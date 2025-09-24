Deportes

Estos serán los canales que transmitirán los partidos de la selección Colombia en el Mundial Sub-20

El combinado de César Torres se ilusiona con conseguir el trofeo en Chile y los aficionados acompañarán al equipo desde muchas partes, tanto en el estadio como en sus hogares

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La selección Colombia sub-20 ha
La selección Colombia sub-20 ha hecho varios microciclos y partidos amistosos durante los últimos meses, buscando que se consolide la plantilla - crédito FCF

La cuenta regresiva para el Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 ya comenzó y los aficionados colombianos tienen motivos de sobra para estar atentos: la Tricolor buscará la gloria en el torneo que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre, con 24 participantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El combinado nacional espera el apoyo del público en cada uno de sus encuentros, empezando con el duelo frente a Arabia Saudita en la fase de grupos y, como dijo el técnico César Torres, quieren llegar a lo siete compromisos en el certamen para levantar el trofeo.

Hora y dónde ver a Colombia en el Mundial Sub-20

La transmisión del Mundial Sub-20 en Colombia abarcará tanto la fase de grupos como las rondas eliminatorias, siempre que la Selección Colombia continúe en competencia, empezando por superar la fase de grupos

Los partidos estarán disponibles en señal abierta, facilitando el acceso a la audiencia en todo el territorio nacional. Además de los canales Caracol y RCN, la aplicación Ditu ofrecerá una alternativa digital para quienes prefieran seguir los encuentros desde dispositivos móviles o computadoras.

Estos son los partidos que
Estos son los partidos que se transmitirán en Colombia durante la fase de grupos en el Mundial Sub-20 de Chile - crédito @TorresTavo/X

Sumado a eso, los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar todos los encuentros del Mundial Sub-20 por la señal del cableoperador Directv, que cuenta con los derechos del certamen, junto con su plataforma de streaming por suscripción llamada DGO.

En cuanto a los partidos confirmados para transmisión, la jornada inaugural, que enfrentará a Chile y Nueva Zelanda el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p. m. (hora colombiana), abrirá la programación.

La selección Colombia debutará el lunes 29 de septiembre a las 18:00 frente a Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca. Su segundo compromiso será el jueves 2 de octubre a las 15:00 ante Noruega, y cerrará la fase de grupos el domingo 5 de octubre a las 18:00 contra Nigeria, todos en la misma sede.

La selección Colombia sub-20 comparte
La selección Colombia sub-20 comparte grupo con Arabia Saudita, Nigeria y Noruega - crédito @keimersandoval/Instagram

La lista de partidos confirmados para transmisión incluye, además de los encuentros de Colombia, dos partidos de octavos de final, dos de cuartos, una semifinal y la gran final, asegurando así una cobertura amplia de los momentos clave del torneo.

Expectativas deportivas y preparación de la Selección Colombia

La Tricolor cerró su ciclo de preparación con una victoria 3-2 sobre México en Paraguay, con goles de Jhon Rentería y Royner Benítez. Sin embargo, la atención se centra en el estado físico de Neyser Villarreal, goleador del Sudamericano Sub-20, que se recupera de una lesión.

El técnico Torres explicó que “según los tiempos y lo planificado por el departamento médico, va a estar para el primer partido, aunque no sé si como titular”. Además, el entrenador destacó el buen ánimo del delantero: “En lo mental, Neyser está bien, está tranquilo, él es muy feliz en la Selección Colombia con sus compañeros”. La presencia de Villarreal, aunque aún incierta para el debut, representa una de las principales esperanzas ofensivas del equipo.

Neyser Villarreal marcó ocho goles
Neyser Villarreal marcó ocho goles en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Con la expectativa puesta en el rendimiento de la selección Colombia y la amplia cobertura televisiva y digital confirmada, la afición nacional aguarda el inicio del torneo para comprobar si el esfuerzo y la preparación del equipo se reflejarán en su desempeño en Chile.

El objetivo del conjunto dirigido por el técnico Torres será avanzar a los octavos de final, ya sea como uno de los dos primeros del grupo F —que comparte con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria— o como uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos, luego igualar lo hecho en la edición 2023, cuando alcanzó los cuartos, y superar la mejor actuación que se dio en 2003, con las semifinales y el tercer puesto.

Temas Relacionados

Selección Colombia Sub-20Mundial Sub-20Hora y dónde ver Mundial Sub-20Colombia vs MéxicoNeiser VillarrealColombia-Deportes

Más Noticias

Once Caldas no solo se juega el cupo a semifinal ante Independiente del Valle: Dayro Moreno va por otro récord en la Sudamericana

El goleador de la edición 2025 está en su mejor momento y quiere quedar en la historia del certamen junto con los manizaleños, que cuentan con una ventaja de dos goles sobre los ecuatorianos

Once Caldas no solo se

Colombia en los mundiales sub-20, más de 10 participaciones y un podio

La Tricolor debutará ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Chile

Colombia en los mundiales sub-20,

Atlético Nacional le habría puesto el ojo a un reconocido técnico de la Liga BetPlay: vea de quién se trata

En medio de la búsqueda de un entrenador para reemplazar a Javier Gandolfi, se conoció que analizó el nombre de un timonel que fue campeón en Colombia

Atlético Nacional le habría puesto

La FIFA recordó gol que anotó Antoine Griezmann en el estadio Jaime Morón de Cartagena: cuándo fue

El francés jugó algunos partidos en el territorio nacional antes de que se convirtiera en uno de los más reconocidos del fútbol europeo y mundial

La FIFA recordó gol que

Se complicaría la situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: lesión sería peor de lo esperado

El delantero colombiano va a completar un mes sin aparecer con el equipo turco y existe polémica porque el club no ha sido claro con el estado del jugador

Se complicaría la situación de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

Alias Kéiner, Toro y Mingo, integrantes del Eln en Maicao, La Guajira, fueron capturados por extorsión, secuestro y asesinato

ENTRETENIMIENTO

Mario Alberto Yepes y su

Mario Alberto Yepes y su ex hicieron un ‘trend’ que sorprendió por su complicidad: ¿y Caterin Escobar?

Novio de Andrea Valdiri apostó una millonada para apoyar a la bailarina de cara a su combate contra Yina Calderón

Jorge Rausch reveló el mensaje con el que le “cayó” a su novia y contó si le afecta la diferencia de edad

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Karina García sorprende con un golpe a Yaya Muñoz durante su intenso entrenamiento para ‘Stream Fighters 4’

Deportes

Once Caldas no solo se

Once Caldas no solo se juega el cupo a semifinal ante Independiente del Valle: Dayro Moreno va por otro récord en la Sudamericana

Colombia en los mundiales sub-20, más de 10 participaciones y un podio

Atlético Nacional le habría puesto el ojo a un reconocido técnico de la Liga BetPlay: vea de quién se trata

La FIFA recordó gol que anotó Antoine Griezmann en el estadio Jaime Morón de Cartagena: cuándo fue

Se complicaría la situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: lesión sería peor de lo esperado