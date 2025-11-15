Técnico de Croacia aseguró que busca jugar contra Colombia y Brasil en la fecha FIFA de marzo

Zlatko Dalic habló en la previa del partido ante Islas Feroe sobre la posibilidad de que Croacia y Colombia jueguen un amistoso en caso de no quedar en el mismo grupo del Mundial-crédito Antonio Bronic/REUTERS

Mientras la selección Colombia se prepara para cerrar el 2025 ante Nueva Zelanda y Australia, unas declaraciones hicieron eco en la opinión pública a nivel deportivo.

Se conoció, en las palabras que entregó Zlatko Dalić, técnico de Croacia, en la previa del partido ante Islas Feroe por las Eliminatorias Uefa, el 10 de noviembre de 2025, que la Federación Croata de Fútbol trabaja para concretar los amistosos en la doble fecha FIFA de marzo ante Colombia y Brasil.

Dalic confirmó en la previa del partido ante Islas Feroe, que existe un acuerdo para jugar ante Brasil y Colombia en la fecha FIFA de marzo, en caso de que no se crucen en el sortel del Mundial 2026

La información se conoció a través del diario Narod, uno de los periódicos más importantes de la Península balcánica, el 10 de noviembre de 2025, a las declaraciones que entregó Zlatko Dalić en la rueda de prensa previa al partido ante Islas Feroe. El técnico de 59 años explicó que el objetivo de concretar estos partidos tiene como fin preparar al más alto nivel a los “Kockasti” (que traduce al español “Los Ajedrezados”):

“Deberíamos jugar contra Brasil y Colombia; las sedes son Orlando y Nueva York, y son rivales fuertes. Siempre busco a los rivales más fuertes. Un partido contra un rival débil en marzo no nos sirve de nada. Me gustaría jugar dos partidos exigentes. Serán dos grandes ensayos y una prueba para el Mundial”.

Añadió que la realización de estos partidos dependerá de lo que pase en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en Washington (Estados Unidos).

“Existe una especie de acuerdo según el cual, si se produce que quedemos en el grupo del Mundial, evitaríamos enfrentarnos”.

Esta fue la noticia que recoge las declaraciones del entrenador de Croacia, sobre la posibilidad de jugar ante Brasil y Colombia en la fecha FIFA de marzo de 2026

Por otra parte, el diario Sportske de Croacia, también habló sobre la posibilidad de que Colombia y Brasil sean los rivales de los balcánicos para la fecha FIFA de marzo de 2026:

“Con Croacia prácticamente asegurada su plaza para el Mundial, la Federación Croata de Fútbol ya trabaja intensamente en la selección de los rivales que enfrentarán las Llamas en marzo. Tras filtrarse que probablemente serían Brasil y Colombia, la Federación confirmó que el acuerdo está en su fase final y que las Llamas jugarán contra estos dos equipos en marzo. China también era una opción, pero finalmente se optó por que Croacia se enfrente a dos rivales de gran nivel".

Así también se informó sobre la posibilidad de que Colombia enfrente a Croacia en 2026, y también hablaron de la opción que tuvo la federación de dicho país de jugar ante China

Actualidad de Croacia: el tercer mejor equipo del planeta en Qatar 2022

Luka Modrić es una de las principales figuras para el cuadro croata

Croacia jugó el 14 de noviembre de 2025 por la fecha 9 del grupo L, camino al Mundial de 2026 ante Islas Feroe.

Allí, el equipo que cuenta con el volante Luka Modrić, leyenda del Real Madrid de España, y hoy en el AC Milán de Italia, venció por 3-1 en el estadio HNK de Rijeka a Islas Feroe.

Los goles fueron de Joško Gvardiol (defensor del Manchester City de Inglaterra) al minuto 23, de Petar Musa (atacante del FC Dallas de Estados Unidos) al 57, y de Nikola Vlašić (delantero del Torino FC de Italia y compañero de Duván Zapata) al minuto 70 de partido, para llevarse los tres puntos, y asegurar su cupo en la próxima cita mundialista.

Todos los goles llegaron en medio de la derrota inicial que sufría ante Islas Feroe, gracias al gol de Geza David Turi al minuto 16.

En este mismo contexto, los croatas cerrarán su participación en las Eliminatorias Uefa, el 17 de noviembre de 2025, ante Montenegro, a partir de las 2:45 p. m. (hora Colombia), en el estadio City de Podgorica (capital de Montenegro).

Es importante recordar que Croacia acumula una racha de 7 partidos sin conocer la derrota, siendo su última caída, el 23 de marzo de 2025, por las semifinales de la UEFA Nations League por 2-0 ante Francia, en el Stade de France, de París.

Ese día, con goles de Michael Olise al minuto 52 (gran figura del Bayern Múnich y compañero de Luis Díaz) y de Ousmane Dembélé al 80 (actual Balón de Oro) empataron la serie de dichas semifinales, en donde Croacia cayó desde los tiros del punto penal.

A continuación, esta es la racha de partidos que lleva Croacia sin perder desde la caída ante Francia:

14 de noviembre de 2025- Eliminatorias Mundial Uefa: Croacia 3-1 Islas Feroe

12 de octubre de 2025 - Eliminatorias Mundial Uefa: Croacia 3-0 Gibaltrar

9 de octubre de 2025 - Eliminatorias Mundial Uefa: República Checa 0-0 Croacia

8 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial Uefa: Croacia 4-0 Montenegro

5 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Mundial Uefa: Islas Feroe 0-1 Croacia

9 de junio de 2025 - Eliminatorias Mundial Uefa: Croacia 5-1 República Checa

6 de junio de 2025 - Eliminatorias Mundial Uefa: Gibaltrar 0-7 Croacia

Así va la tabla de posiciones del Grupo L de las Eliminatorias al Mundial en la Uefa:

Croacia celebrando su clasificación al Mundial 2026 después de la victoria ante Islas Feroe

Croacia: 19 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +21) República Checa: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Islas Feroe: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Montenegro: 9 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Gibraltar: 0 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -19)