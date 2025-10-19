César Torres sacó pecho por el tercer puesto de Colombia sub-20 en el Mundial Sub-20 de Chile: “Somos una gran selección”

César Torres, técnico de la selección Colombia sub-20, salió satisfecho con el nivel del equipo en el mundial - crédito FCF

El pitazo final en el estadio de Chile marcó algo más que el cierre de un partido: selló el tercer puesto de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial juvenil, un logro que el técnico César Torres calificó como motivo de orgullo y reconocimiento al esfuerzo colectivo.

Para el entrenador, el combinado nacional dejó en lo más alto el nombre del país, más allá de las críticas por la caída en las semifinales y perder una oportunidad enorme para celebrar un título, que nunca se ha conseguido en un certamen de la FIFA y a nivel masculino desde el Sudamericano de 2013.

“Se lo merecen los muchachos”

“Le doy gracias a Dios por este orgulloso tercer lugar que el tiempo va a valorar más que ahora, en el presente. Se lo merecen los muchachos, que lo compitieron, lo jugaron y lo sufrieron... ¡lo sufrimos!”, expresó Torres, apenas unos minutos después de la victoria 1-0 sobre Francia.

El entrenador, visiblemente emocionado, subrayó el carácter y la personalidad que, a su juicio, definieron el recorrido de su equipo en el torneo. “Somos una gran selección que mostró futbol, carácter, personalidad y defendimos los colores de nuestra patria con honor”, añadió el técnico caleño, en su primera valoración tras el encuentro.

El técnico César Torres se vio orgulloso por el trabajo de la selección Colombia en el Mundial Sub-20 - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Más allá de la euforia del momento, Torres ofreció una reflexión sobre el proceso que llevó a Colombia a este podio mundialista. Recordó que el grupo ya había alcanzado el tercer lugar en el torneo suramericano juvenil, clasificatorio para la Copa del Mundo, y situó ambos logros como evidencia del nivel competitivo alcanzado.

“Este grupo ha conseguido dos terceros lugares, que para muchos no es nada, pero que son la demostración de que competimos al más alto nivel”, afirmó el seleccionador. Para el técnico, la meta inicial era disputar y ganar la final, pero el resultado obtenido representa, en sus palabras, una muestra clara de la capacidad de la selección para medirse con las potencias del fútbol juvenil.

La Selección Colombia sub-20 festejó por todo lo alto la medalla de bronce en el Mundial de Chile - crédito FCF

En la zona mixta, tras la ceremonia de premiación, Torres insistió en el valor de haber competido contra selecciones de primer nivel en un corto lapso. “Como les dije a los chicos: ‘Uno no todos los días enfrenta a España, Argentina y Francia en una semana y en un mundial’”.

Néiser Villarreal perdería el botín de goleador

El contexto del partido por el tercer puesto estuvo marcado por el regreso de Néiser Villarreal a la titularidad, tras cumplir una fecha de sanción en semifinales por acumulación de tarjetas amarillas.

Neyser, máximo goleador colombiano en el certamen, no logró anotar ante Francia y cerró su participación con cinco tantos en seis partidos, sumando 465 minutos en cancha. El delantero tumaqueño, que no fue titular en el debut ante Arabia Saudita y no celebró su primer gol hasta los octavos de final, se destacó especialmente en las fases de eliminación directa, con un doblete ante Sudáfrica y un triplete frente a España.

Néiser Villarreal fue una de las figuras de la selección Colombia sub-20 en Chile, con cinco anotaciones en el mismo número de partidos - crédito FCF

Sin embargo, su posición como posible Bota de Oro del torneo quedó pendiente del resultado de la final entre Argentina y Marruecos, ya que tres jugadores aún podían superarlo en la tabla de goleadores y son Alejo Sarco y Maher Carrizo, de Argentina, Yassir Zabiri, de Marruecos.

Así, la Selección Colombia Sub-20 cerró su participación en Chile con la convicción de haber dejado una huella significativa en el torneo, respaldada por el reconocimiento de su propio entrenador, quien consideró que el resultado alcanzado es una muestra concreta del nivel y la competitividad del grupo.