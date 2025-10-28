Deportes

Racing vs. Flamengo: hora y dónde ver las semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

El primer finalista del torneo internacional saldrá del partido que se juega en Avellaneda, en donde dos colombianos se enfrentan y esperan llegar a la final: Jorge Carrascal y Duván Vergara

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Santiago Sosa marcando a Jorge
Santiago Sosa marcando a Jorge Carrascal, gran protagonista para Flamengo en el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná-crédito Ricardo Moraes / REUTERS

En menos de un mes, la final de la Copa Libertadores de América se disputará en Lima.

Será en el estadio Nacional, el 29 de noviembre de 2025, y allí, solo un equipo se coronará como el Rey de América.

Una de las llaves que tendrá su definición, será el duelo entre Racing de Avellaneda y Flamengo, que cuenta con todos los ingredientes para ser un duelo apasionante: mínima diferencia, estadio lleno, ingreso de público visitante y grandes equipos bajo el mando de directores técnicos interesantes (Gustavo Costas y Filipe Luis).

La Academia sueña con su primera final después de 58 años, pero el Mengão quiere la cuarta corona de América

Racing debe remontar el 1-0
Racing debe remontar el 1-0 en contra, si quiere llegar a la gran final de la Copa Libertadores de América - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El partido se jugará el 29 de octubre de 2025 en el estadio Presidente Perón “El Cilindro”, de Avellaneda, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus (Planes estándar y Premium).

El árbitro central del partido será el chileno Piero Maza.

Ficha del partido

Racing Club vs. Flamengo

  • Fecha: 29 de octubre de 2025
  • Estadio: Cilindro de Avellaneda
  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: ESPN, Disney Plus (planes estándar y premium)

