Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025

La selección Colombia entrenó en la ciudad de Bogotá previo al viaje a Casablanca para disputar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2025 - crédito FCF

La Selección Colombia Femenina sub-17 ya se encuentra en la última etapa de preparación para su participación en la Copa Mundial de la FIFA en Marruecos.

Según lo informado por la Federación Colombiana de Fútbol, el grupo de 21 jugadoras seleccionado por Carlos Paniagua partió el sábado 11 de octubre hacia Casablanca, donde completará los entrenamientos previos hasta el 15 de octubre, día en que el equipo se dirigirá a Rabat para disputar la competición internacional.

En el periodo previo al viaje, el plantel realizó una concentración en Bogotá que se extendió del 1 al 10 de octubre, con el objetivo de afinar detalles tácticos y fortalecer la cohesión del grupo antes de encarar el máximo desafío de la categoría.

El debut en la fase de grupos está programado para el 19 de octubre ante España a las 2:00 p. m. (hora de Colombia). Posteriormente, el conjunto nacional tendrá como segundo rival a Costa de Marfil el 22 de octubre, también a las 2:00 p. m., según lo estipulado en el cronograma oficial. La fase de grupos cerrará el 25 de octubre frente a Corea del Sur a las 8:00 a. m., todos en la sede Football Academy Mohammed VI ubicada en territorio marroquí.

Estas son las 21 jugadoras convocadas a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA - crédito FCF

Ana Clavijo – Millonarios Fc

Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA)

Camila Cortés – Independiente Santa Fe

Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA)

Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA)

Isabella Amado – Millonarios Fc

Isabella Santa – Deportivo Cali

Isabella Tejada – Independiente Medellín

Izabela Cortés – Independiente Santa Fe

Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo

Laura Cano – Acuarium

London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA)

María Baldovino – Junior FC

María Ceballos – Acuarium

Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo

Melany Díaz – Independiente Santa Fe

Shaira Collazos – Millonarios FC

Sofía García – Real Santander

Sofía Ortíz – América de Cali

Sofía Prieto – Deportivo Cali

Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA)

Lo que debe saber de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025

Trofeo que será entregado a la selección campeona de la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA - crédito FIFA

La edición 2025 de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA introducirá varios cambios significativos en el panorama del fútbol juvenil. Por primera vez en la historia del torneo, 24 selecciones competirán por el título, celebrando todos sus partidos en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre de 2025. Bajo este nuevo formato, se incrementan las posibilidades para los equipos de diversas confederaciones, dando lugar a una competencia aún más diversa y representativa.

El evento regresa tras la consagración de la RPD de Corea como campeona en la edición de noviembre de 2024. Para la novena entrega, el sorteo realizado el 4 de junio en Rabat dividió a las selecciones en seis grupos de cuatro, avanzando a octavos de final los dos primeros de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros.

El anfitrión Marruecos encabeza el Grupo A, que se completa con Brasil, Italia y Costa Rica; en el Grupo B competirán la vigente campeona RPD de Corea, además de México, Camerún y Países Bajos. El Grupo C lo disputarán Estados Unidos, Ecuador, RP China y Noruega, mientras que el Grupo D tendrá a Nigeria, Canadá, Francia y Samoa. Por su parte, España, Colombia, República de Corea y Costa de Marfil conforman el Grupo E, y el Grupo F reúne a Japón, Nueva Zelanda, Zambia y Paraguay.

La vez que Colombia quedó subcampeona del mundo

La selección Colombia con las medallas de subcampeonas tras perder la final contra España - crédito FCF

El fútbol femenino colombiano alcanzó un hito inédito al lograr el subcampeonato mundial en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, celebrada en India 2022. La selección Colombia, dirigida por Carlos Alberto Paniagua, se convirtió en la primera escuadra del país —en todas sus categorías, masculinas y femeninas— en disputar una final de la FIFA, consolidando una campaña que resonó tanto en la esfera deportiva nacional como internacional.

En el encuentro decisivo, las cafeteras enfrentaron a España y, tras un partido equilibrado, cedieron por 1-0, obteniendo así el segundo lugar de la competencia.