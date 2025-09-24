Estos serán los canales que transmitirán los partidos de la selección Colombia en el Mundial Sub-20

La selección Colombia sub-20 ha hecho varios microciclos y partidos amistosos durante los últimos meses, buscando que se consolide la plantilla - crédito FCF

La cuenta regresiva para el Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 ya comenzó y los aficionados colombianos tienen motivos de sobra para estar atentos: la Tricolor buscará la gloria en el torneo que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre, con 24 participantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El combinado nacional espera el apoyo del público en cada uno de sus encuentros, empezando con el duelo frente a Arabia Saudita en la fase de grupos y, como dijo el técnico César Torres, quieren llegar a lo siete compromisos en el certamen para levantar el trofeo.

Hora y dónde ver a Colombia en el Mundial Sub-20

La transmisión del Mundial Sub-20 en Colombia abarcará tanto la fase de grupos como las rondas eliminatorias, siempre que la Selección Colombia continúe en competencia, empezando por superar la fase de grupos

Los partidos estarán disponibles en señal abierta, facilitando el acceso a la audiencia en todo el territorio nacional. Además de los canales Caracol y RCN, la aplicación Ditu ofrecerá una alternativa digital para quienes prefieran seguir los encuentros desde dispositivos móviles o computadoras.

Estos son los partidos que se transmitirán en Colombia durante la fase de grupos en el Mundial Sub-20 de Chile - crédito @TorresTavo/X

Sumado a eso, los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar todos los encuentros del Mundial Sub-20 por la señal del cableoperador Directv, que cuenta con los derechos del certamen, junto con su plataforma de streaming por suscripción llamada DGO.

En cuanto a los partidos confirmados para transmisión, la jornada inaugural, que enfrentará a Chile y Nueva Zelanda el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p. m. (hora colombiana), abrirá la programación.

La selección Colombia debutará el lunes 29 de septiembre a las 18:00 frente a Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca. Su segundo compromiso será el jueves 2 de octubre a las 15:00 ante Noruega, y cerrará la fase de grupos el domingo 5 de octubre a las 18:00 contra Nigeria, todos en la misma sede.

La selección Colombia sub-20 comparte grupo con Arabia Saudita, Nigeria y Noruega - crédito @keimersandoval/Instagram

La lista de partidos confirmados para transmisión incluye, además de los encuentros de Colombia, dos partidos de octavos de final, dos de cuartos, una semifinal y la gran final, asegurando así una cobertura amplia de los momentos clave del torneo.

Expectativas deportivas y preparación de la Selección Colombia

La Tricolor cerró su ciclo de preparación con una victoria 3-2 sobre México en Paraguay, con goles de Jhon Rentería y Royner Benítez. Sin embargo, la atención se centra en el estado físico de Neyser Villarreal, goleador del Sudamericano Sub-20, que se recupera de una lesión.

El técnico Torres explicó que “según los tiempos y lo planificado por el departamento médico, va a estar para el primer partido, aunque no sé si como titular”. Además, el entrenador destacó el buen ánimo del delantero: “En lo mental, Neyser está bien, está tranquilo, él es muy feliz en la Selección Colombia con sus compañeros”. La presencia de Villarreal, aunque aún incierta para el debut, representa una de las principales esperanzas ofensivas del equipo.

Neyser Villarreal marcó ocho goles en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Con la expectativa puesta en el rendimiento de la selección Colombia y la amplia cobertura televisiva y digital confirmada, la afición nacional aguarda el inicio del torneo para comprobar si el esfuerzo y la preparación del equipo se reflejarán en su desempeño en Chile.

El objetivo del conjunto dirigido por el técnico Torres será avanzar a los octavos de final, ya sea como uno de los dos primeros del grupo F —que comparte con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria— o como uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos, luego igualar lo hecho en la edición 2023, cuando alcanzó los cuartos, y superar la mejor actuación que se dio en 2003, con las semifinales y el tercer puesto.