Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México

Kevin Mier será operado el 13 de noviembre de 2025, tras su fractura de tibia - crédito Henry Romero / REUTERS

La fractura sufrida por Kevin Mier en el fútbol mexicano, el 8 de noviembre de 2025, en la derrota 3 a 2 ante Pumas Unam, generó una serie de decisiones médicas y deportivas que marcarán el futuro inmediato del arquero colombiano.

Según informó el diario Medio Tiempo, el guardameta de Cruz Azul será sometido a una intervención quirúrgica por la lesión en la tibia derecha, el 13 de noviembre de 2025, consecuencia de una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla durante el encuentro frente a Pumas Unam en la Liga Mexicana.

El incidente, ocurrido el pasado sábado, obligó a Mier a abandonar el campo y dirigirse directamente al hospital, evidenciando un intenso dolor.

El gesto de dolor al salir del campo de juego, tras la dura patada de Adalberto Carrasquilla - crédito Henry Romero / REUTERS

La noticia de la operación fue confirmada el 12 de noviembre de 2025, y el foco ahora se traslada a la cirugía y al extenso proceso de recuperación que le espera.

La gravedad de la fractura implica que Mier no podrá regresar a las canchas durante el resto de 2025, lo que representa una baja considerable para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón en su aspiración al título de la Liga MX.

"El tiempo de recuperación para el regreso de Kevin Mier a las canchas estará sujeto a su evolución y el pronóstico inicial se determinará hasta después de que se lleve a cabo el procedimiento quirúrgico", narró Medio Tiempo, y añadió que, debido a la severidad de la lesión, el arquero sudamericano requerirá varios meses de reposo.