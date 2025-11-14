Deportes

Colombia vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver a la “Tricolor”

Los jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo buscan sellar el 2025 con dos buenos resultados, de cara a lo que será al sorteo de la Copa del Mundo de Norteamérica

James Rodríguez se perfila como
James Rodríguez se perfila como uno de los titulares para la "Tricolor" - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia encara su primer reto en el fin de año de 2025, cuando enfrente a la selección neozelandesa de fútbol en La Florida.

El examen será importante para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, ya que jugará un partido clave de cara a lo que será el sorteo del Mundial, que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, en Washington, para llegar al bombo 1 y tener la posibilidad de ser cabeza de serie.

La “Tricolor” se enfrenta ante los “All Blacks”

La selección nacional tuvo sus
La selección nacional tuvo sus dos primeros partidos amistosos de preparación de cara al Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido amistoso entre colombianos y neozelandeses se jugará el 15 de noviembre de 2025, en el estadio Chase Center (casa del Inter Miami), de Fort Lauderdale, de la Florida, Estados Unidos, y comenzará a partir de las 7:30 p. m., y se podrá ver en el territorio nacional a través de las pantallas del Gol Caracol, de Ditu, de Deportes RCN y de la aplicación del mismo canal.

Ficha del partido

Colombia vs. Nueva Zelanda

  • Fecha: 15 de noviembre de 2025
  • Estadio: Chase Stadium de Fort Lauderdale, de Florida
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Gol Caracol, Ditu, de Deportes RCN

Como vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

La selección Colombia no le
La selección Colombia no le hizo daño a Canadá y empató sin goles en Nueva Jersey, en amistoso internacional - crédito FCF

Por los lados de la selección Colombia, viene de empatar en su último partido por la fecha FIFA ante Canadá sin goles, el 14 de octubre de 2025.

A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:

  • 14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá 0-0 Colombia
  • 11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México 0-4 Colombia
  • 9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 3-6 Colombia
  • 4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 3-0 Bolivia
  • 10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Argentina 1-1

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda clasificó al Mundial
Nueva Zelanda clasificó al Mundial luego de derrotar a Nueva Caledonia - crédito David Rowland / AFP

En su última salida, los neozelandeses empataron a un gol ante Noruega, el 14 de octubre de 2025, en el estadio Ullevaal de Oslo. El gol inicial fue Finn Surman al minuto 45+1, mientras que el empate final de Noruega fue de Antonio Nusa al 62 de partido.

En este orden de ideas y con este panorama, los oceánicos no vienen en un buen momento en esta fecha FIFA, ya que perdieron ante Australia (rival con el cual jugó en dos ocasiones) y ante Ucrania.

La última victoria de los “All Whites” fue el 7 de junio de 2025, cuando con gol de Elijah Henry Just al minuto 41 (delantero del Motherwell de Escocia) venció por 1-0 a Costa de Marfil en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá.

A continuación así viene Nueva Zelanda en sus últimos cinco partidos:

  • 14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Noruega 1-1 Nueva Zelanda
  • 9 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Polonia 1-0 Nueva Zelanda
  • 9 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 1-3 Australia
  • 5 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Australia 1-0 Nueva Zelanda
  • 10 de junio de 2025 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 1-2 Ucrania

Estos son los convocados de Colombia

Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que estarán en la última doble fecha FIFA del 2025 - crédito @FCFSeleccionCol / X

Colombia

Arqueros

  • Camilo Vargas (Atlas de México)
  • David Ospina (Atlético Nacional de Colombia)
  • Álvaro Montero (Vélez Sarsfield de Argentina)

Defensores

  • Jhon Lucumí (Bolonia de Italia)
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace de Inglaterra)
  • Carlos Cuesta (Vasco da Gama de Brasil)
  • Yerry Mina (Cagliari de Italia)
  • Davinson Sánchez (Galatasaray de Turquía)
  • Santiago Arias (Bahía de Brasil)
  • Johan Mojica (Mallorca de España)
  • Álvaro Angulo (Independiente de Argentina)

Mediocampistas

  • Kevin Castaño (River Plate de Argentina)
  • Jorge Carrascal (Flamengo de Brasil)
  • Gustavo Puerta (Racing de Santander de España)
  • James Rodríguez (León de México)
  • Richard Ríos (Benfica de Portugal)
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace de Inglaterra)
  • Juan Camilo Portilla (Talleres de Argentina)
  • Jhon Arias (Wolverhampton de Inglaterra)
  • Yáser Asprilla (Girona de España)

Delanteros

  • Luis Díaz (Bayern Múnich de Alemania)
  • Luis Suárez (Sporting de Lisboa de Portugal)
  • Rafael Santos Borré (Inter de Brasil)
  • Jhon Córdoba (Krasnodar de Rusia)
  • Johan Carbonero (Inter de Brasil)
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama de Brasil)
Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que tendrá Darren Bazeley para los partidos ante Colombia y Ecuador - crédito @NZ_Football / X

Nueva Zelanda

  • Kosta Barbarouses
  • Joe Bell
  • Tyler Bindon
  • Michael Boxall
  • Liberato Cacace
  • Max Crocombe
  • Andre de Jong
  • Francis de Vries
  • Matt Garbett
  • Eli Just
  • Callum McCowatt
  • Ben Old
  • Alex Paulsen
  • Alex Rufer
  • Storm Roux
  • Kees Sims
  • Sarpreet Singh
  • Marko Stamenić
  • George Stanger
  • Finn Surman
  • Ryan Thomas
  • Bill Tuiloma
  • Ben Waine

