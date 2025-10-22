Luis Díaz hizo parte de la goleada del Bayern Múnich en la Champions League: este fue su gol ante Brujas

El delantero colombiano puso el tercer tanto para el Bayern Múnich frente al Brujas, con pase de Konrad Laimer - crédito Espn

Bayern Múnich se encamina a ser un férreo candidato al título de la Champions League, el trofeo al que le apunta en la temporada 2025/2026, luego de que no lo consiguiera desde 2020, por eso es que quiere una campaña perfecta en títulos a nivel local e internacional.

Luis Díaz también quiere ser la estrella del año y marcó gol ante el Brujas en la tercera jornada de la fase de liga en el torneo europeo, con el que alarga sus estadísticas en la portería rival y ratificando que es de los futbolistas de mejor rendimiento en el cuadro alemán, pese a que es un fichaje de apenas tres meses.

El guajiro espera seguir con ese nivel en el Bayern para noviembre, cuando sería llamado por la selección Colombia para los amistosos frente a Nueva Zelanda y un rival por confirmar, que son clave para definir si la Tricolor quedará como cabeza de serie en el sorteo del mundial de 2026.

El gol de Luis Díaz

Para la tercera jornada de la Champions, que regresaba después de la fecha FIFA, el compromiso en el Allianz Arena parecía hecho para que los alemanes volvieran a ganar, debido a que se enfrentaban a un rival que, en el papel, no le daría muchos problemas en el campo de juego.

Los alemanes comenzaron ganando con las anotaciones de Lennart Karl, apenas a los cinco minutos de haber iniciado el compromiso, y el segundo del goleador Harry Kane a los 14′, por lo que el local ya definía el compromiso antes del cuarto de hora en el juego y asegurando tres puntos que lo ponían a la misma altura del líder PSG.

Desde muy temprano que el Bayern Múnich le estaba dando el golpe a Brujas en el Allianz Arena, con dos anotaciones en 15 minutos - crédito Michaela Stache/REUTERS

Con el paso de los minutos, el Bayern siguió atacando, aprovechando los costados y en especial por el lado izquierdo, en el que el lateral Konrad Laimer era figura por sus salidas y apertura ofensiva, que fue clave para la tercera anotación y el apoyo para el atacante guajiro.

Sobre los 34 minutos, Luis Díaz marcó el tercer gol con un golazo en la portería de Nordin Jackers, luego de recibir un pase de Laimer desde la banda, el colombiano se acomodó en el área, sacó un zapatazo que dejó sin reacción al guardameta y el esférico ingresó por el centro del arco.

Luis Díaz celebrando su gol con el Bayern, el primero en la Champions para el colombiano con los alemanes - crédito Michaela Stache/REUTERS

Esta fue la primera anotación de “Lucho” con la camiseta de Bayern en la Champions League, en tres partidos disputados, además del séptimo en un total de 12 compromisos junto con la Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania, siendo un excelente inicio para el atacante.

Olvidando su etapa en Liverpool

Cuando muchos aficionados pensaban que la adaptación del colombiano en el cuadro alemán tomaría mucho tiempo por su edad y el mal recuerdo con James Rodríguez, entre 2017 y 2019, ocurrió todo lo contrario y descrestó a todos desde la Supercopa de Europa, en la que marcó uno de los goles para el título que abrió la temporada.

Actualmente, Luis Díaz quiere superar su mejor temporada en Europa, que se dio con el Liverpool y que le dio nada menos que la Premier League, que ha sido el trofeo más importante en su carrera por su esfuerzo con los ingleses para quedarse con el título en 2025.

Luis Díaz venía de ser campeón y figura con el Liverpool, algo que espera repetir por mucho tiempo con el Bayern Múnich - crédito @luisdiaz19_ / Instagram

En esa campaña, Lucho marcó 17 goles en 50 partidos, mientras que con Bayern ya suma siete tantos en 12 presentaciones, por lo que está cerca de alcanzar esa marca en poco tiempo y con menos partidos, dándole la razón a los dirigentes que apostaron por el cafetero en julio, cuando lo compraron por 75 millones de euros.