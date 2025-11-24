Santa Fe robaría figura a Águilas Doradas para la Copa Libertadores 2026: sería reemplazo de referente de décima estrella

Mateo Puerta ha destacado en el equipo antioqueño desde hace varias temporadas- crédito @mateop4/ Instagram

Independiente Santa Fe continúa afinando detalles de cara a lo que será su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Y es que en medio de su pelea por meterse por segunda vez consecutiva a la final del fútbol profesional colombiano, desde la directiva encabezada por Eduardo Méndez estarían analizando los que podrían ser los nuevos refuerzos para la temporada 2026.

Por ejemplo, ante la tan anhelada llegada de Pablo Repetto, cuya vinculación al cuadro Cardenal estaría cerca de formalizarse, sería necesario reforzar el lateral derecho, una de las zonas con más falencias en el plantel Cardenal.

Con Elvis Perlaza como gran referente en la posición –incluso siendo pilar del título de la décima estrella de los cardenales–, pero con más de 35 años y su renovación en vilo, el conjunto Cardenal estaría en búsqueda de un jugador que pueda suplir dicha zona del campo en caso de una hipotética salida del exMillonarios.

Frente a ello, el periodista Alexis Rodríguez, reconocido por dar a conocer múltiples rumores en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, explicó que el conjunto bogotano estaría buscando el fichaje del lateral derecho de Águilas Doradas Mateo Puerta, que ha sido tentado por otros equipos del campeonato local desde hace algunos años.

Elvis Perlaza fue referente en el título de Santa Fe- crédito @CardenalPacto/X

El periodista enfatizó que junto con el carrilero derecho del cuadro antioqueño, también se evalúa la opción de Yilson Rosales, actual jugador de Alianza F. C, así como la renovación de Elvis Perlaza, que ha sido relacionado con el Real Cartagena, de la segunda división del fútbol colombiano, de cara a la próxima temporada.

Frente a ello, Rodríguez enfatizó en que el uruguayo Pablo Repetto, que asumiría la dirección técnica de Independiente Santa Fe a mediados de diciembre, será el que tome la última palabra frente a dicha decisión.

“¿Lateral derecho 2026? Opciones: Puerta, Rosales, Elvis. Repetto tendrá la última palabra“, comentó el periodista.

Alexis Rodríguez dio a conocer los candidatos al lateral derecho de Santa Fe en 2026- crédito @alexisnoticias/X

Qué se sabe de la posible llegada de Pablo Repetto a Santa Fe

Los rumores señalan que Repetto es uno de los principales candidatos para asumir como técnico de Santa Fe para la temporada 2026. El acuerdo entre el uruguayo y el cuadro Cardenal estaría bastante avanzado.

De hecho, hay versiones de que él mismo habría dado indicios de su llegada a través de un periodista (“Tutogol Radio”), hablando de aprovechar ciertos jugadores del actual plantel y de mantener “la línea uruguaya, la garra … este ADN de Santa Fe”.

Pese a eso, no hay confirmación oficial por parte del club, lo cual mantiene la expectativa abierta.

Si finalmente se concreta, Repetto se encontraría con un proyecto ambicioso en Santa Fe: no solo se espera un buen desempeño en la liga local, sino también un salto continental, ya que el equipo apunta a consolidarse en la Copa Libertadores 2026.

Además, la experiencia de Repetto en Sudamérica (ha dirigido en Ecuador, Paraguay, México, entre otros) y su pasado reciente en Atlético Nacional dan solidez a su candidatura.

Mateo Puerta ha destacado con Águilas Doradas- crédito Nelson Ríos/Vizzorimage

Mateo Puerta, un lateral reconocido en el FPC

Mateo Puerta juega como lateral derecho para Águilas Doradas en la Categoría Primera A de Colombia. Según estadísticas de Sofascore, el carrilero mide 172 cm, juega con el pie derecho y su número de camiseta es el 4.

Puerta comenzó su carrera en Cortuluá, donde jugó entre 2016 y 2019, antes de pasar al Deportivo Cali en condición de préstamo. Posteriormente, el lateral se consolidó en Águilas Doradas, equipo con el que ha tenido un crecimiento importante y se ha convertido en una pieza clave de la defensa.

Un momento interesante fue la salida de Puerta de Atlético Nacional en las categorías menores: él mismo reconoció que había sido capitán desde sub-13 hasta sub-17, pero fue dejado ir por “un impulso” tras un mal resultado.