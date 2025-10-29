Este es el niño argentino que “cobró” promesa a Jorge Carrascal en la previa del partido Racing vs. Flamengo: “Acuérdate de mí”

Jorge Carrascal fue el protagonista para Flamengo, en el partido de ida ante Racing-crédito Ricardo Moraes / REUTERS

La llegada de Jorge Carrascal a Argentina con el Flamengo para disputar la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores frente a Racing estuvo marcada por un momento inesperado fuera del campo: un joven aficionado argentino, identificado como Juan Román, se acercó al entrenamiento del equipo brasileño para saludar al mediocampista colombiano y recordarle una promesa pendiente.

Este gesto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, añadió un matiz emotivo antes del encuentro que acapara la atención del fútbol sudamericano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el curioso momento que vivió un niño con Jorge Carrascal, figura del Flamengo - crédito @TyCSports / X

En la entrevista con el canal TyC Sports, de Argentina, el 28 de octubre de 2025, la escena protagonizada por Juan Román captó la atención de los medios.

El niño explicó el motivo de su visita: “Me llamo Juan Román, por Juan Román Riquelme. No, vine a saludar a unos amigos, a Carrascal que lo conozco de Colombia”, comenzó a decir.

Dentro de la misma charla, explicó que su admiración por el volante colombiano, cuando lo fue a ver en un partido con la selección Colombia.

“Porque lo fui a ver a la selección Colombia”, detalló

En adición, el niño dijo que llevó un cuadro de él con la foto del Carrascal junto a su papá y explicó que era un regalo para él.

“Un crac, le traje un cuadro, con la foto del padre, vi la foto en Instagram”, dijo.

Luego, mostró su apoyo por el Flamengo de Brasil y allí, el periodista le preguntó al niño sobre el deseo de tener la camiseta de Jorge Carrascal, y la respuesta del niño fue contundente al afirmar que el mismo futbolista le prometió la camiseta en su momento.

“Flamengo, quiero que gane por Carrascal. Él ya me la había prometido. Carrascal, acordate de mí, lo que me prometiste en el hotel”, dijo.

Jorge Carrascal quiere llegar a una final de Copa Libertadores: estas son sus estadísticas

Jorge Carrascal y Bruno Zuculini en el partido de ida entre Flamengo 1-0 Racing - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El volante cartagenero, autor del gol para la victoria del Mengão en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores, al minuto 88, se consolidó como una de las figuras principales para el equipo dirigido por el brasileño Filipe Luis.

En la actual temporada, Carrascal lleva 12 partidos en 510 minutos (9 en la Serie A de Brasil) y 3 en la Copa Libertadores, y anotó dos goles en total en todos los 510 minutos que jugó. A continuación, esta es la lista detallada de goles que marcó el exjugador del CSKA y Dinamo de Moscú:

21 de septiembre de 2025 - Serie A de Brasil: 65 minutos y gol en el Flamengo 1-1 Vasco da Gama

22 de octubre de 2025 - Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Racing

El invicto de Jorge Carrascal en los partidos ante Racing de Avellaneda

Jorge Carrscal celebrando junto a Ayrton Lucas el partido ante Racing - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

El regreso de Jorge Carrascal al estadio Cilindro de Avellaneda se produce en un contexto de expectativas elevadas, ya que el mediocampista colombiano ha construido un historial impecable frente a Racing Club.

En la antesala del decisivo encuentro entre Flamengo y Racing por un lugar en la final de la CONMEBOL Libertadores 2025, la atención se centra en el rendimiento de Carrascal, quien fue responsable del gol que le dio la victoria 1-0 a Flamengo en el partido de ida disputado en Río de Janeiro.

A lo largo de su carrera, Carrascal ha enfrentado a Racing en cinco ocasiones, repartidas entre su etapa en River Plate y su actual paso por el conjunto brasileño. En esos compromisos, el colombiano nunca conoció la derrota: acumuló tres goleadas, un empate, un gol y una asistencia, además de haber sido parte del plantel en un partido como suplente sin ingresar. Este registro lo posiciona como un jugador determinante cada vez que se mide ante la Academia.

Uno de los momentos más destacados de este historial se remonta al 4 de marzo de 2021, cuando River Plate y Racing disputaron la final de la Supercopa Argentina 2019 en el Estadio Único Madre de las Ciudades, un encuentro postergado por la pandemia.

En esa ocasión, el entrenador Marcelo Gallardo optó por Carrascal como titular en la banda izquierda. El colombiano respondió con un despliegue ofensivo que contribuyó a la contundente victoria de River por 5-0, con goles de Borré, Álvarez, De la Cruz, Miranda en contra y Suárez. Carrascal integró el tridente ofensivo que desarticuló a Racing y fue reemplazado por Agustín Palavecino cuando el marcador ya favorecía ampliamente al equipo millonario.

Poco después, en la Copa de la Liga Profesional 2021, River volvió a enfrentar a Racing en el estadio Monumental. En ese partido, Carrascal ingresó en la segunda mitad de un duelo que finalizó 0-0. Su actuación dejó una impresión positiva por la energía y movilidad que aportó al ataque, consolidando su reputación de jugador influyente en este tipo de encuentros.

El dominio de River sobre Racing se reafirmó en otro enfrentamiento en el Monumental, donde el equipo dirigido por Gallardo se impuso por 4-0 y se consagró campeón de la Liga Profesional. En esa oportunidad, Carrascal saltó al campo desde el banco de suplentes y asistió a Braian Romero en el cuarto gol, cerrando una actuación que volvió a ser determinante frente a la Academia.

El historial también incluye la goleada de River Plate por 6-1 sobre Racing en el Cilindro de Avellaneda, correspondiente a la Superliga Argentina. Aunque Carrascal figuró como suplente y no llegó a ingresar, su presencia en el plantel refuerza la tendencia positiva que ha mantenido en los duelos ante el conjunto de Avellaneda.

En total, el balance de Jorge Carrascal frente a Racing se resume en cinco partidos disputados, tres goleadas, un empate, un gol, una asistencia y ninguna derrota.

Esta noche, el colombiano buscará extender esa racha invicta, ahora con la camiseta de Flamengo, en un escenario que le resulta familiar y ante un rival al que ha sabido neutralizar en cada enfrentamiento, con el objetivo de asegurar el pase a una nueva final continental.

<br>