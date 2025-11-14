Colombia vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver a la “Tricolor”

James Rodríguez se perfila como uno de los titulares para la "Tricolor" - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia encara su primer reto en el fin de año de 2025, cuando enfrente a la selección neozelandesa de fútbol en La Florida.

El examen será importante para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, ya que jugará un partido clave de cara a lo que será el sorteo del Mundial, que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, en Washington, para llegar al bombo 1 y tener la posibilidad de ser cabeza de serie.

La “Tricolor” se enfrenta ante los “All Blacks”

La selección nacional tuvo sus dos primeros partidos amistosos de preparación de cara al Mundial 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido amistoso entre colombianos y neozelandeses se jugará el 15 de noviembre de 2025, en el estadio Chase Center (casa del Inter Miami), de Fort Lauderdale, de la Florida, Estados Unidos, y comenzará a partir de las 7:30 p. m., y se podrá ver en el territorio nacional a través de las pantallas del Gol Caracol, de Ditu, de Deportes RCN y de la aplicación del mismo canal.

Ficha del partido

Colombia vs. Nueva Zelanda

Fecha: 15 de noviembre de 2025

Estadio: Chase Stadium de Fort Lauderdale, de Florida

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: Gol Caracol, Ditu, de Deportes RCN

Como vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

La selección Colombia no le hizo daño a Canadá y empató sin goles en Nueva Jersey, en amistoso internacional - crédito FCF

Por los lados de la selección Colombia, viene de empatar en su último partido por la fecha FIFA ante Canadá sin goles, el 14 de octubre de 2025.

A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco partidos:

14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá 0-0 Colombia

11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México 0-4 Colombia

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 3-6 Colombia

4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 3-0 Bolivia

10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Argentina 1-1

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda clasificó al Mundial luego de derrotar a Nueva Caledonia - crédito David Rowland / AFP

En su última salida, los neozelandeses empataron a un gol ante Noruega, el 14 de octubre de 2025, en el estadio Ullevaal de Oslo. El gol inicial fue Finn Surman al minuto 45+1, mientras que el empate final de Noruega fue de Antonio Nusa al 62 de partido.

En este orden de ideas y con este panorama, los oceánicos no vienen en un buen momento en esta fecha FIFA, ya que perdieron ante Australia (rival con el cual jugó en dos ocasiones) y ante Ucrania.

La última victoria de los “All Whites” fue el 7 de junio de 2025, cuando con gol de Elijah Henry Just al minuto 41 (delantero del Motherwell de Escocia) venció por 1-0 a Costa de Marfil en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá.

A continuación así viene Nueva Zelanda en sus últimos cinco partidos:

14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Noruega 1-1 Nueva Zelanda

9 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Polonia 1-0 Nueva Zelanda

9 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 1-3 Australia

5 de septiembre de 2025 - Amistosos internacionales: Australia 1-0 Nueva Zelanda

10 de junio de 2025 - Amistosos internacionales: Nueva Zelanda 1-2 Ucrania

Estos son los convocados de Colombia

Estos son los jugadores que estarán en la última doble fecha FIFA del 2025 - crédito @FCFSeleccionCol / X

Colombia

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas de México)

David Ospina (Atlético Nacional de Colombia)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield de Argentina)

Defensores

Jhon Lucumí (Bolonia de Italia)

Daniel Muñoz (Crystal Palace de Inglaterra)

Carlos Cuesta (Vasco da Gama de Brasil)

Yerry Mina (Cagliari de Italia)

Davinson Sánchez (Galatasaray de Turquía)

Santiago Arias (Bahía de Brasil)

Johan Mojica (Mallorca de España)

Álvaro Angulo (Independiente de Argentina)

Mediocampistas

Kevin Castaño (River Plate de Argentina)

Jorge Carrascal (Flamengo de Brasil)

Gustavo Puerta (Racing de Santander de España)

James Rodríguez (León de México)

Richard Ríos (Benfica de Portugal)

Jefferson Lerma (Crystal Palace de Inglaterra)

Juan Camilo Portilla (Talleres de Argentina)

Jhon Arias (Wolverhampton de Inglaterra)

Yáser Asprilla (Girona de España)

Delanteros

Luis Díaz (Bayern Múnich de Alemania)

Luis Suárez (Sporting de Lisboa de Portugal)

Rafael Santos Borré (Inter de Brasil)

Jhon Córdoba (Krasnodar de Rusia)

Johan Carbonero (Inter de Brasil)

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama de Brasil)

Estos son los jugadores que tendrá Darren Bazeley para los partidos ante Colombia y Ecuador - crédito @NZ_Football / X

Nueva Zelanda

Kosta Barbarouses

Joe Bell

Tyler Bindon

Michael Boxall

Liberato Cacace

Max Crocombe

Andre de Jong

Francis de Vries

Matt Garbett

Eli Just

Callum McCowatt

Ben Old

Alex Paulsen

Alex Rufer

Storm Roux

Kees Sims

Sarpreet Singh

Marko Stamenić

George Stanger

Finn Surman

Ryan Thomas

Bill Tuiloma

Ben Waine