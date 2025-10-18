Colombia busca el podio ante Francia en el Mundial Sub-20: César Torres dio las claves para el partido

César Torres asumió las riendas de la selección Colombia sub-20 desde 2024, después de la salida de Héctor Cárdenas - crédito FCF

Colombia afronta un reto crucial en el Mundial Sub-20 2025: este sábado, 18 de octubre, la selección nacional buscará el tercer puesto frente a Francia Sub-20 en el estadio Nacional de Chile, a partir de las 2:00 p. m., en el estadio Nacional de Santiago, para cerrar su participación.

El encuentro representa la oportunidad de igualar la mejor actuación histórica del equipo en la categoría, en un contexto de alta expectativa y presión por enfrentar a un rival europeo de primer nivel, según destacó el técnico César Torres.

“Francia es un buen equipo”

Francia llega tras una sorpresiva eliminación en semifinales a manos de Marruecos, lo que la convierte en un obstáculo de gran exigencia para las aspiraciones colombianas. Torres, al analizar al adversario, describió a los galos como “un rival europeo, dinámico, con extremos rápidos, transiciones rápidas, un equipo que tiene un buen inicio, con mucha movilidad, con los tres volantes que rotan bastante. Es un buen equipo”. El estratega colombiano consideró que el partido “perfectamente podría haber sido una final”, lo que incrementa la responsabilidad del plantel.

En cuanto a la estrategia para enfrentar a Francia, Torres adelantó que buscará refrescar cada línea del equipo con dos o tres jugadores, conscientes de la intensidad que demandará el compromiso en la capital chilena, pues ambos cuentan con la velocidad como fortaleza.

El futuro de César Torres en la selección Colombia sub-20 es incierto, luego de terminar el Mundial de Chile - crédito FCF

“Intentaré tener por línea dos o tres jugadores que tengan frescura, porque va a ser un partido de altísima exigencia. Entonces somos responsables de eso. Tenemos que ser un equipo de piernas para competir”, explicó el técnico. Sin embargo, la preparación se ve condicionada por las bajas confirmadas y las dudas en la alineación. Joel Canchimbo no estará disponible tras confirmarse su ausencia, mientras que la presencia de Jordan Barrera sigue en duda.

“Está bien, se le hizo una resonancia, yo creo que es muy difícil que pueda estar contra Francia. Jordan está entre los tiempos de recuperación, no puedo decir si está o no; se le han hecho algunas cosas, pero hay que mirar la integridad del jugador ante todo”, detalló Torres.

Jordan Barrera volvería con Colombia para enfrentar a Francia por el tercer puesto - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El golpe anímico tras la derrota ante Argentina en semifinales ha sido otro de los focos de atención en la preparación del equipo. El cuerpo técnico ha trabajado en la recuperación emocional de los jugadores, permitiéndoles salir del hotel y compartir con personas ajenas al entorno competitivo para aliviar la presión.

“Hemos intentado despejar la mente, han salido del hotel, han caminado, han estado en ambientes con gente común, salir un poco del encierro, despejar. Somos seres humanos, tenemos emociones, venimos de un golpe fuerte y hay que estar más fuertes, porque así es la vida y no es la última que va a suceder. Yo los veo bien, con el dolor, pero hay que lavar la cara y salir al frente”, relató el entrenador.

Situación de Alexéi Rojas y objetivos para el cierre del torneo

Uno de los temas que ha generado debate en la previa es la situación del arquero suplente Alexéi Rojas, que milita en el Arsenal, pero no ha sumado minutos en el torneo. Torres fue claro al explicar su decisión: “Acá hay un arquero titular que tiene minutos, que es titular en nuestra liga. Después está Alexéi, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado”.

En el primer partido de Alexei Rojas, el colombo-ruso fue figura sacando su arco en cero - crédito Conmebol

“El único partido que ha jugado lo puse yo. En su club nunca ha jugado, y si revisan en la foto del equipo profesional no está. Entonces hay que explicarle a la gente eso”, argumentó el técnico, despejando dudas sobre la suplencia del guardameta.

De cara al cierre del Mundial, el equipo colombiano mantiene objetivos tanto colectivos como individuales. Entre ellos, destaca la posibilidad de que Néiser Villarreal se consagre como goleador del torneo, además de la ambición de conquistar la medalla de bronce y cerrar el certamen con una victoria.