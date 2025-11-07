Deportes

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en 2026

Previo al inicio de la jornada 19 del campeonato, la pelea por llegar a los torneos de Conmebol está en su mejor momento y algunos equipos, incluso al borde de la eliminación, se juegan todo

Millonarios y Once Caldas son
Millonarios y Once Caldas son dos de los clubes que necesitan sumar en la Liga BetPlay, así queden eliminados de los cuadrangulares, para la tabla de reclasificación - crédito Colprensa

La Liga BetPlay está muy cerca de definir sus clasificados a los cuadrangulares, para los que faltan solo dos jornadas para saber los ocho conjuntos que irán a la pelea por el título, además de que en esos compromisos también se terminará de organizar la tabla de promedios para el descenso de 2026.

Otra pelea en el fútbol colombiano es por la tabla de reclasificación, en la que hay varios conjuntos en la pelea por llegar a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en especial aquellos que aún se encuentran con aspiraciones para avanzar de ronda en el Torneo Finalización, así sea una hazaña difícil.

Cabe recordar que dos de los cupos para los certámenes internacionales serán para el campeón de la Liga BetPlay, a la Libertadores junto con Santa Fe, y el que gane la Copa Colombia, que se encuentra en etapa de semifinales, para la Sudamericana, aunque si un club gana ambos torneos, las normas cambian.

¿Cómo va la reclasificación?

En el segundo semestre de 2025, la tabla anual tomó mayor relevancia porque empezaron a sumarse los puntos tanto del anterior torneo como en el actual, además de que se contabiliza lo hecho en los cuadrangulares y la final, como es el caso del Medellín, que pese a no ser campeón, está en la pelea por llegar a la Copa Libertadores.

Lo primero a resaltar en la tabla de reclasificación es que el Poderoso y Atlético Nacional son líder y parcialmente clasificados a la Libertadores, al sumar 81 y 77 puntos, respectivamente, sumado a que son semifinalistas de la Copa Colombia y, en caso de llegar a la final, uno de los dos se asegurará el cupo a la Sudamericana 2026.

Así va la tabla de
Así va la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay, luego de 18 jornadas en el segundo semestre - crédito Dimayor

De otra parte, América, Deportes Tolima y Junior persiguen por el objetivo de los primeros dos puestos, aunque los Diablos Rojos dependen de que clasifiquen a los cuadrangulares para mantenerse en la batalla o le dirían adiós al máximo certamen de la Conmebol.

Un hecho a tener en cuenta es que Millonarios, pese a estar prácticamente eliminado de la Liga BetPlay, puede llegar a la Copa Sudamericana si gana sus últimos dos partidos del campeonato y alguno de los equipos que están arriba en la reclasificación ganan la Copa Colombia y Liga BetPlay, pues se abren más cupos en la tabla.

Millonarios ya planea el equipo
Millonarios ya planea el equipo para la temporada 2026, cuando aspira a quedar en la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Finalmente, clubes como Once Caldas, Alianza, Fortaleza y Águilas Doradas dependen de una gran campaña para llegar a la Sudamericana, empezando por clasificar a cuadrangulares y sumar la mayor cantidad de puntos posibles que le permitan aspirar a esa competencia.

Programación de la fecha 20

De otro lado, la Dimayor hizo oficial la programación de la última jornada de la Liga BetPlay, en la que se definirán los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales, para los que quedan dos cupos previo a la fecha 19 y con al menos siete equipos con opciones matemáticas de conseguirlo.

Lo primero a resaltar es que siete de los 10 partidos del campeonato irán el jueves 13 de noviembre, desde las 7:00 p. m., pues pelearán por los últimos lugares entre los ocho primeros y el llamado “punto invisible”, que es la ventaja en cuadrangulares para el primero y segundo en la tabla.

Se definieron los horarios para
Se definieron los horarios para el partido definitivo que dará a conocer los clasificados a las finales del fútbol colombiano - crédito Dimayor

De otro lado, los partidos de Boyacá Chicó vs. Millonarios y Deportivo Cali vs. Once Caldas no fueron programados, pues dependerá de los resultados en la fecha 19 si quedan para el jueves 13 o el miércoles 12 de noviembre, cuando jugarían en condición de eliminados y es el mismo día del duelo de La Equidad vs. Pereira.

Este es el equipo del

Union Berlin vs. Bayern Múnich:

Colombia no pudo con El

Así quedó Colombia en el

Hinchas del América de Cali
