

Aunque la semifinal apenas comienza, la participación de América se perfila como una prueba de carácter. El reto será sobreponerse a la derrota inicial y competir ante rivales fuertes en un grupo altamente competitivo.