Deportes

Este es el otro estadio en Colombia que entrará en fase de renovación: fue blanco de polémica en la Dimayor

Luego de los anuncios de que se ampliarán los escenarios de Medellín y Barranquilla, además de Bogotá, se darán inicio a los estudios y diseños de una cancha que lleva muchos años en el olvido

Guardar
En los últimos meses, se
En los últimos meses, se anunciaron los proyectos para renovar los estadios El Campín, Metropolitano de Barranquilla y el Atanasio Girardot - crédito @AlejandroChar/X / Sencia / @FicoGutierrez/X

Durante el segundo semestre de 2025, empezó una tendencia en Colombia para que las ciudades renueven sus estadios, con el objetivo no solo de modernizar la estructura y ampliar la capacidad, sino para acoger toda clase de eventos internacionales, tanto deportivos como culturales.

A los proyectos de Bogotá, Barranquilla y Medellín, se suma otra ciudad que renovará su escenario después de muchos años, ya que llevaba un tiempo en el abandono, a la espera de que las autoridades locales discutieran un plan para distintas obras de mantenimiento y remodelación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, dicho estadio, que muy pronto entrará en fase de construcción, fue blanco de una polémica en el fútbol colombiano, pues su uso para un festival provocó que se aplazara no solo un partido de la Liga BetPlay, sino que se moviera el resto del calendario de la Dimayor para las finales del torneo y la Copa Colombia.

Otro estadio a renovarse en Colombia

Uno de los problemas del fútbol colombiano es que la mayoría de sus escenarios quedaron obsoletos o en estado deplorable, e incluso algunos inconclusos en obras, como el Guillermo Plazas Alcid de Neiva, que ahora debe ser demolido por riesgos para el público y su equipo, el Atlético Huila.

Es por eso que el estadio La Independencia de Tunja por fin será ampliado y terminado por la Gobernación de Boyacá, con el objetivo de recibir no solo partidos de fútbol, sino conciertos de mayor envergadura y comodidad para los habitantes de la capital del departamento.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá,
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, prometió la ampliación del estadio La Independencia con una nueva tribuna occidental y tarima en el sector sur - crédito @CarlosAmayaR/X

El anuncio fue hecho por el gobernador Carlos Amaya, luego del Festival Internacional de la Cultura Campesina en la ciudad, donde el cierre del evento fue la presentación de Marco Antonio Solís y se reportaron problemas de logística para el público, pues miles de personas se quedaron afuera.

“Lo que sucedió en el concierto de Marco Antonio Solís, donde se quedaron unas 4.000 personas por fuera del estadio La Independencia, esto nos llevó a dar la instrucción de iniciar el proyecto de estudios y diseños para la ampliación de la tribuna occidental y en la tribuna sur construiremos una gran tarima cultural permanente con camerinos”, dijo el mandatario, citado por Caracol Radio.

Así se veía el estadio
Así se veía el estadio La Independencia de Tunja, durante el concierto de Marco Antonio Solís - crédito Gobernación de Boyacá

Sobre el nuevo espacio para conciertos en el estadio de Tunja, Amaya explicó que “esto para que los artistas puedan tener todas las comodidades, también para que no tengamos que gastar dinero instalando una tribuna, una gran tarima que podamos tenerla permanentemente”.

Obras por 100.000 millones de pesos

La Independencia no es renovado desde 2017, cuando se le instalaron sillas, además que su última ampliación fue de 2012, cuando abrieron la gradería norte, sumado a que, en los últimos años, la cancha fue blanco de críticas por su pésimo estado y la falta de gestión para renovarla.

Sobre el nuevo proyecto para el escenario, el gobernador Carlos Amaya dijo que “esperamos nosotros contratar esos estudios y diseños este mismo año y más o menos unos estudios y diseños se demoran de seis a ocho meses, así que esperamos que el próximo año, antes de terminar el año, tengamos el valor definitivo”.

Se difundieron imágenes del estado
Se difundieron imágenes del estado de la grama luego de los conciertos del Festival Internacional de la Cultura Campesina. previos al partido entre Boyacá Chicó y América de Cali - crédito @quique.son/Facebook

“Las valoraciones que hacemos nosotros iniciales, hablando de esa tribuna occidental, más la tarima permanente para temas culturales, podría valer más o menos unos 100.000 millones de pesos, que serían con vigencias futuras de regalías del departamento, como cofinanciación al Pacto Territorial”, añadió.

Cabe recordar que el jueves 6 de noviembre, Boyacá Chicó jugará ante América en La Independencia por la fecha 18 de la Liga BetPlay, que se debió aplazar por el festival en Tunja y el presidente de los Ajedrezados, Nicolás Pimentel, advirtió que el estado de la gramilla es preocupante.

Temas Relacionados

Estadio La Independencia TunjaTunjaCarlos AmayaEstadio La Independencia renovaciónGobernación de BoyacáBoyacá Chicó vs. América de CaliColombia-Deportes

Más Noticias

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín

El cuadro Matecaña interpuso una causa contra la seccional Risaralda de la cartera ministerial, alegando afectación al debido proceso en medio de su falta de pagos a jugadores y cuerpo administrativo

Deportivo Pereira interpusó tutela contra

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tras semanas de aplazamientos e incertidumbre, el cuadro Ajedrezado recibirá en Tunja a los Diablos Rojos, que se aferran a la esperanza de clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

Independiente Santa Fe tendría nuevo técnico: ya habría acuerdo con viejo conocido del fútbol colombiano

El cuadro Cardenal habría finalizado la búsqueda de un nuevo entrenador de cara a la temporada de 2026, en la que afrontará la Copa Libertadores de América

Independiente Santa Fe tendría nuevo

Millonarios estaría tras los pasos de un volante argentino, figura del Brasileirao: el futbolista evalúa sus opciones

El equipo Albiazul apunta a reforzar su nómina de cara a 2026, luego de una temporada en 2025 marcada por los fracasos y malas presentaciones

Millonarios estaría tras los pasos

Selección Colombia ya tiene la convocatoria de Nueva Zelanda: estos son los jugadores que enfrentarán a la Tricolor

El cuadro oceánico, que fue el primero en clasificar al mundial de 2026, quiere superar a los dirigidos por Néstor Lorenzo para mostrar su nivel de cara al certamen

Selección Colombia ya tiene la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de cinco bombardeos

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

ENTRETENIMIENTO

Santiago Alarcón habló de la

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

Piter Albeiro pidió disculpas por publicación sobre “destripar a la izquierda”: “Hoy este mierdero es mío”

Deportes

Deportivo Pereira interpusó tutela contra

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, jugarán la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe tendría nuevo técnico: ya habría acuerdo con viejo conocido del fútbol colombiano

Millonarios estaría tras los pasos de un volante argentino, figura del Brasileirao: el futbolista evalúa sus opciones

Selección Colombia ya tiene la convocatoria de Nueva Zelanda: estos son los jugadores que enfrentarán a la Tricolor