Médica que atendió a Miguel Ángel Russo en Millonarios publicó emotivo mensaje de despedida: “Qué tristeza tan grande”

La médica que acompañó a Russo en su paso por Millonarios, le dedicó un emotivo mensaje

La noticia del fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo el 8 de octubre de 2025 generó una ola de reacciones en el mundo del fútbol colombiano, especialmente entre quienes compartieron con él momentos decisivos en Millonarios.

El mundo y los amantes del fútbol se unieron para despedir al entrenador argentino, que dejó una huella imborrable en los hinchas del cuadro “Embajador” tras los títulos de la Liga de Colombia ante Santa Fe, el 17 de diciembre de 2017, y la conquista de la Superliga frente a Atlético Nacional, el 7 de febrero de 2018.

En este contexto, el 9 de octubre de 2025, Catalina Chica, exmédica de Millonarios y que estuvo en el cuerpo técnico de “Miguelo” en el proceso del entrenador argentino, despidió a través de su Instagram al histórico técnico.

“Qué tristeza tan grande. Gracias por el respeto demostrado, el profesionalismo, la confianza y el apoyo. No olvidaré jamás los momentos compartidos, esas copas, tantas experiencias y todas las enseñanzas. Admiro tanto tu fuerza, tu amor por tu trabajo, y la insistencia en seguir viviendo haciendo lo que más amabas. Te llevaré en mi corazón“, dijo.

Así fueron los últimos minutos de Russo con vida

El directivo argentino, uno de los que llevó a "Miguelo" al "Canalla", habló sobre cómo fueron los últimos minutos en vida del técnico

El último adiós a Miguel Ángel Russo estuvo marcado por la intimidad y la emotividad, según el testimonio de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, quien relató a Radio Mitre cómo transcurrieron los instantes finales del técnico argentino. Rodeado de su familia, amigos y allegados, Russo falleció a los 69 años mientras todos rezaban juntos, en un ambiente de recogimiento y afecto.

Belloso explicó que, ante el deterioro de la salud de Russo, él y la esposa del entrenador, Carolina, decidieron instalarse en un hotel cercano para poder acompañar a la familia durante todo el día.

“Nosotros sabíamos que estábamos mal y vinimos con Carolina (la esposa de Miguel Russo) a su casa. Nos metimos a un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos, íbamos prácticamente todo el día a su casa”, relató Belloso en diálogo con Radio Mitre.

La despedida espiritual fue un momento central en la partida de Russo. Belloso detalló que, cuando el desenlace se hizo inminente, la familia y los amigos más cercanos solicitaron la presencia de un sacerdote para que le diera la bendición final.

“Estaban algunos periodistas, su representante, amigos, familia, la gente de Boca. Fue duro verlo en ese desenlace, en la pelea, hubo algunos momentos buenos. En el momento final, estaba la mujer, necesitaba un padre, ya sabíamos que vendría el final. Llamamos a la AFA y a través de ‘Chiqui’ Tapia y Pipo Marín. A la hora de estar reunidos, ya teníamos un cura ahí, que le dio la bendición, y ese fue el momento final, todo ocurrió ayer (8 de octubre de 2025). Todos estábamos rodeando a Miguel, dándole la bendición, el cura dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo y cuando se terminó de rezar el padre nuestro, falleció Miguel, fue una cosa única”, expresó Belloso.

En los días previos, el círculo íntimo de Russo permaneció junto a él, cumpliendo su último deseo.

“Lo último que pidió fue un abrazo de su esposa Mónica, una gran compañera que nunca lo abandonó en los últimos 15 años de lucha. Estuvimos todo el tiempo en su casa, su señora, sus hijos, su representante, los amigos de toda la vida”, afirmó Belloso en la misma entrevista.

El presidente de Rosario Central también evocó la última aparición pública de Russo en el estadio del club, donde recibió el reconocimiento de la afición.

“Viendo todo esto, yo creo que Miguel la estaba planeando. Como él era, una persona muy organizada que sabía lo que quería hacer. Y se dio la chance de venir a la cancha de Central, ya no en su mejor estado, pero tuvo un gran recibimiento de parte de la gente y le pudimos demostrar el camino. Murió en la cancha”, dijo Belloso.