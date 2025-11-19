Así quedó la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: estos son los cuatro bombos

Selección Colombia terminó la temporada 2025 con goleada 3-0 sobre Australia, en preparación para el mundial de 2026 - crédito FCF

Se terminaron las eliminatorias a la Copa del Mundo de la FIFA, en la que se definieron 42 de los 48 cupos para el certamen de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, a la espera de que se definan el resto de clasificados para marzo de 2026, cuando se jugará la próxima ventana de partidos.

La selección Colombia conoció el bombo en el que se ubicará para el sorteo, en el que se organizarán los equipos para la fase de grupos, los cuales fueron divididos según el ranking de noviembre, que se publicó después de que finalizarán las fases clasificatorias en Europa, Concacaf y los amistosos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Finalmente, los últimos cupos para el mundial saldrán de la repesca europea, que repartirá cuatro tiquetes de ese continente, y el Torneo de Repechaje en México, donde seis seleccionados se enfrentarán y uno de ellos es Bolivia, el único representante sudamericano en ese pequeño certamen.

Los bombos para el mundial

Faltan solo siete meses para el inicio del certamen de la FIFA, que le apostó todo para que sea un éxito porque será la primera edición con 48 equipos, 16 más que en Qatar 2022, más partidos y una nueva ronda de dieciseisavos de final, por lo que los países jugarían hasta ocho compromisos camino a la final.

Para el sorteo de la fase de grupos, la selección Colombia quedó sembrada en el bombo dos, por lo que será uno de los equipos elegidos en la segunda ronda para armar las 12 zonas de la Copa del Mundo, que contarán con cuatro participantes de distintos continentes.

Colombia quedó en el puesto 13 del ranking FIFA con 1701.3 puntos, manteniéndose en esa posición con respecto a octubre - crédito @FCFSeleccionCol/X

El lugar de los cafeteros se decidió por el ranking FIFA de noviembre, que se publicó el miércoles 19 de ese mes y que tuvo en cuenta los resultados de todos los seleccionados en eliminatorias y los duelos amistosos, pues el puntaje se define por una operación en la que suma el tipo de certamen, confederación y posición del rival, y el resultado.

De otro lado, Colombia se podría ver en fase de grupos con España, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México o Canadá, al ser las cabezas de serie y que no son de Sudamérica, así que solo se vería con Argentina o Brasil en rondas finales.

Estos fueron los nueve equipos que lideraron el Ranking FIFA de noviembre, con el que se definieron las cabezas de serie para el sorteo del mundial - crédito FIFA

Finalmente, la Tricolor se evitará equipos en la fase de grupos como Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia, este último fue su rival en el pasado amistoso, al quedar en el mismo bombo de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Así quedaron las siembras

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México, Canadá.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Europa 1, Europa 2, Europa 3, Europa 4, Repechaje 1, Repechaje 2.

También se sortearán los repechajes

De otro lado, la FIFA también informó que decidirán los partidos para los últimos encuentros de clasificación para el mundial, que se jugarán del 21 al 30 de marzo de 2026 en Europa y México, este último estrenando el nuevo torneo que reemplazó las repescas intercontinentales.

“La última clasificación ayudará a determinar los sorteos del Torneo de Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Clasificación europea, que se celebrarán en la sede de la FIFA en Zúrich el jueves 20 de noviembre. Continúa leyendo para conocer nuestro resumen completo de los principales cambios tras la actualización de noviembre", informó la organización.

La FIFA presentó los equipos que jugarán tanto la repesca europea como el Torneo de Repechaje en México, en marzo de 2026 - crédito FIFA

Por un lado, el Torneo de Repechaje ya definió que la República Democrática del Congo e Irak jugarán la segunda fase, mientras que Bolivia y Nueva Caledonia enfrentarán a Jamaica o Surinam en la ronda inicial, pues no pueden verse dos países de la misma confederación, para obtener los dos clasificados al mundial.

Por los lados de Europa, los partidos de repesca se definirán en dos etapas, una con ocho llaves y los ganadores pasarán a la fase definitiva, en la que saldrán los últimos cuatro seleccionados de Europa para el certamen de la FIFA.

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania

Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia

Bombo 3: República de Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo

Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte