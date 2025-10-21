Bayern Múnich vs. Brujas de Bélgica: hora y dónde ver a Luis Díaz en la ‘Champions League’

El fútbol europeo sigue en marcha, y uno de los equipos que quiere ser protagonistas tras cinco años de ausencia de los principales escenarios del Viejo Continente es el Bayern Múnich.
Con la expectativa por el rendimiento de Luis Díaz en el campo de juego, junto al buen ataque que comandan Harry Kane y Michael Olise, los “Gigantes de Baviera” quieren continuar su buen andar en la fase de liga de la Liga de Campeones.
Los “Gigantes de Baviera” reciben a los Azules y Negros
El partido se disputará el 22 de octubre de 2025 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).
El árbitro del partido será el lituano Donatas Rumšas.
Ficha del partido
Bayern Múnich vs. Club Brujas
- Fecha: 22 de octubre de 2025
- Estadio: Allianz Arena de Múnich
- Árbitro: Donatas Rumšas
- Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV: ESPN y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).
Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente
Bayern Múnich
Los “Gigantes de Baviera” continúan su buen camino tanto en la Bundesliga como en la competencia europea.
En su última salida, el 18 de octubre de 2025, derrotó en el Clásico de Alemania, al Borussia Dortmund por 2-1.
Con goles de Harry Kane al minuto 22 y de Michael Olise al 78 de partido, los dirigidos por Vincent Kompany se consolidaron en lo más alto de la Bundesliga, y llegan a este encuentro ante el más veces campeón de Bélgica con motivación.
El descuento fue de Julian Brandt al 84 de partido.
A continuación, así vienen los alemanes en sus últimos cinco partidos, en donde suman 14 victorias de forma consecutiva, siendo su última derrota, el 5 de julio de 2025, en los cuartos de final del Mundial de Clubes de Estados Unidos, por 2-0 ante París Saint Germain de Francia.
Para hablar sobre el último partido que jugó en la Liga de Campeones de Europa, derrotó por 5-1 al Pafos de Chipre, el 30 de septiembre de 2025
- 18 de octubre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-1 Borussia Dortmund
- 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
- 30 de septiembre de 2025- Champions League: Pafos 1-5 Bayern Múnich
- 26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen
- 20 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich
Brujas de Bélgica
En el equipo de Bélgica, los dirigidos por el belga Hayen Nicky derrotaron en la Jupiler Pro League al Leuven por 1-0 con gol del griego Christos Tzolis al minuto 77 de partido.
Su última salida en la Champions League, los azules y negros cayeron por 2-1 ante Atalanta en el estadio Breydel, pese a que los belgas se fueron adelante del marcador al minuto 38 con gol de Tzolis, el 30 de septiembre de 2025.
Pero la anotación de Lazar Samardzic al minuto 74 de tiro penal y de Mario Pasalic al 87, remontaron por los italianos.
A continuación, así le fue al Brujas en sus últimos cinco partidos:
- 18 de octubre de 2025 - Liga de Bélgica: Leuven 0-1 Club Brujas
- 5 de octubre de 2025 - Liga de Bélgica: Club Brujas 1-0 Royale Union SG
- 30 de septiembre de 2025 - Champions League: Atalanta 2-1 Club Brujas
- 27 de septiembre de 2025 - Liga de Bélgica: Standard de Lieja 1-2 Club Brujas
- 24 de septiembre de 2025 - Liga de Bélgica: Club Brujas 5-5 Westerlo
En lo que se refiere a los duelos directos, hay que recordar que este duelo no se da desde el 7 de diciembre 2005, cuando empataron a un gol, en el estadio Jan Breydel, con goles de Claudio Pizarro al minuto 21 para el Bayern y de Javier Portillo al 32 de partido para Brujas:
- 7 de diciembre de 2005 - Champions League: Club Brujas 1-1 Bayern Múnich
- 27 de septiembre de 2005 - Champions League: Bayern Múnich 1-0 Club Brujas
Así se jugará la fecha de la Champions League:
Martes 21 de octubre
- Kairat vs. Pafos
- Hora: 11:45 a. m.
- TV: ESPN y Disney +
- FC Barcelona vs. Olympiakos
- Hora: 11:45 a. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Union Saint-Gilloise vs. Inter
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Villarreal vs. Manchester City
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Newcastle vs. Benfica (Richard Ríos)
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- PSV Eindhoven vs. Napoli
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Bayer Leverkusen vs. PSG
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Copenhagen vs. Borussia Dortmund
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Arsenal vs. Atlético de Madrid
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
Miércoles 22 de octubre
- Athletic Club vs. Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina)
- Hora: 11:45 a. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Galatasaray (Davinson Sánchez vs. Bodo Glimt
- Hora: 11:45 a. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Sporting CP (Luis Suárez) vs. Olympique de Marsella
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Real Madrid vs. Juventus (Juan David Cabal)
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Club Brujas
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Eintracht Frankfurt vs. Liverpool
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Chelsea vs. Ajax
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- Atalanta vs. Slavia Praga
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +
- AS Mónaco vs. Tottenham
- Hora: 2:00 p. m.
- TV: ESPN y Disney +