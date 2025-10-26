Dayro Moreno silenció las críticas y se acerca a récord goleador con Once Caldas

Dayro Moreno es uno de los referentes del Once Caldas desde hace varios meses- crédito @oncecaldas/X

El regreso de Dayro Moreno al gol marcó un nuevo hito en la historia del fútbol colombiano, ya que el delantero tolimense anotó su tanto número 373 en la victoria del Once Caldas frente a Unión Magdalena durante la jornada 17 de la Liga colombiana.

Con esta cifra, Dayro Moreno continúa ampliando su ventaja como máximo artillero en la historia nacional, una posición que ocupa desde hace varios meses

En el partido, el atacante recibió una asistencia de Juan David Cuesta desde el costado derecho, definiendo dentro del área para abrir el marcador al minuto 43. Esta anotación no solo tuvo valor individual: fue celebrada con un abrazo al entrenador Arriero Herrera, mostrando un gesto de unidad luego de semanas marcadas por rumores sobre divisiones internas y la difícil eliminación del equipo en la Copa Sudamericana.

Moreno acumulaba varias jornadas sin ser titular en la Liga, específicamente desde el 13 de septiembre, y había reconocido públicamente que no se encontraba en condiciones óptimas para disputar encuentros por la Copa Colombia ante Boyacá Chicó o Deportivo Pasto. Posteriormente, sumó algunos minutos ante La Equidad y Medellín, para luego ausentarse frente a Llaneros y Atlético Nacional, estas últimas, decisiones tomadas por el cuerpo técnico.

El "blanco blanco" de Manizales dio un paso para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana- crédito @LopezAndres_11 / X

El tanto contra Unión Magdalena no solo incrementó el récord personal de Dayro, sino que representó su gol número 145 en 342 partidos de Liga con Once Caldas. Además, alcanzó la cifra de 166 goles en total con el equipo blanco, quedando a seis goles del registro de Sergio Galván Rey, otro histórico del club.

En el ranking de goleadores históricos del fútbol colombiano, Dayro Moreno lidera con 373 dianas, seguido por Radamel Falcao con 356—que actualmente está sin equipo—y Víctor Hugo Aristizábal con 346. Más abajo completan la lista Carlos Bacca (345, vigente), Juan Pablo Ángel (291, retirado), Anthony De Ávila (268, retirado) e Iván René Valenciano (267, retirado).

Once Caldas marcha en la casilla 12 de la tabla de posiciones con 22 puntos, con nueve puntos aún por disputarse puede llegar a 31 unidades, las suficientes para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales, en donde tendrán cupo los primeros ocho equipos en el listado de equipos que juegan la primera división.

Dayro Moreno y su foto con James Aguirre

Dayro Moreno llegó a ocho goles en la Copa Sudamericana tras la fase de octavos de final - crédito Once Caldas

Las tensiones surgidas alrededor de Once Caldas tras la eliminación en Copa Sudamericana generaron especulaciones sobre el ambiente interno del equipo, especialmente en torno a una supuesta fractura entre el delantero Dayro Moreno y el arquero James Aguirre. La noticia sobre posibles desacuerdos emergió luego de la derrota en casa, lo que intensificó la controversia en el fútbol colombiano sobre el liderazgo y la cohesión dentro del vestuario.

Sin embargo, en las últimas horas, el propio Dayro Moreno utilizó sus redes sociales para disipar las dudas, compartiendo una imagen junto a James Aguirre y acompañándola con el mensaje: “siempre contigo mi capi y a muerte con el equipo”. Con este gesto, el delantero intentó poner fin a los rumores que habían circulado en los días previos y dejó claro su respaldo al capitán y al grupo.

Post de Dayro Moreno junto a James Aguirre - crédito Dayro Moreno

La situación también llevó a que se cuestionara la ausencia de Dayro Moreno en partidos claves de la temporada. En respuesta, el entrenador del club explicó públicamente: “Dayro es un jugador importante para nosotros”, destacando que el atacante no fue marginado por sanción interna ni por cuestiones disciplinarias. El técnico añadió que “las decisiones técnicas se toman en grupo y hay que respetarlas también”, subrayando que las determinaciones sobre la conformación del equipo responden principalmente a criterios tácticos y no a conflictos personales.