Este es el polémico afiche de la FIFA sobre el Mundial 2026 donde aparecía James Rodríguez pero sacaron a Cristiano Ronaldo

James Rodríguez fue protagonista por aparecer en el afiche principal que publicó FIFA con los referentes de las selecciones que estarán en el Mundial de 2026 - crédito IMAGN IMAGES/Chris Jones

El Mundial 2026 ya comienza a palpitarse a un poco más de seis meses de que México debute en el estadio Azteca ante su rival, que se conocerá el 5 de diciembre de 2025, en Washington.

En medio de las celebraciones por las clasificaciones de las selecciones a la cita orbital más importante del mundo, el 20 de noviembre de 2025, se desató una polémica entre los amantes del fútbol por la publicación de un afiche que incluye a las figuras de los países más importantes que irán al Mundial, pero que contó con un detalle: la exclusión del astro portugués Cristiano Ronaldo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cristiano Ronaldo fue el centro de la polémica por ser excluido del principal afiche que publicó la FIFA -crédito Clodagh Kilcoyne / REUTERS

En la publicación que hizo la FIFA a través de sus redes sociales, se incluyeron los jugadores más representativos, y James Rodríguez es uno de los más destacados, por aparecer junto a Lionel Messi y abajo de figuras como Kylian Mbappé (goleador y capitán de Francia), como de Sadio Mané (gran estrella de Senegal).

Esta fue la publicación que colocó la organización deportiva, y que incluyó a CR7 - crédito @fifaworldcup_es / X

Pero la polémica se formó cuando el público, en vez de ver al icónico delantero portugués, se encontró con Bruno Fernandes, ficha clave para los lusos y del Manchester United en el mediocampo, pero que en términos de representación futbolística a nivel mundial pesa menos que la figura de CR7.

Uno de los que se percató de la situación fue el medio británico Touch Line, que informó sobre la eliminación de la publicación, después de los comentarios que surgieron en X, tras la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Dentro de las figuras que destacó también el afiche principal que se publicó, se destacaba la presencia de Vinicius Jr. (figura del Real Madrid y de la seleción brasileña), como también del marroquí Achraf Hakimi (defensor de Marruecos y que llegó al tercer lugar con el cuadro de África, como también figura del PSG).

Así lo referenció uno de los medios de fútbol más importantes de Gran Bretaña, en donde se incluye a James Rodríguez y las grandes figuras de las selecciones del Mundo, y en Portugal, colocan a Bruno Fernandes, en vez de Cristiano Ronaldo - crédito @TouchlineX / X

“ÚLTIMA HORA: La cuenta oficial de la FIFA ha ELIMINADO el primer póster oficial del Mundial de 2026 de sus redes sociales. Recibieron numerosos comentarios negativos por no incluir a Cristiano Ronaldo en el póster”, dijeron.

Así se referenció lo ocurrido por parte de otra página especializada en fútbol, de idioma inglés - crédito @TotalFootbol / X

El portal inglés Total Football también referenció lo ocurrido de la siguiente forma, haciendo alusión a la ausencia de Cristiano Ronaldo en el afiche del Mundial 2026 que publicó la organización deportiva y que posteriormente se borró de las redes sociales, pero añadió el detalle de que la organización añadió el gol

“La FIFA eliminó el primer póster oficial del Mundial de 2026 de sus redes sociales tras recibir críticas por no incluir a Cristiano Ronaldo. La FIFA añadió a Cristiano Ronaldo al nuevo póster, junto con el gol de cabeza de En-Nesyri que dio la victoria a su equipo contra Portugal, y colocó a Lionel Messi con la Copa del Mundo”, dijeron.

Este fue el momento cuando se hizo la nueva publicación por parte de la FIFA, haciendo alusión a los mejores momentos de Qatar 2022 - crédito @fifaworldcup_es / X

Así se jugarán los repechajes camino al Mundial 2026

Marco Materazzi y Gianni Infantino junto a la Copa del Mundo, después del sorteo de los repechajes de la UEFA e intercontinentales - crédito Denis Balibouse / REUTERS

El 20 de noviembre de 2025, se realizó el sorteo de los duelos para los repechajes camino a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026.

Por una parte, en la Uefa quedaron varios duelos destacados, como el partido que tendrá Italia ante Irlanda del Norte, y el partido entre Ucrania Frente a Suecia.

Por parte del repechaje intercontinental, uno de los duelos destacados será entre Bolivia (representante de Conmebol) y Surinam (representante de Concacaf). Allí, el ganador jugará en la final ante Irak (selección de Asia).

Repechaje intercontinental

Cruce 1

Nueva Caledonia vs. Jamaica

El ganador jugará ante República Democrática del Congo

Cruce 2

Bolivia vs. Surinam

El vencedor se enfrentará a Irak.

Repechaje Uefa

Cruce 1

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Cruce 2

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Cruce 3

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Cruce 4

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. Irlanda

Los ganadores de estas llaves se enfrentarán entre sí.