Barras bravas de Atlético Nacional fueron paradas en seco en Villavicencio: más de 100 armas les fueron decomisadas

La secretaría de Gobierno Municipal adelantó un operativo ante la alta afluencia de hinchas verdolagas para ver el partido en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé ante Llaneros

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Las autoridades de Villavicencio incautaron
Las autoridades de Villavicencio incautaron más de 100 armas cortopunzantes provenientes de barras bravas de Atlético Nacional - crédito secretaría de Gobierno Municipal de Villavicencio

Atlético Nacional enfrentará el jueves 30 de octubre a Llaneros, en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, en partido válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025/II.

Ambos equipos, y más allá de que el cuadro Verdolaga ya tiene asegurado su lugar en los cuadrangulares luego de su victoria en el clásico ante Independiente Medellín por 5-2 en la fecha anterior, llegan a este compromiso con la urgencia de ganar.

Por un lado, los dirigidos por el interino Diego Arias quieren meterse en la lucha por asegurar el “punto invisible” en los cuadrangulares, que actualmente está en poder de Atlético Bucaramanga y Medellín. Una victoria les permitiría alcanzar los 34 puntos de ambos equipos, así como de Fortaleza.

Por su parte, Llaneros necesita enderezar el rumbo ante el Rey de Copas, pues pasó de estar cómodo entre los ocho mejores a salir del grupo en las últimas fechas. Una victoria ante Nacional en casa los volvería a meter en los puestos de clasificación.

El juego está rodeado de gran expectativa por cómo podría dejar la situación de cara a la penúltima fecha de la fase de todos contra todos. Y como es usual, los simpatizantes de Atlético Nacional llegaron en masa a la capital de Meta en flotas o vehículos particulares, motivando la realización de un banderazo masivo en Villavicencio, la noche previa al partido, por lo que se espera una nutrida presencia de fanáticos verdolagas en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé.

Lo anterior motivó a que las autoridades locales aplicaran filtros de control y seguridad, encontrándose con una sorpresa a la hora de las requisas.

Según manifestó a medios locales el secretario de Gobierno Municipal, Germán Ayala, durante el operativo se incautaron más de 100 armas blancas cortas.

Las autoridades anunciaron operativos en
Las autoridades anunciaron operativos en las inmediaciones del estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, previo al partido entre Nacional y Llaneros - crédito secretaría de Gobierno Municipal de Villavicencio

“Son estrategias que vamos manejando para garantizar la sana convivencia y la paz a los ciudadanos. No vamos a permitir que alguien entre armado al partido, trabajamos en diferentes puntos de control para que nadie porte armas cortopunzantes”, expresó.

El funcionario advirtió que las armas fueron decomisadas y que se tiene preparado un operativo en las inmediaciones del escenario deportivo, “donde vamos a estar requisando a todas las personas que van a ir al partido”.

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América pero el estadio no estará disponible

Post de Juan Felipe Cadavid
Post de Juan Felipe Cadavid sobre el partido Boyacá Chicó vs. América de Cali - crédito X

Mientras la expectativa se centra en el juego de la jornada en Villavicencio, el ente rector del fútbol profesional colombiano anunció el aplazamiento total de la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, debido a los problemas para celebrar el partido entre el cuadro ajedrezado y el conjunto Escarlata, pendiente de la fecha 18.

Debido a la celebración del Festival Internacional de la Cultura Campesina en Tunja, el estadio La Independencia se encontraba inhabilitado para su uso por parte de Boyacá Chicó, el local en este enfrentamiento. Por ese motivo se intentó buscar trasladar el partido a Bogotá, pero una resolución de la Comisión Local de la capital del país denegó el permiso.

Ante la imposibilidad de encontrar otro escenario deportivo donde se pudiese realizar el encuentro, y para evitar una afectación deportiva a la penúltima fecha de liga, Dimayor anunció el aplazamiento total de la jornada.

Además, se comunicó que los partidos de ida por las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor 2025 se disputarán el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre, y el partido pendiente entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18, quedó programado para el 6 de noviembre. Esto último, a pesar de que Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, confirmó que el estadio de Tunja solo estará disponible para el club a partir del 7 de noviembre, según indicó en declaraciones para América en la Red.

Lo cierto es que el nuevo calendario establece que la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 se jugará el 7, 8 y 9 de noviembre, mientras que la fecha 20 se realizará entre el 12 y el 13 de noviembre. La administración de la Dimayor señaló que próximamente anunciará “días y horarios de los cambios realizados”.

