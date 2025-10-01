Deportes

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

El diseño renovado, con tonos suaves y detalles tradicionales, se mostraría en un evento internacional junto a otros equipos y el balón oficial del certamen de la FIFA

Diego Ariza

Diego Ariza

La selección Colombia estrenará camiseta
La selección Colombia estrenará camiseta para el mundial de 2026, que sería estrenada en 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El regreso de la selección Colombia a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia estará acompañado por el lanzamiento oficial de su nueva camiseta para el Mundial de 2026, que se jugara en México, Canadá y Estados Unidos.

La presentación del uniforme de la Tricolor se daría en un evento internacional, que marcará un momento clave para el fútbol colombiano, ya que no solo será en el extranjero, sino que también coincidirá con la revelación del balón oficial del torneo.

Hace meses se filtraron detalles de cómo sería la camiseta titular, de la que se sabe que haría un homenaje al escritor Gabriel García Márquez y las mariposas amarillas, que sale en uno de sus libros y que han sido características de su realismo mágico.

Cuándo se presentaría el uniforme Tricolor

El estreno de la nueva indumentaria podría producirse antes del inicio del Mundial, durante los partidos de preparación que la selección Colombia disputará en Estados Unidos y que dará inicio al proceso para elegir la plantilla del mundial.

La presentación de la camiseta de Colombia sería el jueves 2 de octubre en Nueva York, previo a los amistosos frente a México (11 de octubre), Canadá (14 de octubre), Nueva Zelanda (15 de noviembre) y Nigeria (18 de noviembre).

La camiseta tendrá un diseño
La camiseta tendrá un diseño similar a la usada en la Copa Mundial de la FIFA USA 94 - crédito FootyHeadliners

Además, el sorteo de grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre en Washington, donde aspira a ubicarse en uno de los bombos principales, aunque su clasificación aún no está asegurada.

El evento de lanzamiento en Nueva York no solo servirá para presentar la camiseta de la selección Colombia, sino que también incluirá la revelación del balón oficial del torneo. Gol Caracol indica que existen versiones que apuntan a la posibilidad de que el esférico tenga diferentes presentaciones para cada país anfitrión, siguiendo el ejemplo de las mascotas oficiales en ediciones anteriores.

Así sería el balón oficial
Así sería el balón oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito @Footy_Headlines/X

Además, otras selecciones participantes aprovecharán la ocasión para mostrar sus propios uniformes, consolidando el acto como una vitrina global para las nuevas tendencias en indumentaria deportiva.

De esta manera, la nueva camiseta de Colombia compartirá escenario con las de otras selecciones en un evento internacional, y su debut podría darse en los partidos de preparación previos al Mundial, anticipando el ambiente de competencia y expectativa que rodea el regreso del equipo nacional a la máxima cita del fútbol.

La nueva camiseta de Colombia

La nueva indumentaria local, diseñada por Adidas, presentará un cambio en el tono tradicional. De acuerdo con el portal especializado Footy Headlines, la camiseta principal adoptará el tono Impact Yellow, un amarillo más suave que el habitual, similar al utilizado recientemente por el club Al-Nassr.

Además, se espera que los detalles en rojo y azul, presentes históricamente en los uniformes de Colombia, aparezcan como elementos secundarios, ya que ambos son colores tradicionales que se han utilizado consistentemente en las equipaciones locales de Colombia a lo largo de la historia”, señaló.

Colombia también usó una camiseta
Colombia también usó una camiseta azul durante el mundial de Rusia 2018 - crédito Frank Augstein/AP Foto

En cuanto a la camiseta alternativa, su lanzamiento está previsto para marzo de 2026. Esta prenda marcará el regreso del azul como color predominante, reemplazando la actual combinación de negro y naranja. El diseño utilizará el tono Team Navy Blue como base, acompañado de detalles en Myspet, un azul menta que destacará en el escudo y el logo de la marca alemana.

Una novedad será la inclusión del trifolio de Adidas Originals en lugar del tradicional logo de las tres líneas. La última vez que la Selección Colombia vistió una camiseta azul como alternativa fue en 2020, aunque entonces los detalles incluían amarillo y rojo.

