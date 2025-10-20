Deportes

Santa Fe confirmó la baja de una de sus figuras de cara al duelo con Medellín: también se perdería clásico con Millonarios

El conjunto Cardenal, octavo en la tabla de posiciones de la Liga Betplay, deberá conseguir un resultado positivo en la capital antioqueña si busca acceder a la próxima instancia del campeonato local

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Omar Fernández es uno de
Omar Fernández es uno de los jugadores queridos por la hinchada Cardenal - crédito Independiente Santa Fe

Con miras al decisivo duelo contra el DIM, así como el clásico capitalino, Independiente Santa Fe enfrenta una complicación que podría impactar su rendimiento, tras confirmarse la baja de Omar Fernández Frasica por lesión muscular.

La noticia llega en un momento crucial para el conjunto bogotano, que buscará asegurar su presencia en los cuadrangulares mientras ocupa actualmente el octavo lugar de la Liga Betplay 2025-II con 21 puntos.

El club capitalino informó en la tarde del domingo 19 de octubre de 2025 que el mediocampista abandonó el campo durante el partido del viernes 17 de octubre de 2025 contra Boyacá Chicó, disputado en Tunja, correspondiente a la fecha 16, tras presentar molestias físicas.

Según el reporte médico oficial de Santa Fe, el diagnóstico precisa una lesión muscular en el cuádriceps derecho, la cual mantendrá al jugador alejado de toda competencia, aunque la entidad no precisó el lapso exacto de recuperación.

Ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”, declaró el club en su comunicado.

Esta situación se suma a los antecedentes físicos del futbolista, pues en semanas anteriores también sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo, lo que ya había limitado su participación en la plantilla dirigida por Francisco López.

La incertidumbre sobre su retorno añade preocupación de cara al choque contra Millonarios, partido señalado como determinante en las aspiraciones de ambos equipos de la capital.

Antes del esperado clásico, el cuadro Cardenal tendrá la tarea de enfrentarse a Independiente Medellín el lunes 19 de octubre, encuentro pendiente en el calendario de la Liga Betplay. Con estas dos citas clave en puerta y la reciente baja de Fernández Frasica, el equipo deberá replantear su estrategia para asegurar puntos vitales en la etapa regular del campeonato.

Omar Fernández Frasica sufrió lesión
Omar Fernández Frasica sufrió lesión tras juego frente a Boyacá Chicó- crédito Santa Fe

Cómo alinearía Independiente Santa Fe en el duelo contra el Medellín

El equipo Cardenal formaría con: Weimar Asprilla bajo los tres palos; una línea defensiva de cuatro conformada por Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla; en el medio campo jugarían Daniel Torres, Ewil Murillo y Jhojan Torres; en la delantera aparecerían Santiago Mosquera y Alexis Zapata acompañando al goleador Hugo Rodallega.

El cuadro bogotano deberá conseguir un resultado positivo frente al Deportivo Independiente Medellín, teniendo en cuenta su posición en la tabla de posiciones en la que, gracias a múltiples resultados en la fecha 16, permanece dentro del grupo de clasificados a los cuadrangulares.

Santa Fe visitará a Medellín
Santa Fe visitará a Medellín en el Atanasio Girardot- crédito Cristian Bayona / Colprensa

Frasica, una de las figuras de Santa Fe

Desde que se unió al equipo en enero de 2025, Omar Fernández ha disputado 37 partidos oficiales con Santa Fe, acumulando 3 goles y 7 asistencias.

En la liga local, las estadísticas del zipaquereño son igualmente destacadas: según los datos de la temporada 2025, Fernández ha jugado 38 partidos en la Categoría Primera A, con 4 goles y 8 asistencias registradas en ese torneo; además, su media de contribución ofensiva por cada 90 minutos se estima en 0.12 goles y 0.24 asistencias.

Por otra parte, más allá de las estadísticas básicas de goles y asistencias, Omar Fernández se destaca por su generación de juego. En la fase inicial de la Liga BetPlay 2025-I, por ejemplo, se reportó que el 40 % de los pases que entregaron remate para Santa Fe fueron obra del cundinamarqués.

Omar Fernández Frasica es una
Omar Fernández Frasica es una de las grandes figuras de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

Cuándo será el clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios

El clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios F.C. se jugará el sábado 25 de octubre de 2025 a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá.

Este cambio de fecha responde al aplazamiento del partido originalmente pactado para el miércoles 13 de agosto de 2025, debido a los incidentes de violencia en un concierto que afectaron el orden en la ciudad y la seguridad del encuentro.

