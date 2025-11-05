Deportes

Egan Bernal fue víctima de la delincuencia: desapareció la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia

El ciclista denunció que le fue robada la bicicleta con la que conquistó la ronda francesa en 2021, pero que ya están revisando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables

El Gran Fondo El Origen
El Gran Fondo El Origen x Egan Bernal se celebrará el segundo festivo de noviembre - crédito Gobernación de Cundinamarca

El ciclista colombiano Egan Bernal se encuentra en Colombia, para preparar lo que será el Gran Fondo de Egan, carrera ciclística que se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2025.

En medio de una temporada difícil que vivió el colombiano durante 2024, también conoció una noticia de la cual hace un llamado al público y a las autoridades, previo a lo que será su carrera.

El zipaquireño denunció a través de un video, compartido por el periodista Diego Rueda sobre el robo- crédito @diegonoticia / X

El reciente anuncio de Egan Bernal sobre el robo de una de sus bicicletas más emblemáticas ha generado conmoción en el mundo del ciclismo colombiano.

A través del video que compartió el periodista Diego Rueda, a través de su cuenta de X, el 5 de noviembre de 2025, Egan Bernal habló sobre el robo de una de sus bicicletas más emblemáticas, lo que generó conmoción en el mundo del ciclismo colombiano.

El pedalista de Zipaquirá, con veintiocho años y una trayectoria marcada por la superación, reveló que fue despojado de la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia en 2019, una pieza de alto valor tanto económico como sentimental.

“Hola muchachos, les tengo que comunicar algo: imagínense que mi bicicleta desapareció, así que estamos mirando cámaras, averiguando que fue lo que pasó, así que ojalá se pueda esclarecer rápidamente, pero les iremos contando”, dijo.

Cuál fue la bicicleta con la que ganó Egan Bernal el Tour de Francia

Esta es la bicicleta con la que el zipaquireño conquistó los Pirineos en la edición de 2019 - crédito @INEOSGrenadiers / X

La bicicleta en cuestión, una Pinarello Dogma F12 pintada de amarillo en honor a la victoria de Bernal en el Tour de Francia, es considerada una pieza de alto valor tanto simbólico como económico.

El cuadro de este modelo se comercializa internacionalmente por cerca de 3.100 dólares (aproximadamente 12 millones de pesos colombianos), mientras que una versión completamente equipada con componentes de gama alta puede alcanzar precios que superan los 6.000 a 10.000 dólares, dependiendo de la personalización y los accesorios. En el caso de la bicicleta de Bernal, su carácter de edición especial y su relevancia histórica elevan aún más su cotización.

La reacción del público no se hizo esperar. Diversos usuarios de la red social X han expresado dudas sobre la veracidad del reporte, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia publicitaria. Entre los comentarios destacados, un usuario señaló:

“¿Por qué será que algo me dice que es campaña publicitaria? No da detalles, la forma en que muestra el video, la risa que casi se le sale al final, la casi no preocupación… mmmmmm”, escribió Yesid Alarcón en X, Otro usuario, G. Steven Vega, remarcó: “Sí, no dice literal que se la robaron”.

Así fue el balance de Egan Bernal a nivel deportivo en 2025

El zipaquireño se consolidó como
El zipaquireño se consolidó como uno de los más destacados de los ciclistas colombianos en 2025 - crédito @TourColombiaOfi / X

El corredor colombiano disputó dos de las tres grandes vueltas de ciclismo, y allí tuvo su mejor participación en el Giro de Italia (carrera en la cual supo ser campeón en 2021).

También compitió en otras carreras como la Vuelta a Cataluña y se destacó a nivel nacional por ser el Campeón Nacional de Ruta. A continuación, estos fueron sus resultados a lo largo de la temporada:

  • 6 de febrero de 2025 - Campeonatos Nacionales de Ruta - Contrarreloj: Primer lugar
  • 9 de febrero de 2025 - Campeonatos Nacionales de Ruta - Modalidad Ruta: Primer lugar
  • Vuelta a Cataluña: Puesto 7
  • Giro de Italia: Puesto 7 en la clasificación general
  • Vuelta a Burgos: Puesto 6
  • Vuelta a España: Puesto 17 en la clasificación general
  • 28 de septiembre de 2025 - Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI - Ruanda: retiro
  • 4 de octubre de 2025 - Giro de Emilia: Puesto 4
  • 7 de octubre de 2025 - Tre Valli Varesine: Puesto 54 en la clasificación general
  • 9 de octubre de 2025 - Gran Piemonte: Puesto 9
  • 11 de octubre de 2025 - Il Lombardia: Puesto 8

