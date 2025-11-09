Hora y dónde ver Boca vs. River: tres colombianos jugarán el superclásico argentino

Juan Fernando Quintero será uno de los tres colombianos de River que enfrentará a Boca en La Bombonera - crédito River Plate

La expectativa por el superclásico argentino crece de cara al domingo 9 de noviembre, cuando Boca Juniors y River Plate se enfrenten en Buenos Aires por la fecha 15 de la Liga Argentina, que se encuentra en etapa de definición por los clasificados a octavos de final.

Tres colombianos serán parte del encuentro, el cual promete muchas emociones y que siempre es considerado un “torneo aparte”, pues la rivalidad de las dos escuadras es tan grande que una derrota puede golpear seriamente el resto de la campaña, e incluso, definir el futuro de un entrenador.

Hora y dónde ver Boca vs. River en Colombia

Para los aficionados en Colombia, el partido podrá verse a las 2:30 p. m. a través del canal ESPN y la plataforma de suscripción Disney+. La presencia de futbolistas colombianos en ambos equipos suma atractivo para la audiencia nacional, que sigue de cerca cada detalle de este duelo histórico.

El partido, que se disputará en el emblemático estadio La Bombonera, promete una atmósfera única, propia de uno de los clásicos más emblemáticos del fútbol mundial, con 55.000 personas alentando a los Xeneizes, que pelean por el liderato de la zona A del campeonato.

En el último Superclásico, River superó a Boca por 2-1 en el Torneo Apertura - crédito AFP

El superclásico Boca Juniors vs. River Plate trasciende fronteras y se consolida como uno de los eventos deportivos más seguidos en América Latina y el mundo. El cuadro del técnico Claudio Úbeda llega a este compromiso en los primeros lugares del grupo, respaldado por su hinchada y con la motivación de sumar tres puntos clave en casa.

En contraste, River Plate atraviesa una etapa complicada, marcada por una crisis de resultados que ha generado cuestionamientos hacia el técnico Marcelo Gallardo y su plantel. La rivalidad histórica y la trascendencia del partido convierten a este enfrentamiento en una cita ineludible para los amantes del fútbol.

River Plate viene de ser eliminado en semifinales de la Copa Argentina, quedándole solo el Torneo Clausura para salir campeón - crédito FotoBaires

La participación de futbolistas colombianos en ambos equipos refuerza el interés del público nacional. En River Plate, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja representan la cuota ‘cafetera’, mientras que Frank Fabra defiende los colores de Boca Juniors, aunque el lateral izquierdo dejará a la institución en diciembre porque no se le renovará contrato.

“En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador”

En la antesala del encuentro, las declaraciones de Juan Fernando Quintero han cobrado relevancia. El mediocampista antioqueño, en rueda de prensa con los medios argentinos, respondió a las críticas sobre el momento de River Plate y el respaldo al entrenador Marcelo Gallardo.

“En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador, sería una falta de respeto tener esa mentalidad”, afirmó Juanfer, subrayando la importancia del técnico en la historia reciente del club, pues logró 14 títulos en su primera etapa, entre 2014 y 2022.

Leandro Paredes posó con Juan Fernando Quintero en la previa del Superclásico- crédito @pmonumental/X

Además, el jugador expresó el orgullo y la responsabilidad que implica vestir la camiseta de River, señalando: “Para nosotros estar en River es una gran responsabilidad, es un placer. Creo que llevamos el escudo con mucho orgullo, pero también son cosas del fútbol. Por ahí no cuentas con suerte cuando necesitas que entre la pelota, pero no tiene nada que ver esa situación con lo que pasa con el entrenador”.

Al analizar el contexto del clásico, Quintero reconoció que el presente de River no es el ideal, pero destacó la oportunidad que representa este partido para revertir la situación y dejar una huella en la historia del club. Así, el superclásico se presenta como el escenario perfecto para que los protagonistas busquen un resultado que trascienda más allá de los tres puntos y marque un punto de inflexión en la temporada.