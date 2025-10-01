Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Marino Hinestroza sería blanco de una fuerte sanción por una polémica acción en el partido de Nacional y Millonarios - crédito Colprensa

La controversia se instaló en el fútbol colombiano tras el partido entre Atlético Nacional y Millonarios, disputado el pasado sábado, 27 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, cuando Marino Hinestroza, delantero del conjunto verdolaga, protagonizó un acto antideportivo que ha generado debate y podría acarrear consecuencias disciplinarias.

Dicha acción le acarrearía a Hinestroza una fuerte sanción, que queda por saber de parte de la Dimayor y en la que Millonarios quiere justicia, debido a que pasó desapercibida por el árbitro, pese a que tanto futbolistas como los aficionados en Medellín la vieron.

Por el momento, el jugador sigue entrenando con el técnico Diego Arias, que pese a ser interino y con poca experiencia a nivel de mayores, se está ganando un espacio y ser considerado seriamente para seguir en el cargo, al menos, hasta finales de 2025.

El agarrón de Marino Hinestroza

El episodio, captado en televisión y difundido en redes sociales, muestra a Hinestroza agarrando los genitales de Edwin Mosquera, jugador de Millonarios, en medio del encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot.

Aunque la acción no fue sancionada en el momento por el cuerpo arbitral, la viralización de las imágenes ha puesto en el centro de la discusión la conducta de los futbolistas y el posible impacto de una sanción sobre el rendimiento de Atlético Nacional.

Esta fue la acción de Marino Hinestroza y Edwin Mosquera en la disputa de un balón - crédito Captura de Pantalla Win Sports

La jugada de Hinestroza no recibió ni siquiera una tarjeta amarilla durante el desarrollo del partido, lo que ha abierto la puerta a que Millonarios evalúe la presentación de una denuncia formal ante la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El club capitalino podría ampararse en el Artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU), que otorga a los equipos y jugadores el derecho a denunciar faltas que contravengan los estatutos de la FCF.

Si la denuncia prospera, Marino Hinestroza podría enfrentar una suspensión de varias fechas, lo que representaría una baja sensible para el equipo antioqueño en la recta final del torneo para clasificar a los cuadrangulares.

Marino Hinestroza fue una de las figuras de Atlético Nacional en la victoria contra Millonarios - crédito Colprensa

Respaldo a Diego Arias

Aldo Leao Ramírez, exjugador y voz autorizada de la institución, expresó en diálogo con Caracol Radio su respaldo a Diego Arias, actual entrenador interino, señalando que Nacional cuenta con los jugadores necesarios para obtener resultados y que el manejo del grupo es fundamental en equipos con jerarquía.

Ramírez también argumentó que la continuidad de Arias podría favorecer la integración de jóvenes talentos provenientes de las divisiones menores, lo que refuerza la necesidad de contar con todos los jugadores disponibles en esta etapa del campeonato.

Diego Arias estaría al mando de Atlético Nacional hasta que se contrate un técnico en propiedad - crédito Atlético Nacional

“Por qué no darle la oportunidad a un entrenador joven, que viene de inferiores, quizá muchos que están en Nacional los pudo tener en sus categorías, darle trabajo y darle continuidad, que puede seguir ese proceso ¿por qué cortarlo? Nacional está dentro de los ocho, se está armando un buen entorno y él viene de las divisiones inferiores, también tiene su sueño y la ilusión en algún momento ser el primero, si está dando resultados, ¿por qué no apoyarlo?”, añadió el exfutbolista en la emisora.

Atlético Nacional viene de romper una racha de ocho años sin vencer a Millonarios en Medellín, imponiéndose 2-0 y escalando a la quinta posición de la tabla con 23 puntos. Este resultado ha revitalizado las aspiraciones del equipo en la Liga BetPlay, pero la posible sanción a Hinestroza podría alterar la dinámica positiva que atraviesa el plantel.

La continuidad de Diego Arias como técnico interino sigue siendo tema de debate, con opiniones divididas sobre la conveniencia de ratificarlo en el cargo o buscar un entrenador en propiedad, ya que la prioridad del club es un hombre extranjero.