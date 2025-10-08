Deportes

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

La nueva indumentaria del América de Cali rinde tributo a los títulos consecutivos de 2000 y 2002, y evoca la época dorada del club, con tres estrellas en la espalda

América de Cali lanzó su nueva camiseta previo al partido ante Millonarios - crédito @AmericadeCali / X

El lanzamiento de la nueva camiseta local de América de Cali para la temporada 2025/26 ha generado gran expectativa entre los aficionados, ya que la prenda constituye un homenaje al tricampeonato que el club alcanzó entre 2000 y 2002 en el fútbol profesional colombiano.

La presentación oficial, realizada junto a la marca francesa Le Coq Sportif, destaca la intención de revivir una de las etapas más exitosas en la historia de la institución vallecaucana.

La camiseta mantiene el tradicional color rojo, acompañado de detalles en blanco que refuerzan la identidad del equipo.

Un elemento distintivo es la cinta que recorre los hombros, desde el cuello tipo polo hasta el borde de las mangas, donde se alternan el logo de Le Coq Sportif y el diablo característico del escudo de América de Cali.

En la parte superior de la espalda, se incorporó un detalle con tres estrellas, símbolo de los títulos consecutivos obtenidos en los años 2000, 2001 y 2002.

El foco central de la camiseta estuvo en el tricampeonato que consiguió el cuadro rojo en 2000, 2001, 2002 - crédito @AmericadeCali / X

Según lo comunicado en las redes sociales oficiales del club, la nueva indumentaria busca evocar la época dorada en la que América de Cali dominó el fútbol colombiano durante tres temporadas consecutivas. En palabras del club, recogidas en su cuenta oficial de X (antes Twitter):

“Cada hilo de esta camiseta revive la magia de una época dorada, donde América fue imparable y dominó por 3 años el Fútbol Profesional Colombiano. ¡Ya está aquí el tributo a nuestro último Tricampeonato!”

Y justamente, después del lanzamiento, las críticas a la dirigencia de la familia Gómez, dueños del América de Cali no se hicieron esperar:

  • “HAGANLA RESPETAR, MATENSE POR ESA HISTORIA Y REESCRIBANLA” - crédito @BETO_1927
  • “Épocas que mientras uds nefastos e impresentables estén por acá nunca volverán” - CRÉDITO @hurvil1
  • “Es un poco indignante sacar una camisa conmemorativa de una de las mejores épocas del América, en una de las peores” - crédito @Andy_San2017
  • “Si todos los jugadores de esta plantilla defendieran estos colores como lo hacía el ídolo Fabián Vargas. La cosa seria diferente.Ojalá Fabián les dieran una charlita estos jugadores de lo que significa jugar en América y lo que esta camisa representa” - crédito @SergioACC10
  • “Antes de comprar otra camiseta o meterle un peso a la familia Gomez, quiero saber el plan deportivo serio que tenemosPorque lo último que tuvimos era un comunicado diciendo que les valía verga lo que el hincha quiera, que su novia se quedaba en América, que iban a seguir igual” - crédito @AlexRojito16
Fabián Vargas fue el modelo de la nueva camiseta del América de Cali, en homenaje del tricampeonato del 2000, 2001 y 2002 - crédito @AmericadeCali / X

Cuando vuelve a jugar América de Cali

Leonardo Castro fue el principal protagonista para la victoria de Millonarios en Bogotá - crédito Lina Gasca / Colprensa

El cuadro escarlata volverá a la acción de la Liga BetPlay, el 11 de octubre de 2025, cuando reciba a La Equidad en el estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario que tendrán los rojos para el mes de octubre:

  • 11 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali vs. La Equidad
  • 15 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: América de Cali vs. Junior
  • 19 de octubre de 2025- Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. América de Cali
  • 25 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali vs. Junior
  • 28 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs. América de Cali

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

  1. Atlético Bucaramanga: 27 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  2. Junior FC: 25 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  3. Fortaleza CEIF: 25 puntos / +6 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 24 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  5. Independiente Medellín: 24 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 23 puntos / +5 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 20 puntos / +4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  8. Deportivo Cali: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  9. Alianza FC: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  10. Once Caldas: 19 puntos / +1 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  11. Llaneros FC: 19 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  12. Millonarios FC: 17 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  13. Deportivo Pereira: 15 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  14. Unión Magdalena: 15 puntos / -7 diferencia de gol / 14 partidos jugados
  15. América de Cali: 14 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  16. Águilas Doradas: 14 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  17. Envigado FC: 13 puntos / -3 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  18. Boyacá Chicó: 12 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 11 puntos / -6 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  20. La Equidad: 11 puntos / -12 diferencia de gol / 14 partidos jugados.

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

