Deportes

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México

El guardameta colombiano será sometido a cirugía por la lesión sufrida ante Pumas Unam: la operación lo dejará varios meses alejado de las canchas

Guardar
Kevin Mier será operado el
Kevin Mier será operado el 13 de noviembre de 2025, tras su fractura de tibia - crédito Henry Romero / REUTERS

La fractura sufrida por Kevin Mier en el fútbol mexicano, el 8 de noviembre de 2025, en la derrota 3 a 2 ante Pumas Unam, generó una serie de decisiones médicas y deportivas que marcarán el futuro inmediato del arquero colombiano.

Según informó el diario Medio Tiempo, el guardameta de Cruz Azul será sometido a una intervención quirúrgica por la lesión en la tibia derecha, el 13 de noviembre de 2025, consecuencia de una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla durante el encuentro frente a Pumas Unam en la Liga Mexicana.

El incidente, ocurrido el pasado sábado, obligó a Mier a abandonar el campo y dirigirse directamente al hospital, evidenciando un intenso dolor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El gesto de dolor al
El gesto de dolor al salir del campo de juego, tras la dura patada de Adalberto Carrasquilla - crédito Henry Romero / REUTERS

La noticia de la operación fue confirmada el 12 de noviembre de 2025, y el foco ahora se traslada a la cirugía y al extenso proceso de recuperación que le espera.

La gravedad de la fractura implica que Mier no podrá regresar a las canchas durante el resto de 2025, lo que representa una baja considerable para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón en su aspiración al título de la Liga MX.

"El tiempo de recuperación para el regreso de Kevin Mier a las canchas estará sujeto a su evolución y el pronóstico inicial se determinará hasta después de que se lleve a cabo el procedimiento quirúrgico", narró Medio Tiempo, y añadió que, debido a la severidad de la lesión, el arquero sudamericano requerirá varios meses de reposo.

Temas Relacionados

Kevin MierCruz AzulSelección ColombiaAdalberto CarrasquillaLiga MXColombia-Deportes

Más Noticias

René Higuita fue incluido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional: Dunga e Iker Casillas también fueron homenajeados

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional fue inaugurado en 2011 por el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acompañado por el presidente de la Fifa de esa época, Joseph Blatter

René Higuita fue incluido al

Cuáles son las opciones de la selección Colombia de quedar campeona en el mundial de fútbol de la Fifa: esto es lo que opinan los principales analistas

El análisis de un referente revela cómo la urgencia por resultados inmediatos puede afectar la evolución de los jóvenes talentos y la consolidación de procesos sólidos

Cuáles son las opciones de

Nueva Zelanda no podrá contar con estos jugadores clave en el amistoso ante Colombia

La selección de Nueva Zelanda llega al amistoso en Florida (EE. UU.) con importantes bajas, incluida la de Chris Wood, mientras Colombia se prepara con James Rodríguez y Luis Díaz para el duelo internacional

Nueva Zelanda no podrá contar

La selección Colombia completó el grupo de jugadores para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia: estos fueron los últimos en llegar

La Tricolor jugará el sábado 15 y el martes 18 de noviembre los dos últimos partidos del 2025, los cuales servirán para afinar detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia completó el

Problemas médicos en la selección Colombia: este es el jugador que se ausentó de las prácticas antes del partido ante Nueva Zelanda

El mediocampista no entrenó con el grupo, pero realizó ejercicios en el gimnasio, por lo que se encendieron las alarmas en la Selección Colombia para el partido de preparación

Problemas médicos en la selección
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se registra un ataque armado

Se registra un ataque armado contra estación de Policía de Padilla, Cauca: esto se sabe

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reveló cómo se

Yeferson Cossio reveló cómo se hizo famoso en OnlyFans y por qué decidió dejar la plataforma pese a ganar altas sumas de dinero al mes

Pareja de Epa Colombia respondió cómo avanza el proceso de la empresaria para salir de la cárcel: “Esperando un milagro de Dios”

Ornella Sierra sorprendió al revelar qué trabajos tuvo antes de convertirse en ‘influencer’: “Me pagaban en dólares”

Alejandra Urrea reveló que utiliza su parecido con Lina Tejeiro para socializar: “Es mi carta para romper el hielo”

Melissa Gate lloró en ‘La casa de Alofoke’ por presión de sus compañeros y las redes le recordaron a Karina García: “El karma existe”

Deportes

René Higuita fue incluido al

René Higuita fue incluido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional: Dunga e Iker Casillas también fueron homenajeados

Cuáles son las opciones de la selección Colombia de quedar campeona en el mundial de fútbol de la Fifa: esto es lo que opinan los principales analistas

Nueva Zelanda no podrá contar con estos jugadores clave en el amistoso ante Colombia

La selección Colombia completó el grupo de jugadores para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia: estos fueron los últimos en llegar

Problemas médicos en la selección Colombia: este es el jugador que se ausentó de las prácticas antes del partido ante Nueva Zelanda