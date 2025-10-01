Deportes

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

La viralización de un gesto polémico durante el partido ante Millonarios, le costaría al atacante un castigo y que lo alejaría de algunos partidos de la Liga BetPlay

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Marino Hinestroza sería blanco de
Marino Hinestroza sería blanco de una fuerte sanción por una polémica acción en el partido de Nacional y Millonarios - crédito Colprensa

La controversia se instaló en el fútbol colombiano tras el partido entre Atlético Nacional y Millonarios, disputado el pasado sábado, 27 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, cuando Marino Hinestroza, delantero del conjunto verdolaga, protagonizó un acto antideportivo que ha generado debate y podría acarrear consecuencias disciplinarias.

Dicha acción le acarrearía a Hinestroza una fuerte sanción, que queda por saber de parte de la Dimayor y en la que Millonarios quiere justicia, debido a que pasó desapercibida por el árbitro, pese a que tanto futbolistas como los aficionados en Medellín la vieron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por el momento, el jugador sigue entrenando con el técnico Diego Arias, que pese a ser interino y con poca experiencia a nivel de mayores, se está ganando un espacio y ser considerado seriamente para seguir en el cargo, al menos, hasta finales de 2025.

El agarrón de Marino Hinestroza

El episodio, captado en televisión y difundido en redes sociales, muestra a Hinestroza agarrando los genitales de Edwin Mosquera, jugador de Millonarios, en medio del encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot.

Aunque la acción no fue sancionada en el momento por el cuerpo arbitral, la viralización de las imágenes ha puesto en el centro de la discusión la conducta de los futbolistas y el posible impacto de una sanción sobre el rendimiento de Atlético Nacional.

Esta fue la acción de
Esta fue la acción de Marino Hinestroza y Edwin Mosquera en la disputa de un balón - crédito Captura de Pantalla Win Sports

La jugada de Hinestroza no recibió ni siquiera una tarjeta amarilla durante el desarrollo del partido, lo que ha abierto la puerta a que Millonarios evalúe la presentación de una denuncia formal ante la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El club capitalino podría ampararse en el Artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU), que otorga a los equipos y jugadores el derecho a denunciar faltas que contravengan los estatutos de la FCF.

Si la denuncia prospera, Marino Hinestroza podría enfrentar una suspensión de varias fechas, lo que representaría una baja sensible para el equipo antioqueño en la recta final del torneo para clasificar a los cuadrangulares.

Marino Hinestroza fue una de
Marino Hinestroza fue una de las figuras de Atlético Nacional en la victoria contra Millonarios - crédito Colprensa

Respaldo a Diego Arias

Aldo Leao Ramírez, exjugador y voz autorizada de la institución, expresó en diálogo con Caracol Radio su respaldo a Diego Arias, actual entrenador interino, señalando que Nacional cuenta con los jugadores necesarios para obtener resultados y que el manejo del grupo es fundamental en equipos con jerarquía.

Ramírez también argumentó que la continuidad de Arias podría favorecer la integración de jóvenes talentos provenientes de las divisiones menores, lo que refuerza la necesidad de contar con todos los jugadores disponibles en esta etapa del campeonato.

Diego Arias estaría al mando
Diego Arias estaría al mando de Atlético Nacional hasta que se contrate un técnico en propiedad - crédito Atlético Nacional

“Por qué no darle la oportunidad a un entrenador joven, que viene de inferiores, quizá muchos que están en Nacional los pudo tener en sus categorías, darle trabajo y darle continuidad, que puede seguir ese proceso ¿por qué cortarlo? Nacional está dentro de los ocho, se está armando un buen entorno y él viene de las divisiones inferiores, también tiene su sueño y la ilusión en algún momento ser el primero, si está dando resultados, ¿por qué no apoyarlo?”, añadió el exfutbolista en la emisora.

Atlético Nacional viene de romper una racha de ocho años sin vencer a Millonarios en Medellín, imponiéndose 2-0 y escalando a la quinta posición de la tabla con 23 puntos. Este resultado ha revitalizado las aspiraciones del equipo en la Liga BetPlay, pero la posible sanción a Hinestroza podría alterar la dinámica positiva que atraviesa el plantel.

La continuidad de Diego Arias como técnico interino sigue siendo tema de debate, con opiniones divididas sobre la conveniencia de ratificarlo en el cargo o buscar un entrenador en propiedad, ya que la prioridad del club es un hombre extranjero.

Temas Relacionados

Atlético NacionalMarino HinestrozaMillonariosAtlético Nacional vs. MillonariosEdwin MosqueraLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

El diseño renovado, con tonos suaves y detalles tradicionales, se mostraría en un evento internacional junto a otros equipos y el balón oficial del certamen de la FIFA

La selección Colombia presenta su

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

El entrenador uruguayo aceptó la oferta de los paraguayos para dirigir al Ciclón, dejando a los Cardenales a mitad de campeonato y bajo una fuerte polémica

Cerro Porteño le habría hecho

Este sería el jugador que causa problemas en Atlético Nacional en 2025: “Le pasó a Gandolfi”

En medio de la búsqueda de un entrenador para lo que queda de temporada, el periodista Carlos Antonio Vélez señaló a Edwin Cardona de provocar un enorme lío en el once titular

Este sería el jugador que

Canadá dio a conocer lista de convocados para amistoso con Colombia: estas son sus máximas figuras

El partido del 12 de octubre de 2025 será una prueba para el plantel canadiense, que busca dejar atrás los tropiezos recientes y fortalecer su identidad futbolística

Canadá dio a conocer lista

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre

Mientras el tecnico Néstor Lorenzo prepara la convocatoria para enfrentar a México y Canadá, Carlos Cuesta, uno de sus jugadores más importantes sufrió una lesión

Se prenden las alarmas en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Martín Elias Jr. ya no

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque grabaron a su hijo en plena campaña ‘política’ en el jardín: “Cuidar los animales”

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

Deportes

La selección Colombia presenta su

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

Este sería el jugador que causa problemas en Atlético Nacional en 2025: “Le pasó a Gandolfi”

Canadá dio a conocer lista de convocados para amistoso con Colombia: estas son sus máximas figuras

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre