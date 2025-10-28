Racing vs. Flamengo: hora y dónde ver las semifinal de vuelta de la Copa Libertadores

En menos de un mes, la final de la Copa Libertadores de América se disputará en Lima.
Será en el estadio Nacional, el 29 de noviembre de 2025, y allí, solo un equipo se coronará como el Rey de América.
Una de las llaves que tendrá su definición, será el duelo entre Racing de Avellaneda y Flamengo, que cuenta con todos los ingredientes para ser un duelo apasionante: mínima diferencia, estadio lleno, ingreso de público visitante y grandes equipos bajo el mando de directores técnicos interesantes (Gustavo Costas y Filipe Luis).
La Academia sueña con su primera final después de 58 años, pero el Mengão quiere la cuarta corona de América
El partido se jugará el 29 de octubre de 2025 en el estadio Presidente Perón “El Cilindro”, de Avellaneda, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus (Planes estándar y Premium).
El árbitro central del partido será el chileno Piero Maza.
Ficha del partido
Racing Club vs. Flamengo
- Fecha: 29 de octubre de 2025
- Estadio: Cilindro de Avellaneda
- Árbitro: Piero Maza (Chile)
- Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV: ESPN, Disney Plus (planes estándar y premium)