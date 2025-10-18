Deportes

Colombia busca el podio ante Francia en el Mundial Sub-20: César Torres dio las claves para el partido

El plantel cafetero enfrenta un desafío de alta exigencia en Chile, con la oportunidad de consagrar a su goleador Néiser Villarreal y cerrar un ciclo muy destacado en 2025

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
César Torres asumió las riendas
César Torres asumió las riendas de la selección Colombia sub-20 desde 2024, después de la salida de Héctor Cárdenas - crédito FCF

Colombia afronta un reto crucial en el Mundial Sub-20 2025: este sábado, 18 de octubre, la selección nacional buscará el tercer puesto frente a Francia Sub-20 en el estadio Nacional de Chile, a partir de las 2:00 p. m., en el estadio Nacional de Santiago, para cerrar su participación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encuentro representa la oportunidad de igualar la mejor actuación histórica del equipo en la categoría, en un contexto de alta expectativa y presión por enfrentar a un rival europeo de primer nivel, según destacó el técnico César Torres.

“Francia es un buen equipo”

Francia llega tras una sorpresiva eliminación en semifinales a manos de Marruecos, lo que la convierte en un obstáculo de gran exigencia para las aspiraciones colombianas. Torres, al analizar al adversario, describió a los galos como “un rival europeo, dinámico, con extremos rápidos, transiciones rápidas, un equipo que tiene un buen inicio, con mucha movilidad, con los tres volantes que rotan bastante. Es un buen equipo”. El estratega colombiano consideró que el partido “perfectamente podría haber sido una final”, lo que incrementa la responsabilidad del plantel.

En cuanto a la estrategia para enfrentar a Francia, Torres adelantó que buscará refrescar cada línea del equipo con dos o tres jugadores, conscientes de la intensidad que demandará el compromiso en la capital chilena, pues ambos cuentan con la velocidad como fortaleza.

El futuro de César Torres
El futuro de César Torres en la selección Colombia sub-20 es incierto, luego de terminar el Mundial de Chile - crédito FCF

“Intentaré tener por línea dos o tres jugadores que tengan frescura, porque va a ser un partido de altísima exigencia. Entonces somos responsables de eso. Tenemos que ser un equipo de piernas para competir”, explicó el técnico. Sin embargo, la preparación se ve condicionada por las bajas confirmadas y las dudas en la alineación. Joel Canchimbo no estará disponible tras confirmarse su ausencia, mientras que la presencia de Jordan Barrera sigue en duda.

“Está bien, se le hizo una resonancia, yo creo que es muy difícil que pueda estar contra Francia. Jordan está entre los tiempos de recuperación, no puedo decir si está o no; se le han hecho algunas cosas, pero hay que mirar la integridad del jugador ante todo”, detalló Torres.

Jordan Barrera volvería con Colombia
Jordan Barrera volvería con Colombia para enfrentar a Francia por el tercer puesto - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El golpe anímico tras la derrota ante Argentina en semifinales ha sido otro de los focos de atención en la preparación del equipo. El cuerpo técnico ha trabajado en la recuperación emocional de los jugadores, permitiéndoles salir del hotel y compartir con personas ajenas al entorno competitivo para aliviar la presión.

“Hemos intentado despejar la mente, han salido del hotel, han caminado, han estado en ambientes con gente común, salir un poco del encierro, despejar. Somos seres humanos, tenemos emociones, venimos de un golpe fuerte y hay que estar más fuertes, porque así es la vida y no es la última que va a suceder. Yo los veo bien, con el dolor, pero hay que lavar la cara y salir al frente”, relató el entrenador.

Situación de Alexéi Rojas y objetivos para el cierre del torneo

Uno de los temas que ha generado debate en la previa es la situación del arquero suplente Alexéi Rojas, que milita en el Arsenal, pero no ha sumado minutos en el torneo. Torres fue claro al explicar su decisión: “Acá hay un arquero titular que tiene minutos, que es titular en nuestra liga. Después está Alexéi, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado”.

En el primer partido de
En el primer partido de Alexei Rojas, el colombo-ruso fue figura sacando su arco en cero - crédito Conmebol

El único partido que ha jugado lo puse yo. En su club nunca ha jugado, y si revisan en la foto del equipo profesional no está. Entonces hay que explicarle a la gente eso”, argumentó el técnico, despejando dudas sobre la suplencia del guardameta.

De cara al cierre del Mundial, el equipo colombiano mantiene objetivos tanto colectivos como individuales. Entre ellos, destaca la posibilidad de que Néiser Villarreal se consagre como goleador del torneo, además de la ambición de conquistar la medalla de bronce y cerrar el certamen con una victoria.

Temas Relacionados

César TorresSelección Colombia sub-20Mundial Sub-20Colombia vs FranciaMundial Sub-20 Chile 2025Colombia-Deportes

Más Noticias

César Farías volvió a abrir polémica en América de Cali: lo calificó de “hervidero” tras su paso por 2024

El técnico venezolano dirigió entre enero y abril de ese año, fue eliminado de Copa Sudamericana y Liga BetPlay, y tuvo muchas críticas por parte de los hinchas

César Farías volvió a abrir

Luis Díaz brilla en Bayern y Liverpool sufre su ausencia: un referente lamentó la salida del colombiano

El club inglés atraviesa una etapa de transición y busca soluciones ofensivas tras la partida del atacante guajiro, que habría dejado un vacío enorme que le está costando en la temporada

Luis Díaz brilla en Bayern

Presidente del Benfica salió en defensa de Richard Ríos: “Sabemos muy bien por qué lo fichamos”

Rui Costa, leyenda de las Águilas como futbolista, aseguró que tienen plena confianza en las capacidades del colombiano, en medio del creciente rechazo de los hinchas a su rendimiento sobre el campo de juego

Presidente del Benfica salió en

Qué tan cerca estuvo la Fórmula 1 de correr en Barranquilla: Juan Pablo Montoya reveló todo

El expiloto de las escuderías Williams y McLaren volvió a hablar sobre el plan de llevar una de las carreras a Barranquilla, pero que se cayó a último momento

Qué tan cerca estuvo la

América teme por un escándalo arbitral en el clásico ante Deportivo Cali: hizo polémica petición

El cuadro rojo, que está peleando por entrar a los cuadrangulares, exigió un juez de calidad y con la capacidad de afrontar un partido de alta importancia como el que se jugará en Palmaseca

América teme por un escándalo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

‘A otro nivel’ ya tendría

‘A otro nivel’ ya tendría elegidos a los jurados para su regreso a la televisión colombiana: son de larga trayectoria en la música

Capital Tropical, colectivo que celebra la cultura picotera en Bogotá, celebra una nueva edición: todo lo que debe saber del evento

Las 10 series que atrapan a la audiencia colombiana de Netflix para disfrutar este fin de semana

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Deportes

César Farías volvió a abrir

César Farías volvió a abrir polémica en América de Cali: lo calificó de “hervidero” tras su paso por 2024

Incertidumbre con los árbitros colombianos para el Mundial 2026: habrían dudas de la FIFA durante el proceso de selección

Luis Díaz brilla en Bayern y Liverpool sufre su ausencia: un referente lamentó la salida del colombiano

Presidente del Benfica salió en defensa de Richard Ríos: “Sabemos muy bien por qué lo fichamos”

Qué tan cerca estuvo la Fórmula 1 de correr en Barranquilla: Juan Pablo Montoya reveló todo