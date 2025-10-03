Cuándo volverá a jugar la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile: se define el cupo a octavos

La selección Colombia quedó cerca de los octavos del Mundial Sub-20, pero le falta un partido para definir su clasificación - crédito FCF

Un nuevo partido en el que la selección Colombia sub-20 dejó todo y demostró que pueda llegar lejos en el certamen, está invicta en la fase de grupos y acercándose al primer objetivo para la plantilla juvenil, que es avanzar a los octavos de final y le queda una jornada en el camino.

La Tricolor deberá definir su cupo ante un rival de cuidado, que dejó una buena imagen en el primer compromiso, más allá de la derrota, y que hará lo posible para obtener uno de los tres tiquetes a la otra fase, recordando que los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos.

De otro lado, el combinado nacional viene de empatar sin goles con Noruega, equipo que inquietó por muchos momentos, incluso con un penal que fue revisado e invalidado por la revisión en video, además de que los cafeteros desperdiciaron muchas oportunidades en el arco contrario.

Próximo partido de la selección Colombia sub-20

Los cafeteros se enfocan ahora en asegurar un puesto entre los 16 mejores de la Copa Mundial juvenil, que consolidaría el talento de esta generación y que ya es vista por el técnico de las mayores, Néstor Lorenzo, para empezar a acercar a algunas de las estrellas del equipo menor de 20 años.

El próximo partido de la selección Colombia sub-20 será ante nada menos que Nigeria, el cual se verá en la segunda fecha con Arabia Saudita y luego espera llegar a la tercera jornada con opciones de clasificar a los octavos de final, lo que afectaría los planes de la Tricolor.

Las Águilas, durante la primera fecha contra Noruega, estuvieron cerca del triunfo por la cantidad de oportunidades que desperdiciaron, con 19 disparos y solo dos que llegaron al arco, mientras que los europeos resolvieron con un solo tiro a puerta, que terminó en el gol de Rasmus Holten.

El encuentro entre Colombia y Nigeria será el domingo 5 de octubre, a las 6:00 p. m., en el estadio Fiscal de Talca y que se jugará en simultáneo con el de Noruega frente a Arabia Saudita, que se disputará en El Teniente de la ciudad de Rancagua, para definir los clasificados a octavos.

Cabe recordar que solo en una vez se vieron estas selecciones en la categoría sub-20, que fue en un amistoso en 2023 previo al Mundial de Argentina, que quedó con empate 3-3 y con goles para la Tricolor de Óscar Cortés, Yaser Asprilla y un autogol de Abel Ogwuche.

“Buscar la clasificación contra Nigeria”

En zona mixta, el técnico de la selección Colombia sub-20, César Torres, destacó que sus dirigidos dominaran la pelota casi todo el encuentro, más allá de la falta de definición en la portería contraria: “Tuvimos la pelota, desgastamos al rival, no tengo nada que reprochar a los muchachos, seguimos mejorando“.

Por su parte, Jordan Barrera afirmó que el rival también disputó un partido peleado y en el que le cerró varios de los espacios a los cafeteros, por eso no pudieron marcar gol: “Noruega se plantó bien, hemos realizado grandes partidos, estamos tranquilos, tenemos un gran equipo y debemos seguir mejorando”.

De otro lado, el capitán Kéiner González, que también salió amonestado, dejó claro que el próximo objetivo será el triunfo en Talca para llegar a octavos de final, sobre todo mejorando el tema de la definición: “Es importante, ahora debemos corregir y buscar la clasificación contra Nigeria”.

Otro de los que habló fue el delantero Emilio Aristizábal, que ingresó al segundo tiempo para buscar el triunfo, pero no tuvo suerte en la portería contraria: “Fuimos superiores con el balón, ahora a descansar y prepara el próximo partido”.