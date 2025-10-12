Este será el próximo partido de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre: es otra selección anfitriona del Mundial

La última derrota de la selección Colombia fue en marzo del 2025 ante la selección de Brasil - crédito FCF

La contundente victoria de la Selección Colombia ante México, con un marcador de 4-0, llega semanas después de haber asegurado la clasificación al Mundial 2026. Durante este amistoso internacional, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo demostró solidez y capacidad ofensiva, con anotaciones de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

La apertura en el marcador llegó a los 16 minutos tras un tiro libre ejecutado desde la derecha por James Rodríguez. El balón, tras el inconfundible efecto del zurdo, halló la llegada de Jhon Lucumí, que definió de zurda anticipándose a la defensa mexicana. El tanto fue chequeado por el VAR, que finalmente lo validó al encontrarse habilitado el defensor colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero fueron los autores de los goles ante México - crédito AFP

En la segunda parte, México intentó reequilibrar, generando movilidad ofensiva, pero se topó en los minutos iniciales con una nueva intervención decisiva del portero colombiano David Ospina, que atrapó un remate de Orbelín Pineda. El segundo tanto de Colombia surgió de nuevo de los pies de James Rodríguez, que asistió a Luis Díaz, que resolvió con una definición elevada ante la salida del arquero mexicano.

Apenas pasaron diez minutos cuando, tras otro tiro libre de James Rodríguez, el balón quedó a disposición de Jefferson Lerma, que conectó un remate de primera intención para marcar el 3-0. Con la ventaja consolidada, el técnico Lorenzo realizó varias modificaciones, permitiendo el ingreso de seis jugadores, entre ellos Rafael Santos Borré, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Johan Carbonero y Jaminton Campaz.

Jhon LucumÍ anotó su primer gol con la camiseta de la selección Colombia con pase de James Rodríguez - crédito FCF

En los minutos finales, Juan Fernando Quintero asumió la función de generador de juego tras la salida de James Rodríguez. Al minuto 87, asistió con un pase filtrado a Johan Carbonero, que definió con un toque sutil ante el portero, cerrando la goleada para los sudamericanos.

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre

El segundo rival de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre será la selección de Canadá, anfitriones de la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de junio del 2026.

El partido se jugará en Nueva York en el estadio de los New York Red Bulls el próximo martes 14 de octubre desde las 7:00 p. m.

James Rodríguez fue la gran figura de la selección Colombia con dos asistencias - crédito FCF

Este amistoso representa una oportunidad para que Les Rouges recuperen confianza tras caer por 1-0 ante los Socceroos, derrota que puso fin a una racha sin caídas en tiempo reglamentario desde marzo, cuando perdieron ante México en las semifinales de la Concacaf Nations League.

En el partido más reciente, el gol australiano llegó al minuto 71 tras un rebote aprovechado por Nestory Irankunda, que anotó después de una imprecisión en el área de Niko Sigur. El técnico del conjunto canadiense, Jesse Marsch, apostó por una alineación titular con cuatro futbolistas de la MLS: el arquero de Portland Timbers, Maxime Crépeau, más Richie Laryea (Toronto FC), Joel Waterman (Chicago Fire FC) y Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps FC). Además, Mathieu Choinière (LAFC) ingresó desde el banco y el exmediocampista de CF Montréal, Ismaël Koné, destacó en su regreso al Stade Saputo.

Luego de este enfrentamiento, Canadá continuará la preparación en noviembre ante selecciones de Sudamérica, con los duelos ante Ecuador en el BMO Field de Toronto FC y frente a Venezuela en el Chase Stadium de Inter Miami CF.

Mientras que la selección Colombia se reunirá de nuevo para enfrentar a Nueva Zelanda el 15 en la casa del equipo de Lionel Messi y ante Nigeria el 18 en la casa de los New York Mets. La Tricolor tiene especial atención en estos partidos por la oportunidad de ser cabeza de grupo en el sorteo del Mundial.