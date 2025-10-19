Deportes

César Torres sacó pecho por el tercer puesto de Colombia sub-20 en el Mundial Sub-20 de Chile: “Somos una gran selección”

El entrenador destacó varias cosas de la plantilla que subió al podio sobre Francia, pese al trago amargo de las semifinales y que se perdió otra oportunidad de salir campeón

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
César Torres, técnico de la
César Torres, técnico de la selección Colombia sub-20, salió satisfecho con el nivel del equipo en el mundial - crédito FCF

El pitazo final en el estadio de Chile marcó algo más que el cierre de un partido: selló el tercer puesto de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial juvenil, un logro que el técnico César Torres calificó como motivo de orgullo y reconocimiento al esfuerzo colectivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para el entrenador, el combinado nacional dejó en lo más alto el nombre del país, más allá de las críticas por la caída en las semifinales y perder una oportunidad enorme para celebrar un título, que nunca se ha conseguido en un certamen de la FIFA y a nivel masculino desde el Sudamericano de 2013.

“Se lo merecen los muchachos”

“Le doy gracias a Dios por este orgulloso tercer lugar que el tiempo va a valorar más que ahora, en el presente. Se lo merecen los muchachos, que lo compitieron, lo jugaron y lo sufrieron... ¡lo sufrimos!”, expresó Torres, apenas unos minutos después de la victoria 1-0 sobre Francia.

El entrenador, visiblemente emocionado, subrayó el carácter y la personalidad que, a su juicio, definieron el recorrido de su equipo en el torneo. “Somos una gran selección que mostró futbol, carácter, personalidad y defendimos los colores de nuestra patria con honor”, añadió el técnico caleño, en su primera valoración tras el encuentro.

El técnico César Torres se
El técnico César Torres se vio orgulloso por el trabajo de la selección Colombia en el Mundial Sub-20 - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Más allá de la euforia del momento, Torres ofreció una reflexión sobre el proceso que llevó a Colombia a este podio mundialista. Recordó que el grupo ya había alcanzado el tercer lugar en el torneo suramericano juvenil, clasificatorio para la Copa del Mundo, y situó ambos logros como evidencia del nivel competitivo alcanzado.

Este grupo ha conseguido dos terceros lugares, que para muchos no es nada, pero que son la demostración de que competimos al más alto nivel”, afirmó el seleccionador. Para el técnico, la meta inicial era disputar y ganar la final, pero el resultado obtenido representa, en sus palabras, una muestra clara de la capacidad de la selección para medirse con las potencias del fútbol juvenil.

La Selección Colombia sub-20 festejó
La Selección Colombia sub-20 festejó por todo lo alto la medalla de bronce en el Mundial de Chile - crédito FCF

En la zona mixta, tras la ceremonia de premiación, Torres insistió en el valor de haber competido contra selecciones de primer nivel en un corto lapso. “Como les dije a los chicos: ‘Uno no todos los días enfrenta a España, Argentina y Francia en una semana y en un mundial’”.

Néiser Villarreal perdería el botín de goleador

El contexto del partido por el tercer puesto estuvo marcado por el regreso de Néiser Villarreal a la titularidad, tras cumplir una fecha de sanción en semifinales por acumulación de tarjetas amarillas.

Neyser, máximo goleador colombiano en el certamen, no logró anotar ante Francia y cerró su participación con cinco tantos en seis partidos, sumando 465 minutos en cancha. El delantero tumaqueño, que no fue titular en el debut ante Arabia Saudita y no celebró su primer gol hasta los octavos de final, se destacó especialmente en las fases de eliminación directa, con un doblete ante Sudáfrica y un triplete frente a España.

Néiser Villarreal fue una de
Néiser Villarreal fue una de las figuras de la selección Colombia sub-20 en Chile, con cinco anotaciones en el mismo número de partidos - crédito FCF

Sin embargo, su posición como posible Bota de Oro del torneo quedó pendiente del resultado de la final entre Argentina y Marruecos, ya que tres jugadores aún podían superarlo en la tabla de goleadores y son Alejo Sarco y Maher Carrizo, de Argentina, Yassir Zabiri, de Marruecos.

Así, la Selección Colombia Sub-20 cerró su participación en Chile con la convicción de haber dejado una huella significativa en el torneo, respaldada por el reconocimiento de su propio entrenador, quien consideró que el resultado alcanzado es una muestra concreta del nivel y la competitividad del grupo.

Temas Relacionados

Selección Colombia Sub-20César TorresNéiser VillarrealFranciaColombia vs FranciaCésar Torres ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico en Palmaseca

Tanto los Azucareros como los Diablos Rojos necesitan la victoria para seguir en la pelea por los cuadrangulares, además que los Escarlatas pelean en la reclasificación

EN VIVO Deportivo Cali vs.

Néstor Lorenzo se pronunció por el tercer puesto de Colombia en el Mundial Sub-20

El técnico del combinado mayor envió un mensaje en sus redes sociales al conjunto de César Torres, que hizo un excelente trabajo con la plantilla juvenil

Néstor Lorenzo se pronunció por

Néiser Villarreal arriesgó su título como goleador del Mundial Sub-20: se iría de Chile con las manos vacías

El delantero volvió para el encuentro por el tercer puesto frente a Francia, pero no marcó gol y está en suspenso si se queda o no con el trofeo de máximo artillero en el certamen

Néiser Villarreal arriesgó su título

Faustino Asprilla y las discotecas, el motivo por el que el ‘Tino’ rechazó jugar en Alemania: “Por negro”

El exdelantero reveló que en su momento tuvo la oportunidad de jugar para el Borussia Dortmund

Faustino Asprilla y las discotecas,

Deportivo Cali le dijo adiós al título de la Copa Libertadores Femenina: perdió en penales ante Corinthians

Luego de empatar sin goles en los 90 minutos, un fallo de Stefanía Perlaza provocó que las Azucareras terminaran con las manos vacías en la serie desde los 12 pasos

Deportivo Cali le dijo adiós
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Tame Impala, Silvana Estrada, Maluma,

Tame Impala, Silvana Estrada, Maluma, Silvestre Dangond y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Ola de críticas a las fallas técnicas y transmisión de ‘Stream Fighters 4′: “La verdadera pelea es de Westcol con la producción”

Limp Bizkit, golpeado por la tragedia previo a su regreso a Colombia: “Hoy perdimos a nuestro hermano”

Stream Fighters 4: Así se puntúan las peleas amateur de boxeo

Deportes

EN VIVO Deportivo Cali vs.

EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: Cristian Barrios abrió el marcador para el rojo en Palmaseca

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

Néstor Lorenzo se pronunció por el tercer puesto de Colombia en el Mundial Sub-20

Néiser Villarreal arriesgó su título como goleador del Mundial Sub-20: se iría de Chile con las manos vacías

Faustino Asprilla y las discotecas, el motivo por el que el ‘Tino’ rechazó jugar en Alemania: “Por negro”