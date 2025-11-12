Cuándo será el partido de Colombia vs. Francia en el Mundial Sub-17: hay fecha y hora para el duelo de dieciseisavos de final

La selección Colombia sub-17 fue una de las 32 clasificadas a la segunda fase del mundial de Qatar 2025 - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 se prepara para su próximo encuentro en el mundial de Qatar 2025, en el que ya superó la fase de grupos y quiere volver a ser protagonista como en las ediciones de 2003 y 2009, cuando alcanzó las semifinales y terminó en la cuarta posición.

El combinado Tricolor se medirá con Francia, uno de los conjuntos más fuertes en Europa y que durante varios años sacó figuras a corta edad, prueba de ello es Kylian Mbappé, y ahora le apunta a mostrar sus talentos en los dieciseisavos de final frente a los dirigidos por Fredy Hurtado.

Además, el cuadro nacional también conoce al posible rival para los octavos de final, en caso de clasificar, y que sería un equipo al que conoce bien porque lo ha enfrentado en otras ocasiones, lo que aumenta la expectativa en el equipo para seguir avanzando en el torneo juvenil.

Hora para el partido Colombia vs. Francia

Los jugadores de la Tricolor debieron esperar hasta la última jornada para definir su clasificación, que se concretó con el triunfo 2-0 sobre Corea del Sur para avanzar como segundo con cinco puntos, por detrás de Alemania y alcanzando el primer objetivo en el plan del combinado nacional.

La FIFA estableció el horario para el duelo de Colombia ante Francia, uno de los compromisos de los dieciseisavos de final en el Mundial Sub-17, que son un total de 16 partidos para conocer los clasificados a octavos, recordando que todos los juegos, excepto la final, se juegan en el mismo lugar.

Colombia se medirá con Francia en la fase de dieciseisavos de final en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 - crédito FCF

Para empezar, el encuentro entre la Tricolor y los Galos se disputará en el Aspire Zone, el complejo deportivo de Doha que abarca una enorme cantidad de canchas profesionales, en la que los dirigidos por Fredy Hurtado tendrán su partido en el campo 1, que es de los principales.

Colombia se medirá con Francia el viernes 14 de noviembre, desde las 8:30 a. m., hora cafetera, y se podrá ver por las pantallas de RCN, en su señal HD2 y plataformas digitales, así como por el Canal Caracol, la página del Gol Caracol y la aplicación llamada Ditu.

Francia viene de ser líder del grupo K con cuatro puntos, ganando el lugar por diferencia de gol - crédito FIFA

De esta manera, el objetivo de la Tricolor es conseguir el triunfo de cualquier manera, recordando que en la fase de grupos igualó 1-1 con Alemania, que fue en la primera jornada y era un rival de un nivel similar a los franceses, que se apuntan como candidatos a salir campeón.

Un largo camino al título

Desde 2025, la FIFA estableció que el certamen sub-17, tanto masculino como femenino, será de manera anual hasta 2029 y en la misma sede, con el objetivo de ampliar la lista de jugadores con posibilidades de llegar a sus respectivos seleccionados nacionales.

Para el mundial de Qatar, la Tricolor tendría un partido más para alcanzar la final, ya que se aumentó el número de participantes, pasando de 24 a 48 equipos, lo que también cambió los lineamientos en la fase de grupos y cuyos rivales en dieciseisavos dependió de otros factores.

La selección Colombia sumó su primera victoria Mundial Sub-17 frente a Corea del Sur por 2-0 - crédito FCF

Colombia ahora deberá jugar ocho encuentros para quedar en la definición del título, uno más que en la edición de 2023, por la nueva ronda después de la fase principal, que provocaría más desgaste en la plantilla por la cantidad de compromisos en el poco tiempo.

Es por eso que el técnico Fredy Hurtado se enfoca mucho en la parte física, para mantener la base principal por más tiempo y evitar lesiones, pensando en pelear en cada encuentro por alcanzar la primera final de un combinado masculino en un certamen de la FIFA.