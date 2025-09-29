Deportes

Camila Osorio reincide en sus problemas físicos y se quedó por fuera del WTA 1000 de Beijing contra Iga Świątek

La colombiana avanzó por primera vez a la tercera ronda de este torneo, pero sucumbió ante la número 2 del mundo y favorita al título en Asia

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

Camila Osorio subirá tres posiciones
Camila Osorio subirá tres posiciones en el ránking de la WTA tras avanzar hasta la tercera ronda del WTA 1.000 Beijing - crédito WTA

Emma Navarro avanzó a los octavos de final del Abierto de China cuando una lesión en el muslo forzó a Lois Boisson a retirarse, mientras que en el mismo torneo, Iga Swiatek accedió a la cuarta ronda tras el retiro de Camila Osorio por una molestia abdominal.

Ambas jugadoras, Navarro y Swiatek, accedieron así a una nueva instancia sin completar sus respectivos encuentros.

El cruce entre Swiatek, número uno del cuadro, y la colombiana Osorio concluyó tras apenas cuarenta minutos de partido. La tenista suramericana solicitó atención médica cuando caía 5-0 en el primer set, y poco después se retiró luego de cometer una doble falta en el primer game del segundo parcial.

El resultado registrado fue un set inicial de 6-0 a favor de Swiatek, que de este modo alcanzó su decimoséptimo 6-0 en la temporada 2025, la cifra más alta del tour y “10 más que la segunda, Ekaterina Alexandrova, que ha ganado siete sets 6-0”, de acuerdo a la WTA Tennis.

Camila Osorio fue eliminada en el tercer set del WTA 1.000 de Beijing - crédito WTA

El marcador, sin embargo, no reflejó plenamente la lucha en el inicio. Swiatek comentó tras el encuentro.

“Lo siento mucho por Camila, porque siempre da el 100%. Me dijo que se lesionó al principio del partido. Siempre es bastante triste ver eso porque solo queremos competir. Ella no pudo. Pero en general, aparte de eso, siento que jugué bien en el primer set y realmente usé mi juego para impulsar a Camila”, declaró la polaca en su rueda de prensa, según WTA Tennis.

Previamente, Osorio había alcanzado por primera vez en su carrera la tercera ronda en el torneo pekinés. Este desempeño le permitió escalar tres posiciones en la clasificación internacional, pasando del puesto 83 al 80 del ranking WTA. A pesar de la derrota y el retiro, la colombiana mejoró su registro en la gira asiática y se espera que participe en la fase clasificatoria del WTA 500 de Ningbo, previsto para la semana del 13 de octubre.

Camila Osorio continuará con la
Camila Osorio continuará con la gira asiática, siempre y cuando su lesión lo permita -crédito REUTERS/Raquel Cunha

La historia entre ambas jugadoras ya tiene antecedentes. Hasta ahora, Swiatek y Osorio se han enfrentado en dos oportunidades dentro del circuito WTA: la anterior fue en la segunda ronda del Abierto de Australia 2023, con triunfo para la polaca por 6-2 y 6-3.

Además, Swiatek ha mostrado dominancia ante su próxima rival, Emma Navarro, cediendo solo cinco juegos en sus dos cruces previos, con parciales de 6-0, 6-2 en el ITF W80 Charleston 2018 y 6-1, 6-2 en los cuartos de final del Abierto de Australia de este año, según datos recogidos por WTA Tennis.

Emiliana Arango retiene su mejor ránking tras el WTA 1.000 de Beijing

Emiliana Arango avanzó hasta la
Emiliana Arango avanzó hasta la final del WTA 500 de Guadalajara, lo que le permitió alcanzar su mejor ránking - crédito REUTERS/Tingshu Wang

En el torneo chino también tuvo participación la colombiana Emiliana Arango, que llegó hasta la segunda ronda luego de ingresar al cuadro principal como “lucky loser“. Luego de superar a Suzan Lamens, perdió contra la séptima sembrada, la china Zheng Qinwen.

La colombiana, que había quedado fuera en la fase previa debido a una derrota ante Ella Seidel, se preparaba para relajarse después de una sesión de entrenamiento, cuando fue notificada de que debía disputar un partido en el cuadro principal tras la baja por lesión lumbar de Wang Yafan.

Arango, actualmente ubicada en el puesto 50 del ranking mundial, relató el instante en que recibió la noticia: “Estaba leyendo mi libro y pensé: ‘Vale, terminaré el capítulo y luego me echaré una siesta’. Roberto, uno de los supervisores del torneo, me llamó y me dijo: ‘Emiliana, ¡juegas hoy!’. Le dije: ‘¡Vale, vale, vale! ¡Me prepararé!’. Mi entrenador y mi primo estábamos prácticamente echando una siesta cuando recibimos la llamada, y luego nos preparamos, salimos y jugamos bastante bien”.

Ya en la cancha, la colombiana respondió con solidez, aprovechando su segunda oportunidad gracias al estatus de “lucky loser”. Arango exhibió consistencia en el servicio, con 82% de primeros servicios ingresados, y capitalizó seis de catorce oportunidades de quiebre, logrando una victoria de 6-3, 6-3 sobre Suzan Lamens antes de ser eliminada por Qinwen.

