Millonarios también se quedaría sin cupo a la Copa Sudamericana 2026: así va la reclasificación

La jornada 16 de la Liga BetPlay cerró con el empate 1-1 de Millonarios y Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, que benefició mucho más a los santandereanos porque volvieron a la punta del campeonato, mientras los azules se hunden en la tabla de posiciones.

Sumado a eso, los embajadores comprometieron su cupo a la Copa Sudamericana 2026, que se entrega por medio de la tabla de reclasificación y en la que los dirigidos por Hernán Torres no solo cedieron más terreno, sino que ahora depende de otros clubes para llegar al certamen internacional.

Aparte de la Sudamericana, Millonarios cada vez le dice adiós a la Copa Libertadores por el mismo medio, pues actualmente conjuntos como Independiente Medellín y Atlético Nacional le sacaron una ventaja considerable y que se ampliaría en los cuadrangulares, en caso de que los azules no clasifiquen a dicha ronda en el campeonato.

Millonarios se complica en la reclasificación

Con cuatro fechas para terminar la fase de Todos contra Todos, muchos equipos siguen sumando no solo para clasificar a los cuadrangulares, pues algunos mantienen la pelea por no descender y otros para la tabla acumulada de la temporada 2025, que cuenta hasta los partidos de la final en ambos semestres.

En la reclasificación, Millonarios se estancó en el séptimo puesto con 65 puntos, de los cuales, apenas en el segundo semestre sumó 18 y, por el momento, se encuentra sin cupo para la Copa Sudamericana, que era el último objetivo de la institución para salvar toda la campaña.

Debido a la pésima presentación en la Liga BetPlay 2025-II, a los azules solo les queda quedarse con uno de los ocho cupos a torneos internacionales, de los cuales, ya cedió en dos, que fue salir campeón del primer semestre y de la Copa Colombia, que además lo alejaron de la Copa Libertadores.

Sumado a eso, Bucaramanga amenaza a Millonarios en la reclasificación, pues gracias a su excelente campaña en el semestre ya llegó a 60 puntos, a solo cinco unidades de los Embajadores y soñando con regresar a un certamen de la Conmebol como en la actual temporada, en la que disputó fase de grupos de Libertadores y los playoffs de la Sudamericana.

De esta manera, si los azules no llegan a cuadrangulares, le quedan apenas cuatro jornadas para sumar la mayor cantidad de puntos que lo ilusionen con el segundo certamen en importancia para Sudamérica, pues también entrega premio económico a todos sus participantes.

Opciones de los azules

Mientras se define el futuro de los Embajadores camino a los cuadrangulares, aún puede soñar con esa entrada a la Copa Sudamericana, que sería un punto de inicio clave para la temporada 2026, en la que el técnico Hernán Torres prometió figuras como refuerzos en la plantilla.

Para empezar, Millonarios debe permanecer al final del año entre los ocho primeros de la reclasificación, así que no puede seguir cediendo más terreno en la tabla acumulada con respecto a rivales de abajo como Bucaramanga y Once Caldas, con los que tiene una diferencia de apenas 10 unidades.

Lo segundo es que los azules necesitan que dos equipos arriba de la tabla salgan campeones de Copa Colombia (Medellín, Atlético Nacional y América de Cali) o de Liga BetPlay (Deportes Tolima, Santa Fe y Junior) para que se abran los cupos por reclasificación para los de abajo.

Cabe recordar que la Copa Libertadores da cuatro tiquetes para Colombia, repartidos para los dos campeones de liga y los dos primeros de reclasificación no ganadores de título; mientras que para la Sudamericana son el vencedor de la Copa Colombia y el tercer, cuarto y quinto de la tabla acumulada que no obtuvieran trofeo en el año.