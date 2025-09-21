Deportes

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial

El entrenador argentino se quedó sin trabajo tras la debacle en la última jornada de la Eliminatoria, en donde la Tricolor se impuso 6-3 en Matute y dejó sin repechaje a Venezuela, que nunca ha clasificado a una Copa del Mundo

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Fernando Batista mantuvo viva la
Fernando Batista mantuvo viva la esperanza hasta el último momento de llevar a Venezuela al Mundial - crédito AFP

El ex técnico analizó la dura eliminación de Venezuela tras la goleada recibida por la selección Colombia en la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026, un resultado que selló el destino del combinado vinotinto y significó el fin de su ciclo al frente del equipo. Para Batista, el grupo perdió la calma en el momento clave.

“Cuando Colombia nos hace el 3-2 entramos en una locura y eso los tranquilizó a ellos, jugabas contra una Selección que adelante tenía 200 millones de euros. Hicimos todo lo que no teníamos que hacer, éramos fuertes de local. No supimos tener tranquilidad y dependíamos de nosotros. Es fútbol, pero creo que lo merecíamos”, declaró Fernando Batista, ex entrenador de la selección Venezuela, durante una entrevista en DSports Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El entrenador reveló cómo trató de manejar el vestuario durante esa noche. “Cuando llegamos al vestuario yo no quería que se enteraran del resultado de Bolivia vs. Brasil. Mi charla más que de táctica fue de tranquilidad para que no se desesperaran, todavía quedaban 50 minutos por delante”. Según el propio Batista, el impacto anímico de los minutos finales fue determinante para el desenlace.

El momento cuando Yefferson Soteldo
El momento cuando Yefferson Soteldo (futbolista de Fluminense) se lamenta la eliminación de Venezuela del Mundial 2026 - crédito Leonardo Fernandez Viloria / REUTERS

Más allá del golpe deportivo, Batista valoró el rendimiento general de la selección Venezuela durante el proceso clasificatorio: “En líneas generales hicimos una Eliminatoria buena, por eso llegamos con vida a la última fecha”. Remarcó que el plantel, pese a no lograr el objetivo, estuvo a la altura y mantuvo chances hasta el final.

El entrenador, además, reconoció la transformación que vivió la selección en los últimos años. “Cuando nosotros llegamos, los jugadores no querían ir a la Selección. Hoy cuando no son convocados se lamentan. Hemos proyectado casi nueve o diez jugadores para el recambio. Esos son el futuro”. Subrayó la aparición de una nueva camada de futbolistas y un mayor compromiso con la selección Venezuela.

La selección de Venezuela tenía
La selección de Venezuela tenía la chance de clasificar al repechaje del Mundial 2026 ante la selección Colombia - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

En tono autocrítico y personal, Batista admitió la dificultad emocional tras la eliminación: “Todavía tengo el luto deportivo. Son momentos muy feos, hay llantos y bronca. Quiero pedirle disculpas a Venezuela”. Añadió, convencido, que el equipo tiene todo para lograr pronto la histórica clasificación: “No tengo dudas de que Venezuela pronto va a clasificarse a un Mundial, porque tiene con qué. Una vez que clasifique, no es que las siguientes Eliminatorias van a ser más fáciles, pero van a jugar tranquilos de que se quitaron esa mochila”.

Cuándo conocerá la selección Colombia sus rivales del Mundial 2026

James Rodríguez y Luis Suárez
James Rodríguez y Luis Suárez serían dos de los convocados a la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

La selección Colombia conocerá el próximo 5 de diciembre a sus rivales para la Copa Mundial 2026, fecha en la que la FIFA realizará el sorteo oficial en Estados Unidos para organizar el torneo bajo el nuevo formato de 48 equipos divididos en 12 grupos. En esa jornada se revelarán tanto la distribución de los bombos como la composición de los grupos, decisión clave que marcará el camino de cada selección en la competición internacional.

Uno de los puntos más esperados para la afición colombiana es la ubicación de su selección en el sorteo. Con base en la posición actual de Colombia en el ranking de la FIFA, se prevé que el combinado nacional integre el bombo 2. En la reciente actualización del ránking FIFA, la Tricolor está en el puesto 13 con 1692,1 puntos.

En paralelo a la expectativa por el sorteo, Colombia continúa la preparación con amistosos internacionales confirmados en próximas fechas FIFA. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará en octubre a México y Canadá, y en noviembre a Nueva Zelanda y Nigeria, todos los encuentros programados en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Selección ColombiaSelección VenezuelaEliminatoria SudamericanaFernando BatistaGoleada selección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Linda Caicedo es la única colombiana nominada al premio, aunque no asistiría por disposición del Real Madrid, que mantiene una pelea institucional con France Football, organizadores de la ceremonia

Ceremonia del Balón de Oro:

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino

El máximo goleador colombiano de la historia lidera la tabla de artilleros de la Copa Sudamericana y fue convocado a la selección por su rendimiento en el último año

“Yo soy el ángel de

Deportivo Cali vs. Santa Fe: la final que más se ha repetido en el fútbol femenino y que es liderado por las azucareras

Las Azucareras podrían igualar a Independiente Santa Fe como las más veces campeonas del fútbol femenino en Colombia; mientras que las Leonas ampliar su dominio a cuatro títulos

Deportivo Cali vs. Santa Fe:

Sebastián Montoya rescató dos puntos en Bakú, luego de que su motor terminara en llamas

El piloto colombiano tuvo problemas mecánicos el sábado, cuando su motor terminó en llamas, pero se repuso en la carrera principal del domingo, donde terminó entre los 10 mejores

Sebastián Montoya rescató dos puntos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comandante del Ejército reveló una

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

ENTRETENIMIENTO

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Deportes

Ceremonia del Balón de Oro:

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino

Deportivo Cali vs. Santa Fe: la final que más se ha repetido en el fútbol femenino y que es liderado por las azucareras