Por qué el Cruz Azul multará a jugadores de la selección Colombia: “Los angelitos algo hicieron después del juego”

Willer Ditta y Kevin Mier, citados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para los partidos contra México y Canadá, tuvieron problemas en Cruz Azul al regresar a la disciplina del club luego de presentarse un día después de lo pactado a los entrenamientos, por lo que fueron al banco de suplentes en el partido del sábado 18 de octubre ante Club América.

El periodista mexicano Juan Carlos Zuñiga en su cuenta de X expuso las razones por las que los colombianos causaron el malestar del entrenador Nicolás Larcamón y anticipó que aunque no fueron desafectados del grupo de convocados para el pasado partido en donde se impusieron 2-1, si serán multados por atentar contra la disciplina del plantel.

“Los de Kevin Mier y Ditta es muy sencillo. Los angelitos algo hicieron después del juego del martes por la noche y perdieron el vuelo que salía en la mañana del miércoles a México. Debían reportar en la noria por la tarde y los señores llegaron hasta el jueves. Es decir, y como dijo Larcamón, no entrenaron ni miércoles, ni jueves y vámonos a la banca, el club además les pondrá una multa económica”.

Esto dijo el entrenador del Cruz Azul sobre Willer Ditta y Kevin Mier

“Tuvieron la convocatoria que tuvieron en la selección, quizás se incumplieron con la fecha de regreso que teníamos estipulada para ellos”, declaró Nicolás Larcamon, director técnico de Cruz Azul, durante una rueda de prensa. El entrenador explicó las razones por las cuales Willer Ditta y Kevin Mier fueron enviados al banco de suplentes en el partido ante Club América después de regresar tarde de su convocatoria con la selección Colombia para los partidos contra México y Canadá.

Larcamon relató que la situación se dio en una semana “muy mediática y de mucha resonancia en todo lo que ocurría”, tras confirmarse la ausencia de los dos futbolistas en los entrenamientos programados por el club. El técnico detalló que ambos jugadores regresaron un día después de lo pactado y, como resultado, “se perdieron dos de los tres entrenamientos que podían presenciar para la preparación de este partido”.

El técnico de Cruz Azul enfatizó que la decisión de enviarlos al banco no respondió a cuestiones personales, sino al interés de preservar la disciplina y la unidad del grupo: “Acá, el colectivo es el que nos hará trascender y a partir de ahí es que tomé la decisión, más allá, insisto, de lo relevante que resultaba el partido para todo el club, para toda la institución y sobre todo para nuestra afición. Me responsabilizo principalmente con la conducción del club, con la conducción del equipo y tomé una decisión verdaderamente difícil, pero que era, siento yo, lo mejor para tener a la totalidad del equipo en la línea que necesitamos”.

Larcamon subrayó que su determinación solo afectó el partido ante América y no implica un castigo permanente, ya que tanto Ditta como Mier “no están hace diez días en el club”, remarcando que son dos jugadores con trayectoria y sin episodios previos de indisciplina. Según el entrenador, “es simplemente una decisión de cara a este partido y no hay ninguna cuestión más allá de eso”. Añadió: “Confío totalmente en la totalidad de mis jugadores y estoy también en apoyo total, más allá del error que cometieron, con Kevin y con Will”.

Así fue el clásico entre Cruz Azul y Club América

Ignacio Rivero se convirtió en la figura decisiva durante el último tramo del partido, permitiendo que Cruz Azul concretara su victoria por 2-1 sobre el América y consolidara su posición en el segundo lugar de la tabla general. Tras ingresar en el complemento por decisión de Nicolás Larcamón, Rivero anotó el gol que definió el encuentro, aprovechando un espacio en el área y ejecutando un disparo cruzado imposible para el arquero Luis Ángel Malagón.