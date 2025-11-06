Técnico argentino llegaría a la Liga BetPlay: este es el perfil del nuevo timonel que dirigiría en Bogotá

El cuadro bogotano quiere salir del mal momento deportivo que vivió en 2025, y lo dejó por fuera de las finales de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La crisis deportiva que atraviesa La Equidad ha llevado a la directiva del club bogotano a buscar un cambio en el banquillo técnico, y todo apunta a que el argentino Ricardo Valiño será el encargado de asumir el reto.

Según informó Mariano Olsen a través de su cuenta de X, el 6 de noviembre de 2025, las negociaciones entre el entrenador y la institución se encuentran en una fase avanzada, con detalles finales por resolver antes de oficializar su llegada.

El periodista especializado en fichajes informó sobre la posible llegada del entrenador argentino al cuadro "asegurador" - crédito @olsendeportes / X

El presente semestre ha resultado especialmente adverso para los equipos de la capital colombiana. Mientras Fortaleza se mantiene como el único representante bogotano dentro del grupo de los ocho mejores, Millonarios, Santa Fe y La Equidad han experimentado un rendimiento deficiente.

Por esta razón, Olsen detalló que la negociación entre el club y el argentino ya se encuentra encaminada y que está cerca a darse.

“Negociación muy encaminada para que el argentino RICARDO VALIÑO (54) se convierta en el nuevo entrenador de Equidad. Faltan sólo detalles para que se rubrique el acuerdo entre las partes", dijo.

Quién es Ricardo Valiño

Ricardo Valiño estuvo recientemente con la selección de Venezuela - crédito Récord

El entrenador de 54 años, nacido en Buenos Aires, comenzó su trabajo en las inferiores de San Lorenzo de Almagro en 1995, y allí permaneció 10 años.

Luego pasaría por River Plate, en donde estuvo por dos años, y de allí saltaría a Vélez Sarsfield, equipo con el cual estuvo de 2010 hasta 2011.

En referencia a lo que fue su última experiencia, el técnico dirigió a la selección de Venezuela en la categoría Sub-20, y estuvo a cargo de la “Vinotinto” durante el Sudamericano que ganaría Argentina en territorio venezolano, puesto en el cual estuvo desde el 14 de marzo de 2023 hasta enero de 2025.

A continuación, este es el recorrido que tuvo en la dirección técnica profesional desde que dirigió a nivel profesional:

Mérida (México): 2011-2014

Lobos BUAP (México): 2014-2016

Club Puebla (México): 2016-2017

Club Celaya (México): 2017-2018

Zacatepec (México): 2018-2020

Atlético Morelia (México): 2020-2022

Club Tijuana (México): 2022-2023

Selección de Venezuela Sub-17: 2023

Selección de Venezuela Sub-20: 2023-2025

Selección de Venezuela Sub-23: 2023-2025

La trayectoria de Valiño ha despertado el interés de la dirigencia de La Equidad. El técnico argentino, que recientemente dirigió las selecciones sub 17, sub 20 y sub 23 de Venezuela entre 2023 y 2025, ha sido considerado una pieza clave en el desarrollo de las divisiones menores del fútbol venezolano. Este trabajo no solo atrajo la atención del club bogotano, sino también de otras instituciones extranjeras que, ya le habrían presentado propuestas formales.

A pesar de que la llegada de Valiño parece inminente, la directiva de La Equidad ha mantenido conversaciones con otros dos entrenadores, ambos de origen extranjero, como parte de su proceso de selección. No obstante, la opción del argentino se perfila como la más sólida para encabezar el nuevo proyecto deportivo.

Cuando vuelve a jugar La Equidad

El cuadro asegurador quiere cerrar de la mejor forma la campaña en el campeonato colombiano - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El panorama actual de La Equidad es preocupante: el equipo ocupa el último lugar en la tabla de posiciones, con apenas 11 puntos de 54 posibles, resultado de dos victorias, cinco empates y once derrotas. Esta campaña se suma a una serie de temporadas en las que el club ha mostrado un rendimiento por debajo de las expectativas, lo que incrementa la presión sobre la dirigencia y el futuro cuerpo técnico.

El próximo reto de La Equidad, para cerrar el año 2025, será el 8 de noviembre de 2025, cuando jueguen ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

Finalmente, los “Aseguradores” cerrarán la campaña del “todos contra todos”, ante Pereira en el estadio de Techo.

8 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

12 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: La Equidad vs. Deportivo Pereira