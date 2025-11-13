Referente de la selección sub-20 reveló su sueño de jugar en poderoso equipo europeo: de cuál se trata

La "Tricolor" dirigida por César Torres comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de Chile tras derrotar a los árabes en Talca - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Con un traspaso al fútbol mexicano prácticamente asegurado, Jordan García, arquero revelación de la selección Colombia sub-20, vislumbra un nuevo horizonte en su carrera mientras analiza el reciente paso por el mundial de la categoría.

Tras asegurar a As que ya pertenece “en un 80% a León”, García compartió sus impresiones sobre la experiencia internacional, el respaldo del grupo y una conversación con James Rodríguez que marcó el inicio de su desembarco en México.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ojalá se quede James, sería un sueño jugar con él”, señaló el guardameta, que tuvo la oportunidad de dialogar y convivir con el mediocampista durante la pretemporada, enfatizando: “En la pretemporada me invitó a su casa y hablamos mucho. Verlo en 2014 y ahora poder compartir con él sería increíble”.

El paso de Colombia por el torneo en Chile, donde la Tricolor se quedó con el tercer puesto tras una destacada actuación colectiva, dejó sensaciones encontradas entre los jugadores.

El portero se vinculará de forma oficial en 2026 al cuadro de las "Fieras" que en estos momentos dirige Ignacio Ambriz - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Para García, la derrota en semifinales ante Argentina fue difícil de digerir, pero no eclipsa el recorrido ni el crecimiento del plantel. “Me siento tranquilo y muy bien en lo personal por el trabajo que hice en el mundial. Queríamos un título para Colombia, pero no se nos dio. No creo que haya sido un fracaso, fuimos un equipo que siempre buscó competir y ganar”, expresó el arquero al mismo medio.

El respaldo mutuo dentro del grupo resultó clave durante el certamen, especialmente ante las críticas recibidas por compañeros como Emilio Aristizábal.

García describió el vínculo dentro del conjunto nacional como una familia sólida: “Somos una familia. Todos lo apoyamos, el profe lo respaldó y salió más fuerte que nunca”.

Además, el guardameta destacó el trabajo defensivo conjunto: “Todos fueron importantes. La presión empezaba desde los delanteros, y eso nos permitió mantener el arco en cero en los primeros partidos”.

Jordan García es propiedad del León de México- crédito FCF

García explicó que cuando le correspondió intervenir, lo hizo ”con confianza”, subrayando el esfuerzo colectivo detrás de cada resultado.

El arquero, que todavía pertenece a Fortaleza, mantiene la intención de despedirse del club colombiano tras conquistar un título local, antes de asumir los retos de la Liga MX.

Con apenas veinte años, García no oculta la ambición que lo impulsa: “Me gustaría jugar en el Barcelona de España, me siento fuerte y voy a por todo”.

Mientras la atención del fútbol colombiano se posa sobre esta nueva generación, García emerge como una de las figuras más prometedoras; su mentalidad, el apoyo de sus compañeros y su vínculo con referentes consagrados refuerzan el mensaje de un liderazgo silencioso, pero fundamental, en el inicio de una carrera marcada por grandes expectativas.

Jordan García expresó su deseo de jugar en el Barcelona- crédito Miguel Vidal/Reuters

Jordan García fue un referente de la selección Colombia en el mundial sub-20

García asumió la titularidad bajo los tres palos desde el inicio del torneo y mostró solvencia en su debut frente a Arabia Saudita sub‑20, donde Colombia ganó 1-0 y el arquero mantuvo el arco en cero. En ese partido, el golero fue calificado como 6.5 por su seguridad, aunque sin exigencias extremas.

En la fase de grupos, el desempeño del guardameta se consolidó: ante Noruega sub‑20 el equipo volvió a dejar la meta imbatida, lo que ayudó a que Colombia clasificara con una de las mejores defensas del certamen. Durante el torneo, García acumuló dos partidos consecutivos sin conceder gol, lo que refuerza su rol como pilar defensivo.

No obstante, en la fase eliminatoria apareció una de sus pocas fisuras: en octavos de final frente a Sudáfrica sub‑20, García recibió un gol y cometió una falta dentro del área que derivó en penal que terminó concedido. A pesar de ello, Colombia salió adelante 3-1 y García consiguió superar el error mostrando carácter.

Al final del torneo, García fue considerado una de las figuras emergentes del equipo.