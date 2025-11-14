Deportes

Esta es la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: comenzará antes de lo esperado

La Dimayor dio a conocer los horarios de las primeras dos jornadas y cuáles serán los demás compromisos de las semifinales, en los que habrá muchos clásicos

Atlético Nacional y América de
Atlético Nacional y América de Cali se verán dos veces seguidas, por Copa Colombia y Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay pasó la página de la fase de Todos contra Todos, que dejó a los ocho clasificados, y prepara los cuadrangulares con los dos grupos listos y mucha expectativa por los conjuntos que se verán en esta ronda, pues el sorteo de la Dimayor dejó una zona con cuatro clubes históricos.

Se conoció también la programación de las primeras dos jornadas de las semifinales, cuya primera novedad es que arrancará antes de lo esperado, demostrando que la entidad quiere aprovechar todas las fechas disponibles para evitar problemas como los que se presentaron a comienzos de noviembre o en 2024.

Otra situación es el caso de Atlético Nacional y América de Cali, que luego de verse en semifinales de la Copa Colombia, se encontrarán nuevamente en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, con poco tiempo de anticipación y desde ya las autoridades se alistan para la logística.

Así se jugará la fecha 1 de cuadrangulares

Un día después del sorteo de la Dimayor y la fecha 20, los ocho equipos que siguen vivos en el campeonato colombiano conocieron cómo arrancarán su camino en las semifinales, con poco tiempo para alistar los primeros compromisos y pelear por esos tres puntos para soñar con la final.

La primera fecha de los cuadrangulares se jugará del 18 al 20 de noviembre, un día antes de lo que se tenía proyectado porque, de manera extraoficial, se presupuestaba que las semis iniciarían el miércoles 19, pero la Dimayor empezará a aprovechar esos días para sacar adelante los partidos.

Estos son los horarios de
Estos son los horarios de la primera jornada de los cuadrangulares, a jugarse en tres días - crédito Dimayor

Para empezar, Fortaleza Ceif y Deportes Tolima abrirán la jornada el martes 18 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo, en el que los Amix se medirán al equipo que ganó el llamado “punto invisible” por ser segundo en el Todos contra Todos, además de que será el único duelo ese día por la Liga BetPlay.

El miércoles 19 de noviembre se jugarán dos compromisos, que será el de Bucaramanga frente a Santa Fe en el estadio Américo Montanini, por el grupo B, y luego el clásico del Junior de Barranquilla frente al Medellín, este último cuenta con la ventaja deportiva en la zona A.

Medellín y Junior quedaron en
Medellín y Junior quedaron en el grupo A de los cuadrangulares con Atlético Nacional y América - crédito Colprensa

Finalmente, Nacional y América cerrarán la primera fecha de cuadrangulares en Medellín, el jueves 20 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, solo cuatro días después de que se vieran la cara en la vuelta de las semifinales de la Copa Colombia, en el Pascual Guerrero.

Segunda fecha de emociones

Solo dos días después de que arranquen los cuadrangulares, la Dimayor también programó los compromisos de la segunda jornada, que se disputará del sábado 22 al domingo 23 de noviembre, esperando que sean llenas de emociones, goles y estadios llenos.

Para el sábado, habrá duelo capitalino con Santa Fe, que clasificó en la última fecha, ante la sorpresa de Fortaleza, que casualmente tendrá dos partidos seguidos en Bogotá y quiere aprovecharlos para ponerse en el liderato del grupo B, además de dar el golpe a los actuales campeones.

Así se jugará la segunda
Así se jugará la segunda jornada, en la que destaca el clásico paisa entre Medellín y Nacional - crédito Dimayor

Ese mismo día, Deportes Tolima tendrá su debut en condición de local contra el Atlético Bucaramanga, que sabe la obligación de sumar en condición de visitante para irse perfilando como finalista, pues los Pijaos cuentan con el “punto invisible” en caso de cualquier empate en puntos.

El grupo B tendrá acción el domingo 23 de noviembre, cuando todo arrancará con el clásico paisa entre el Independiente Medellín y Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, y cerrará la jornada en Cali, donde América recibirá al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero

Carlos Darwin Quintero

Carlos Darwin Quintero

Colombia vs. Nueva Zelanda

Por críticas de técnico de

Fuerte pelea en el Colombia
Balacera en Cali dejó dos

Top de Netflix en Colombia:

Esto se sabe sobre la

