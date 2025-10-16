Técnico de Colombia lamentó la derrota contra Argentina en el Mundial Sub-20: “Estos chicos merecían ganar”

César Torres soñaba con ser el técnico que llevara a Colombia a su primera final en un Mundial masculino, pero ahora se conformará con alcanzar el tercer puesto - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

El lamento de César Torres, técnico de la selección Colombia sub-20, se hizo sentir en el Estadio Nacional de Santiago tras la derrota por 1-0 ante Argentina, resultado que dejó al equipo fuera de la final del Mundial Sub-20 y ahora con la disputa por el tercer y cuarto puesto contra Francia.

Para el entrenador de la Tricolor, sus dirigidos merecieron una mejor suerte en las semifinales, debido a las opciones falladas en la portería de Santino Barbi y que jugadores como Emilio Aristizábal tuvieron oportunidades demasiado claras para marcar un gol.

“Este país merece ganar”

Luego del compromiso en Santiago, el entrenador del combinado juvenil habló para la prensa sobre lo ocurrido en las semifinales, en las que aseguró que se desperdició una oportunidad enorme de darle una alegría al fútbol colombiano que no logra un título a nivel de selecciones desde el Sudamericano Sub-20 de 2013.

“Este país merece ganar, estos chicos merecían ganar, pero no es de merecimientos, es de competir y hacerlos”, expresó Torres en declaraciones recogidas por Gol Caracol, reflejando la desilusión de un grupo que aspiraba a más. Ahora, la selección nacional se prepara para disputar el partido por el tercer puesto frente a Francia el 18 de octubre, con el objetivo de cerrar el torneo en el podio.

Óscar Perea lamentando la derrota de Colombia ante Argentina, que celebró a pocos metros en la cancha - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

El entrenador colombiano no ocultó su pesar por la eliminación, pero también reconoció el esfuerzo y la entrega de sus dirigidos, subrayando la importancia de mantener la exigencia tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores.

“Nos sigue faltando el nivel de exigencia, tiene que ser alto en todos, de parte mía y de los jugadores (…) esta camiseta la hemos defendido a muerte y lo vamos a hacer hasta el sábado”, dijo el técnico, que insistió en que el equipo buscó el partido y generó opciones, aunque la efectividad no acompañó en el momento decisivo.

El técnico César Torres finalizará su primer proceso como técnico de la selección Colombia sub-20 como uno de los cuatro mejores en el mundial de Chile - crédito AFP

Autocrítica y balance personal

En su análisis, Torres ofreció una mirada autocrítica y valoró el proceso vivido por el grupo: “Le entrego al fútbol 21 chicos que son excelentes seres humanos, respetuosos, son personas que ya tienen la camiseta de la selección y saben que es competir para ganar”.

“Después se van llenos de valor y de principios (…) nos vamos a extrañar muchísimo porque lo dan todo, yo no tengo nada que cuestionarles. Yo sí siento que me faltó. Fracasamos, queríamos llevar un título para Colombia, pero bueno, ahora hay que buscar llevarle el tercer lugar”, afirmó el entrenador.

Argentina superó a Colombia con gol de Matías Silvetti en el segundo tiempo de las semifinales en Santiago - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Torres insistió en que el dolor de la derrota debe transformarse en motivación para el último partido: “No son excusas, buscamos el partido, fuimos por ellos. Hay que felicitarlos, ganaron bien y hay que masticar el dolor, tragarlo y mañana saldrá el sol. Tenemos que ir a ganar el último partido para terminar en el podio”.

El próximo reto para la selección Colombia sub-20 será el duelo ante Francia, que llega tras caer en penales ante Marruecos. El encuentro por el tercer puesto se disputará el sábado 18 de octubre a las 2:00 p. m. en el Estadio Nacional de Santiago. El equipo cafetero buscará igualar o superar la actuación de 2003, cuando también alcanzó el podio en la categoría. Por su parte, Argentina enfrentará a Marruecos en la final del domingo, con la posibilidad de conquistar su séptima corona mundial juvenil.

Para Torres, más allá del resultado, el paso por el Mundial Sub-20 representa una experiencia formativa para sus jugadores, quienes, tras defender la camiseta nacional, se llevan consigo una enorme experiencia para dar el salto al combinado de mayores después de 2026.