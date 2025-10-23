Deportes

Jorge Carrascal le dio una victoria agónica al Flamengo en el primer partido de la semifinal de la Copa Libertadores

El colombiano completó una destacada actuación y le dio la victoria al Mengão en el primer juego de la serie ante Racing de Avellaneda

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La Copa Libertadores entró en su recta final y esta semana inició la disputa de las semifinales. En la primera de ellas, Flamengo al calor de su hinchada en el estadio Maracaná recibió a Racing de Avellaneda, el vigente campeón de la Copa Sudamericana y un equipo capaz de desplegar técnica y garra por igual cuando la situación lo amerita.

En ambos lados había colombianos, pero uno fue el protagonista. En la Academía, Duván Vergara fue convocado por Gustavo Costas, pero finalmente no vio acción y se conformó con estar en el banco de suplentes. En cambio, fue inicialista Jorge Carrascal en el equipo dirigido por Filipe Luis, siendo determinante en la victoria por la mínima diferencia en un partido de máxima tensión.

El partido arrancó con mucha dinámica y roce, como es usual cuando equipos brasileños y argentinos se cruzan en una instancia como esta. Flamengo se adueñó del balón y buscó lastimar por las bandas, sobre todo a partir de las conexiones que realizó Carrascal con el creativo por excelencia del Mengão: el uruguayo Giorgian De Arrascaeta. Por su parte, Racing, trató de mantenerse atento en defensa y apeló a contragolpes rápidos.

Duván Vergara no tuvo minutos
Duván Vergara no tuvo minutos en Racing, mientras Carrascal fue titular y figura en Flamengo - crédito Sergio Moraes/REUTERS

La primera acción de peligro no tardó en llegar, con Carrascal filtrando una pelota por el centro y obligando al arquero Facundo Cambeses a anticipar. Racing respondió generando un córner que llevó peligro con dos cabezazos consecutivos, pero sin éxito. La figura del arquero argentino de Flamengo, Agustín Rossi, cobró fuerza cerca de la media hora, cuando desvió un fuerte remate cruzado de Santiago Solari tras un tiro de esquina.

La intensidad siguió creciendo con el correr de los minutos. El árbitro Jesús Valenzuela recibió las primeras protestas por algunas acciones bruscas, aunque no mostró tarjetas en la primera etapa. Sobre el cierre, Flamengo generó riesgo con incursiones de Pedro y Carrascal; Cambeses salvó a Racing en varias ocasiones, y el primer tiempo concluyó sin goles.

En el complemento, el conjunto brasileño salió decidido a buscar la ventaja. Flamengo continuó controlando la posesión gracias a De Arrascaeta y Carrascal, y pronto se generaron situaciones en ambas áreas.

Racing protestó un gol anulado
Racing protestó un gol anulado a Sosa por el VAR de manera vehemente - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Racing estuvo cerca de abrir el marcador tras un cabezazo de Sosa que impactó al fondo de la red, pero el gol fue anulado por falta en ataque sobre Carrascal, lo que también le valió una tarjeta amarilla al mediocampista argentino, en una decisión duramente protestada por Racing. Minutos más tarde, Cambeses volvió a lucirse sacando un remate del ingresado Samuel Lino, que ingresó como revulsivo.

El partido se mantenía parejo y tenso, pero el golpe definitivo llegó a siete minutos del final. Carrascal filtró para Bruno Henrique que remató cruzado, Cambeses atajó, pero el rebote le cayó al colombiano, que quedó con el panorama adecuado para rematar a puerta. Aunque el defensa Marcos Rojo trató de despejar, apenas logró desviarlo lo suficiente para descolocar al arquero de Racing, con lo que Carrascal decretó el único gol de la noche.

El colombiano le dio el
El colombiano le dio el triunfo a Flamengo en la ida, no sin suspenso, pues el VAR revisó un posible fuera de lugar en la acción - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Hubo chequeo en el VAR por un supuesto fuera de juego, pero la acción se convalidó luego de varios minutos de revisión.

El cierre encontró a Flamengo buscando ampliar la ventaja y a Racing resistiendo como podía, realizando cambios para refrescar la línea defensiva. Los minutos de descuento se vivieron con intensidad, pero el marcador no volvió a moverse, dándole la mínima ventaja al Fla y desatando la euforia que ahora tendrá que pensar en el partido de vuelta en el Cilindro de Avellaneda, el próximo miércoles 29 de octubre.

