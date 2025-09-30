Santa Fe ya tendría una decisión sobre su nuevo técnico: este sería el entrenador para lo que queda de la Liga BetPlay

Santa Fe disputó su primer partido sin Jorge Bava, técnico que renunció a mitad de campeonato para aceptar una oferta de Cerro Porteño - crédito Colprensa

Santa Fe parece que está superando de a poco el mal momento producido por la noticia de la renuncia del técnico Jorge Bava, que aceptó la oferta de Cerro Porteño y dejó a mitad de campeonato a los rojos, que confiaban en que el uruguayo liderara el proceso para la Copa Libertadores 2026.

Al parecer, los rojos tomaron una decisión sobre el entrenador para lo que queda de la temporada 2025, en la que disputan no solo la Liga BetPlay, sino que cuentan con el objetivo de salir campeón en la Copa Colombia, en la que se encuentran en los cuartos de final.

Mientras tanto, se espera que los bogotanos mantengan el buen ritmo de los últimos encuentros, en los que viene de dos triunfos en ambos certámenes y la idea es terminar la campaña por todo lo alto, para luego armar la plantilla con la que se afrontará la Libertadores.

El técnico de Santa Fe

La dirigencia Albirroja pasó por un dilema sobre cómo lidiar con el puesto de entrenador en la plantilla profesional, debido al poco tiempo que le queda a la temporada 2025, la cantidad de hojas de vida que llegaron en los últimos días y pensando en la Copa Libertadores, que es la meta para el próximo año.

Es por eso que Santa Fe le daría la confianza a Francisco López para ser el técnico de Santa Fe en 2025, pese a ser interino por segunda ocasión en el año y con mucho por lograr en los próximos encuentros de la Liga BetPlay, que es obtener el cupo para los cuadrangulares.

Francisco López es técnico interino de Santa Fe por segunda ocasión en 2025, luego de su labor entre febrero y marzo - crédito @juandiosorio7/X

Según el periodista Juan Pablo Arévalo, el plan de la dirigencia es que el timonel encargado esté al menos hasta inicios de noviembre, cuando se termina la fase de Todos contra Todos en liga, sumado a lo lejos que llegue en la Copa Colombia.

“Si bien la idea es encontrar pronto un técnico fuerte, Pacho va mínimo hasta la fecha final”, fueron las palabras del comunicador, citado por Antena 2, con lo que se termina el debate con respecto a quién debe tomar el cargo que Bava dejó el pasado miércoles 24 de septiembre.

Santa Fe le va ganando 2-1 a Medellín en los cuartos de la Copa Colombia, la otra tarea de Francisco López - crédito Santa Fe

Cabe recordar que a Santa Fe le quedan siete encuentros para definir su paso a los cuadrangulares, en los que López estará siempre y cuando haga la tarea, lo mismo con la Copa Colombia, en la que debe mantener la ventaja de 2-1 en cuartos frente al Medellín.

“Estoy a disposición siempre”

Luego de golear a La Equidad por 3-0 en El Campín, el técnico Francisco López se pronunció sobre el partido: “El rival nos dejaba muchos espacios por los costados, así que había que aprovechar la tenencia y la rotación. Necesitábamos jugadores de buen pie para saltar ese 4-5 que planteaba Equidad, y que iba a ser difícil hasta llegar el primer gol”.

“Santa Fe tiene variantes, todos los jugadores están aptos para jugar. La tarea más difícil es seleccionar los convocados; por ejemplo, los que no estuvieron hoy, hicieron una gran práctica, según me informan. Además de entrenar bien, en el campo lo hacen bien, así que tenemos una nómina para pensar en grande, hay que seguir brindando confianza a los que no vienen jugando y a los que lo hacen”, añadió.

Santa Fe goleó a La Equidad por 3-0 en El Campín, por la fecha 13 de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sobre su trabajo en el equipo, López explicó que “este es el equipo de Santa Fe, y para mí ha sido más fácil porque tengo el respaldo de los jugadores, que son muy grandes y hacen la tarea más fácil. Este es el equipo de Hugo, de Daniel, de Marmolejo, de Elvis… ellos han sacado la resiliencia ante la adversidad. Esta es otra etapa en la que necesitamos unirnos y seguir soñando con los objetivos que tenemos”.

“Soy un empleado del club y estoy a disposición siempre. El presidente ha tomado las mejores decisiones, como la llegada del profe Jorge en su momento, fue una buena decisión, conseguimos la décima estrella y lo que decida la junta directiva lo aceptaré como un empleado del club”, finalizó.