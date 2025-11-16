Deportes

Linda Caicedo sufrió duro golpe con el Real Madrid: Barcelona “trapeó el piso” con las blancas por goleada 4-0

Pese a que el conjunto de la colombiana venía en buen momento, las catalanas demostraron su condición de campeonas y consiguieron un triunfo clave por el liderato de la Liga F

Linda Caicedo no la pasó bien con el Real Madrid ante el Barcelona, pese al esfuerzo por marcar un gol - crédito Real Madrid Femenino

El FC Barcelona reafirmó su dominio en la Liga F al vencer 4-0 al Real Madrid en el primer Clásico femenino de la temporada, un resultado que consolidó su liderato y evidenció la superioridad del conjunto azulgrana. En medio de la derrota, la actuación de Linda Caicedo se destacó como uno de los pocos aspectos positivos para el Real Madrid.

Linda hizo un enorme esfuerzo para que fuera menor el golpe de la goleada, que también significó un golpe en la tabla de posiciones porque se alejó de las catalanas, quienes ahora sacan ventaja de siete unidades y se encaminan a un nuevo trofeo en el campeonato español.

Esfuerzo de Linda en la goleada

Caicedo, reconocida por su dinamismo y capacidad para generar peligro ante la defensa rival, recibió una calificación de 6,7 por parte de Sofascore, una de las más altas entre sus compañeras, y permaneció en el campo hasta el minuto 70, cuando fue sustituida por Paula Commendador.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la eficacia ofensiva del Barcelona, que se adelantó con dos goles de la delantera polaca Ewa Pajor en los minutos 15 y 30. En el tiempo añadido, la suiza Sydney Schertenleib y la tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, ampliaron la diferencia, sellando una victoria que refuerza la posición del Barça en la cima de la tabla.

El Real Madrid fue inferior al reto y cayó goleado por 4-0 ante el Barcelona, por la Liga F - crédito Real Madrid Femenino

Con este triunfo, el equipo catalán suma 30 puntos en 11 partidos, situándose siete unidades por encima del Real Madrid, que comparte la segunda posición con la Real Sociedad en 23 unidades y alejándose de la pelea por el título.

A pesar del resultado adverso, la actuación individual de Linda Caicedo fue resaltada por su capacidad para encarar y buscar el desequilibrio, incluso frente a la presión constante del Barcelona. La futbolista se mantuvo como una de las jugadoras más activas del Real Madrid, generando ocasiones y mostrando una actitud combativa durante todo el encuentro.

Real Madrid también perdió la opción de acercarse al Barcelona en el liderato de la Liga F - crédito Real Madrid Femenino

El próximo compromiso del conjunto blanco será el 23 de noviembre, cuando recibirá al Eibar en el estadio Alfredo di Stéfano, mientras que el Barcelona visitará al Levante, colista de la clasificación.

Evolución táctica de Linda Caicedo bajo Pau Quesada

Más allá del partido, la evolución táctica de Caicedo bajo la dirección de Pau Quesada ha sido un factor determinante en su rendimiento esta temporada. La colombiana ha sumado tres goles y seis asistencias, y que su rol ha experimentado una transformación significativa desde la llegada del nuevo entrenador.

Quesada ha optado por situarla en posiciones más centradas, como mediapunta o segunda delantera, alejándola de la banda para potenciar su influencia en el ataque. Esta decisión táctica también se evidenció en el reciente empate 1-1 ante el París FC por la Champions, donde Caicedo, tras un ajuste de posiciones solicitado por el técnico, logró conectarse mejor con sus compañeras y contribuir de manera decisiva en la ofensiva.

El técnico del Real Madrid Femenino, Pau Quesada, ha tratado de aprovechar todo el potencial de Linda Caicedo - crédito Real Madrid Femenino

El propio entrenador, en declaraciones recogidas por AS Colombia, destacó la disposición de Linda para adaptarse a los nuevos requerimientos tácticos y su capacidad para asimilar conceptos futbolísticos: “Es muy trabajadora, humilde, es fácil hablar con ella de fútbol. Hablamos con ella y le expliqué la idea de situarla más por dentro, ella se mostró dispuesta e hizo muchas preguntas, tiene mucho talento e inteligencia para poder verlo y adaptarse. Lo estamos viendo todos”.

La progresión de Linda Caicedo en el Real Madrid, marcada por su versatilidad y su capacidad de adaptación a nuevas funciones dentro del equipo, refleja el impacto de su trabajo y su mentalidad abierta, cualidades que, según el cuerpo técnico, la proyectan como una pieza fundamental para el presente y el futuro del club.

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Yeferson Cossio reveló que Rodolfo Hernández le quedó mal con una promesa, por la cual lo apoyó en campaña: “Me salió con esa”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

