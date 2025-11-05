Deportes

Rival de Luis Díaz en el partido PSG vs. Bayern Múnich defendió al colombiano tras la dura patada a Achraf Hakimi: “No es un chico maloso”

El conjunto alemán se impuso 2-1 en un duelo marcado por la expulsión de Luis Díaz, que dejó al equipo alemán con un hombre menos y condicionó el desarrollo del partido en la Champions League

Marquinhos defendió a Luis Díaz
Marquinhos defendió a Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

La expulsión de Luis Díaz en el cierre del primer tiempo cambió el enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain por la Champions League, en el que el conjunto alemán se impuso 2 a 1 y consolidó su posición en la cima del grupo, el 4 de noviembre de 2025.

La decisión arbitral, tomada tras la intervención del VAR por una falta sobre Achraf Hakimi en el minuto 45′+7′, generó controversia y dejó al equipo alemán en desventaja numérica para la segunda mitad.

Pero el defensor brasileño Marquinhos ofreció su perspectiva sobre la jugada y defendió públicamente al futbolista colombiano.

Según Marquinhos, la expulsión fue consecuencia de la intensidad propia del partido y de una acción que se resolvió en cuestión de centímetros y segundos.

“Por la intensidad que tiene el partido, la expulsión pasa un poco por una cuestión de centímetros, de segundos. Acaba lesionando a un adversario, y para eso está el árbitro. Es un pecado, porque ahora tenemos que ver cómo va a estar Hakimi; puede que esté un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante. Luis no es un chico maloso, sabemos que intentó jugar el balón, pero se pasó un poco”, declaró Marquinhos a ESPN.

La salida de Díaz condicionó el desarrollo del encuentro para el Bayern Múnich, que pese a la inferioridad numérica logró asegurar la victoria.

Marquinhos describió las dificultades que enfrentó su equipo en la segunda parte, destacando la solidez defensiva del rival y la falta de espacios para generar peligro.

El brasileño explicó que Luis
El brasileño explicó que Luis Díaz no es mal intencionado - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

“En el segundo tiempo fue muy difícil jugar contra un equipo que se metió atrás, a defender y salir de contraataque. Tenía un resultado a favor... Intentamos de todo: metimos atacantes, circulamos el balón, pero no había mucho espacio. Buscamos con centros, tuvimos algunas chances, hicimos un gol, pero nos faltó más. Nuestro equipo puede dar mucho más; el Bayern estaba mejor que nosotros”, afirmó el defensor al medio deportivo.

El brasileño insistió en que la acción de Díaz no tuvo mala intención y reiteró su respaldo al colombiano:

No es un chico maloso”, subrayó Marquinhos en diálogo con ESPN, enfatizando que el jugador solo intentó disputar el balón en una jugada de alta exigencia física.

Con este resultado, el Bayern Munich se consolida en la parte alta de la tabla de la Champions League, mientras que el PSG se ve obligado a corregir aspectos defensivos y buscar una pronta recuperación para las próximas jornadas del torneo continental.

Así se jugará el complemento de la fecha 4 de la Champions League

5 de noviembre de 2025

Pafos vs. Villarreal

  • Estadio: Alphamega de Limassol
  • Hora: 12:45 p. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Qarabag vs. Chelsea

  • Estadio: Tofiq Bahramov de Bakú
  • Hora: 12:45 p. m.
  • Árbitro: Sebastias Gishamer (Austria)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Ajax vs. Galatasaray

  • Estadio: Johan Cruijff Arena de Ámsterdam
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Benoît Bastien (Francia)
  • Transmisión de TV: ESPN 3 y Disney Plus (Estándar y Premium)

Benfica vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio: Da Luz de Lisboa
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Simone Sozza (Italia)
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus (Premium)

Club Brujas vs. Barcelona

  • Estadio: Jan Breydel de Brujas
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Inter vs. Kairat Almaty

  • Estadio: Giuseppe Meazza de Milán
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Luís Godinho (Portugal)
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus (Premium)

Manchester City vs. Borussia Dortmund

  • Estadio: Etihad de Manchester
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Marsella vs. Atalanta

  • Estadio: Stade Vélodrome de Marsella
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: José María Sánchez Martínez (España)
  • Transmisión de TV: ESPN 6 y Disney Plus (Premium)

Newcastle vs. Athletic Bilbao

  • Estadio: St. James Park de Newcastle
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia)
  • Transmisión de TV: ESPN 4 y Disney Plus Premium

