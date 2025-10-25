Hora y dónde ver el FC Barcelona contra Real Madrid, el clásico más importante en el mundo

El Clásico se jugará el domingo 26 de octubre - crédito Reuters

Debido a que el fútbol es uno de los deportes más populares del mundo, hay varios partidos que se registran en ligas del exterior que generan gran atractivo en los fanáticos de Colombia.

Entre los más importantes está Boca Juniors contra River Plate, AC Milan ante Inter de Milán o Liverpool vs. Manchester United; sin embargo, hay un compromiso que sobresale de ellos.

Este es el clásico español, protagonizado por el FC Barcelona y el Real Madrid, los clubes más importantes de La Liga, una de las cinco competiciones más relevantes del fútbol europeo.

Barcelona y Real Madrid se medirán en la fecha 10 de La Liga

Después de un inicio irregular a nivel futbolístico para ambas instituciones, Real Madrid, líder de la liga española, visitará el estadio de Montjuic en Cataluña para enfrentar al FC Barcelona el domingo 26 de octubre.

En la previa del encuentro, los Merengues llegan tras derrotar 1-0 a la Juventus por la UEFA Champions League; además, por el torneo local venció 1-0 a Getafe el 19 de octubre.

Por su parte, Barcelona goleó a Olympiacos por la máxima competencia de clubes y en La Liga derrotó 2-1 a Girona sobre la hora con un tanto del uruguayo Ronald Araujo.

A pesar de los resultados, las últimas jornadas han sido negativas para Barcelona por las lesiones que han sufrido algunos de los jugadores del plantel profesional.

Barcelona ha sido superior en los últimos partidos

En el historial reciente de este partido, Barcelona ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros, mientras que el Real Madrid ganó el restante.

En el último compromiso disputado entre estas instituciones, que fue el 11 de mayo de 2025, el FC Barcelona derrotó 4-3 al Real Madrid con tantos de Raphina, Lamine Yamal y Eric García; para el equipo de la capital española anotó el francés Kylian Mbappé en tres ocasiones.

El último clásico que ganó el Real Madrid fue en abril de 2024, cuando superaron a su rival 3-2 con goles de Jude Bellingham, Lucas Vásquez y Vinícius Júnior. En esa ocasión el Merengue era dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, mientras que el Barcelona estaba comandado por Xavi Hernández.

En la actualidad, el técnico del Real Madrid es el español Xabi Alonso, que fue campeón de la Bundesliga con Bayer Leverkusen; mientras que el FC Barcelona tiene como entrenador al alemán Hansi Flick.

Hora y dónde ver el clásico español

En Colombia, los derechos de transmisión de La Liga son compartidos por ESPN y DirecTV, pero en esta ocasión el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona será transmitido por la primera compañía a través de la plataforma de streaming Disney+.

Horario del FC Barcelona vs. Real Madrid:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 10:15 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 11:15 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12:15 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 9:15 p. m

Entre los aspectos más relevantes de la previa del partido está que el entrenador Hansi Flick no podrá estar en el terreno de juego tras haber sido expulsado ante Girona en el último partido.

En Barcelona también serán baja el arquero Joan García, el defensor Andreas Christensen, y los atacantes Ferran Torres y Robert Lewandowski, todos por lesión; aún no se ha confirmado si el ofensivo Raphina recibirá el alta médica para estar en el partido.

El club Merengue no tendrá bajas de peso, lo que hace que sea favorito en la previa del compromiso, con el que, en caso de ganar, podría aumentar a cinco puntos la diferencia que tiene sobre los catalanes.