Deportes

Esta es la camiseta con la que la selección Colombia jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026: Adidas hizo la presentación oficial y reveló cuánto costará

La camiseta de local será amarilla con las tres líneas rojas en los hombros y remates de color azul en las mangas y el cuello, mientras que el fondo tendrán mariposas amarillas

Guardar
Luis Díaz fue el encargado
Luis Díaz fue el encargado de presentar la camiseta de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Adidas

El distintivo diseño que portarán los futbolistas de la Selección Colombia durante la próxima Copa Mundial de la Fifa 2026 toma como eje central la figura de las mariposas amarillas, un emblema que evoca transformación, esperanza y el sentimiento nacional que une a millones de colombianos.

Las emblemáticas mariposas, reconocidas dentro y fuera del país por su simbolismo en la literatura y la cultura, ahora acompañarán a la selección en cada partido internacional como símbolo de nuevos comienzos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presentación oficial de la nueva camiseta se realizó gracias a la colaboración entre Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El diseño fusiona el tradicional amarillo del uniforme con un patrón sutil de alas de mariposa, creando una silueta visual que juega con los efectos de la luz y realza el movimiento.

Esta propuesta busca capturar, según los creadores, el espíritu multifacético del país: la diversidad, la energía y la capacidad de soñar y alcanzar lo inédito.

Camiseta amarilla y pantaloneta azul
Camiseta amarilla y pantaloneta azul será el kit de local de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Adidas

Para Tom Michiel Vinkenvleugel, director de Brand Activation de Adidas, la prenda trasciende el ámbito deportivo al situarse en la frontera del arte y la identidad nacional.

Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, dijo Vinkenvleugel, y añadió que la camiseta portará consigo la historia viva de Colombia y su riqueza cultural.

El costo en la página de Adidas y las tiendas oscilan entre $379.950 y $649.950. Se ofrecen dos versiones de la camiseta: una dirigida a los jugadores, fabricada con la tecnología Heat.rdy para optimizar el rendimiento, y otra para los aficionados, que incorpora la tecnología Aeroready pensada para la comodidad del hincha. Ambas opciones estarán a disposición del público desde el jueves seis de noviembre de 2025 en la tienda online de Adidas, locales oficiales y comercios asociados. Además, estará disponible en manga corta y en manga larga.

Las mariposas amarillas en la
Las mariposas amarillas en la camiseta son un homenaje al realismo mágico de Gabriel García Márquez - crédito Adidas

La camiseta, además de mantener el clásico color amarillo vibrante, integra detalles en azul y rojo en cuello y mangas, inspirados en los colores de la bandera nacional. El escudo de la Federación Colombiana de Fútbol ocupa un lugar prominente en el pecho, mientras las tres franjas rojas características de Adidas recorren los hombros. En la parte alta de la espalda aparece grabado el nombre del país, reforzando el vínculo de pertenencia y orgullo.

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, destacó el trasfondo emocional y cultural que encierra este lanzamiento: “Esta camiseta representa el alma del país, es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez. Es una invitación a soñar en grande y a sentir orgullo por nuestros colores, esos que hablan de nuestra gente y nuestra pasión infinita por el fútbol”, afirmó Jesurun, enfatizando el deseo de que todos los colombianos lleven la camiseta “con el corazón”.

Otras prendas de la nueva colección de Adidas para la selección Colombia

Adidas en su colaboración con la Federación Colombiana de Fútbol, presentó toda la indumentaria que utilizarán los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta la conforman buzos con y sin capota; chaquetas en donde predomina el amarillo y otras donde predomina el color azul; rompevientos; camisetas de entrenamiento; pantalonetas y pantalones de entrenamiento.

Este tipo prendas van desde los $139.950 hasta los $500.000. Al igual que la camiseta de local, estarán disponibles a partir del 6 de noviembre en la página web y las tiendas de la compañía. Aun no hay fecha para el estreno de la camiseta visitante, que también fue filtrada en redes sociales.

Temas Relacionados

Selección ColombiaAdidasCamiseta Selección ColombiaCopa Mundial de la FIFA 2025Mundial 2025Federación Colombiana de FútbolColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en la edición 2025-2026 de la Liga de Campeones

EN VIVO Benfica vs. Bayer

Dimayor definió hora y fecha de los partidos de vuelta de la semifinal de Copa Colombia: Nacional y Medellín llevan ventaja

El calendario del segundo semestre del fútbol profesional colombiano ha tenido varias eventualidades por el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, por Liga

Dimayor definió hora y fecha

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

La Tricolor tendrá nuevo diseño de camisetas local y visitante para el torneo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, así como prendas de presentación

La selección Colombia estrenará chaqueta

Egan Bernal fue víctima de la delincuencia: desapareció la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia

El ciclista denunció que le fue robada la bicicleta con la que conquistó la ronda francesa en 2021, pero que ya están revisando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables

Egan Bernal fue víctima de

Millonarios vs. Unión Magdalena: la hsitoria del partido de fútbol que fue usado como distracción y censura, mientras el Palacio de Justicia estaba en llamas

La decisión llegó desde el Ministerio de Comunicaciones y a la misma hora los goles fueron lo único permitido en pantalla. Los jugadores utilizados, las afueras de El Campín se escuchaban sirenas y el M-19 irrumpía en el emblemático edificio

Millonarios vs. Unión Magdalena: la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Mejor amigo de Baby Demoni

Mejor amigo de Baby Demoni aseguró que “estaba premeditado” lo que ocurrió con la creadora de contenido

Ornella Sierra estrena nuevo romance con empresario barranquillero: esto es lo que se conoce del misterioso hombre

Laura González revela por qué se mudó a Medellín y habla del momento de paz que vive: “Necesitaba encontrar tranquilidad”

Elder Dayán Díaz regañó en vivo a sus mánagers y encendió las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

Deportes

Así quedó el tobillo de

Así quedó el tobillo de Achraf Hakimi después de la violenta patada de Luis Diaz en el PSG vs. Bayern Múnich

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Dimayor definió hora y fecha de los partidos de vuelta de la semifinal de Copa Colombia: Nacional y Medellín llevan ventaja

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

Egan Bernal fue víctima de la delincuencia: desapareció la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia