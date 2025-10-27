Linda Caicedo, nominada al once ideal global del 2025 por FIFPro: compite con varias jugadoras

Linda Caicedo es una de las referentes del Real Madrid- crédito EFE

El reconocimiento internacional a la trayectoria de la colombiana Linda Caicedo suma un nuevo capítulo tras la reciente nominación de la jugadora al XI ideal de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) 2025.

La delantera del Real Madrid, con apenas 20 años, se ubica entre las 26 finalistas seleccionadas por futbolistas profesionales de todo el mundo, una distinción que destaca su impacto y regularidad en la élite del fútbol femenino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Más de 6.000 futbolistas han votado por su equipo del año. Las jugadoras deben haber participado en al menos 20 partidos oficiales durante ese periodo. Las 11 jugadoras que hayan recibido más votos en su posición serán seleccionadas para el World 11, que se desvelará el lunes 3 de noviembre de 2025”, comunicó FIFPro.

Este once ideal se compone de una arquera, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteras, a las que se suma una jugadora de campo con el siguiente mayor número de votos.

Durante el periodo de evaluación del galardón, que abarca del 11 de agosto de 2024 al 3 de agosto de 2025, Linda Caicedo disputó 36 partidos con el Real Madrid, registrando 13 goles y 10 asistencias.

Soccer Football - UEFA Women's Champions League - Paris St Germain v Real Madrid - Campus Paris St Germain, Poissy, France - October 16, 2025 Real Madrid's Linda Caicedo in action REUTERS/Gonzalo Fuentes

En ese mismo lapso, la futbolista participó en el Mundial Femenino Sub-20, celebrado en Colombia, y fue parte del plantel que logró el subcampeonato en la Copa América de Ecuador con la selección Colombia.

Para la entidad merengue, tanto Linda como Athenea del Castillo conforman el grupo de candidatas a integrar el equipo ideal que será anunciado el 3 de noviembre de 2025 a las 2:00 p. m., según lo detalló el Real Madrid en su comunicación oficial.

Tras haber sido declarada la segunda mejor jugadora sub-20 en el Trofeo Kopa del Balón de Oro femenino en septiembre pasado, Caicedo vuelve a figurar en el radar de los principales premios del fútbol. Actualmente, se encuentra concentrada con la Selección Colombia, que prepara el duelo ante Ecuador en la Liga de Naciones de Conmebol, después de debutar con una victoria 4-1 sobre Perú en Medellín

Las 26 candidatas al XI FIFPro World son:

Afiche con la nominación de Linda Caicedo al once ideal de FIFPro - crédito FIFPro

Porteras : Ann-Katrin Berger, Mary Earps y Hannah Hampton.

Defensas : Michelle Alozie, Ona Batlle, Millie Bright, Lucy Bronze, Olga Carmona, Ellie Carpenter, Alex Greenwood y Leah Williamson.

Centrocampistas : Aitana Bonmatí, Ghizlane Chebbak, Debinha, Patricia Guijarro, Vicky López, Alexia Putellas, Ella Toone y Keira Walsh.

Delanteras: Michelle Agyemang, Athenea, Barbra Banda, Linda Caicedo, Chloe Kelly, Marta y Alessia Russo.

Entrenador de la selección Colombia destaca la importancia de Linda Caicedo

Linda Caicedo entró al partido en el segundo tiempo, por molestias físicas que viene arrastrando desde hace semanas con el Real Madrid - crédito @linda__caicedo11/Instagram

La actuación de Linda Caicedo volvió a ser clave en el debut de la Selección Colombia Femenina en la Liga de Naciones, donde golearon 4-1 a Perú en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El seleccionador nacional, Angelo Marsiglia, destacó en conferencia de prensa la capacidad diferencial de la delantera del Real Madrid, afirmando: “Conocemos la capacidad de Linda. Es de las mejores jugadoras que tenemos en el mundo en todas las categorías en las que ha estado”.

Sobre la decisión de reservar a Caicedo para el segundo tiempo, Marsiglia explicó que buscó administrar la exigencia física de la jugadora, aunque reconoció el impacto inmediato que tiene en el desarrollo del juego ofensivo. “La Tricolor no depende de Linda, pero no podemos desconocer la capacidad que tiene ella y que puede destrabar cualquier problema”, precisó el técnico, subrayando el peso de la futbolista colombiana para desatascar partidos complejos.

Marsiglia insistió en que sus dirigidas no pueden ceder facilidades defensivas en el camino hacia la clasificación al Mundial de Brasil 2027, fijando la mira en Ecuador, próximo rival de la segunda fecha. Sobre el equipo ecuatoriano, consideró: “Ecuador ganó y viene de una parte anímica importante. No es fácil ganar en El Alto (ante Bolivia). Pero Colombia va por el rival que sea, no importa si es visitante o local. Hay que tomar las precauciones”.