Colombia

Conductora fallece tras perder el control de su automóvil en Cali: investigan posible infarto como causa

El accidente ocurrió en el norte de la ciudad y dejó además a un motociclista herido, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro

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El accidente ocurrió cerca del Parque del Avión y obligó al cierre parcial de la vía mientras avanzaban las inspecciones. - crédito Secretaría de Movilidad de Cali
El accidente ocurrió cerca del Parque del Avión y obligó al cierre parcial de la vía mientras avanzaban las inspecciones. - crédito Secretaría de Movilidad de Cali

Una mujer perdió la vida después de perder el control de su carro en la avenida 2 Norte con calle 38, en Cali, durante la mañana del 25 de mayo. El caso, que también dejó a un motociclista herido, es objeto de investigación por parte de la Secretaría de Movilidad de Cali para determinar si un presunto infarto habría originado el siniestro vial.

De acuerdo con información conocida por las autoridades y reportada inicialmente por El Tiempo, Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali, informó que el vehículo particular circulaba en sentido oriente-occidente cuando, por causas que aún son materia de análisis, perdió el control e invadió el carril contrario.

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En ese momento, una motocicleta que transitaba en sentido opuesto terminó impactada por el automóvil. Como consecuencia del choque, la conductora del vehículo falleció en el lugar de los hechos, mientras que el motociclista sufrió varias lesiones y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

El accidente ocurrió en inmediaciones del Parque del Avión, en el norte de Cali, una zona de alta movilidad vehicular durante las primeras horas del día. Agentes de tránsito y organismos de emergencia acudieron al sitio para acordonar el área y adelantar las primeras labores de inspección.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El siniestro dejó una mujer fallecida y un motociclista lesionado que fue trasladado a un centro asistencial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hipótesis sobre un posible infarto

Según explicó el comandante operativo de Movilidad, una de las principales hipótesis apunta a que la mujer habría sufrido un problema de salud mientras conducía.

“En este momento se presume, no hay quien lo certifique, que al parecer la conductora del vehículo particular habría sufrido un infarto, motivo por el cual habría perdido el control”, señaló Vergara desde el lugar del accidente.

Sin embargo, el funcionario aclaró que esa versión todavía no ha sido confirmada oficialmente y que serán los análisis forenses y médicos los que determinen con exactitud las causas del fallecimiento y del siniestro vial.

“Nuestros agentes de tránsito van a atender el accidente común y corriente y de acuerdo al dictamen médico legista se determinará si a la señora le dio un infarto”, agregó el comandante operativo de la Secretaría de Movilidad.

Las autoridades adelantan la recopilación de testimonios, videos de cámaras de seguridad y demás elementos probatorios que permitan reconstruir cómo ocurrieron los hechos y establecer si existieron otros factores asociados al accidente.

Cortesía: Infobae.
El exceso de velocidad y la imprudencia siguen siendo factores de preocupación en la accidentalidad vial de la ciudad. - crédito Infobae

Accidentalidad vial sigue generando preocupación en Cali

Este nuevo caso se suma a otros hechos recientes que han encendido las alertas por la accidentalidad en la capital del Valle del Cauca.

Durante el puente festivo del pasado 18 de mayo, seis personas murieron en distintos accidentes de tránsito registrados en Cali, según cifras entregadas por la Secretaría de Movilidad. En la mayoría de esos casos, los motociclistas estuvieron entre las principales víctimas.

Además, días atrás también se registró otro grave accidente en la Avenida Bicentenario, donde el conductor de un automóvil perdió la vida luego de que el vehículo chocara contra un árbol y posteriormente se incendiara.

Fotografía de referencia de un accidente de tránsito
En lo corrido del año, decenas de personas han perdido la vida en siniestros viales ocurridos en Cali. - crédito Tatiana Munevar / Infobae

Cifras de siniestros en 2026

Pese a estos recientes accidentes, los reportes preliminares de la Secretaría de Movilidad muestran una reducción en el número de víctimas fatales durante el primer trimestre del año.

De acuerdo con El País, entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026, las muertes por accidentes de tránsito en Cali disminuyeron un 13%, al pasar de 48 casos en 2025 a 42 víctimas fatales en el mismo periodo de este año.

No obstante, los motociclistas continúan siendo el actor vial más vulnerable en la ciudad. Según las estadísticas oficiales, 17 motociclistas han fallecido en accidentes de tránsito durante 2026, una cifra apenas inferior a los 18 casos reportados en el mismo lapso del año anterior.

Las autoridades consideran que factores como el exceso de velocidad, las maniobras imprudentes y la conducción bajo efectos del alcohol siguen teniendo un impacto importante en la accidentalidad vial.

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