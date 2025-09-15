Así sería el nuevo formato de torneo propuesto por Dimayor para la Liga BetPlay en 2026: adiós a los cuadrangulares

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Los ajustes en la Liga Betplay previstos para 2026 generarán una transformación en el calendario y formato del fútbol colombiano, con la organización del torneo adaptada a la celebración del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, detalló en conversación con Caracol Radio que la siguiente edición del campeonato arrancará en la segunda semana de enero y culminará la primera de junio, anticipando posibles dificultades para los clubes respecto a la preparación de pretemporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Va a haber inconvenientes por el tema de pretemporada. Lo que sí anticipamos es que la propuesta nuestra lleve a la no jornada de clásicos y que no haya cuadrangulares, sino el sistema de mata a mata”, explicó Zuluaga al medio radial.

Carlos Mario Zuluaga, nuevo presidente de la Dimayor, afirmó que existe una propuesta para cambiar la Liga BetPlay en los próximos años - crédito Colprensa

El periodo mundialista, comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, obliga a los torneos locales a ajustar sus fechas, evitando cruces con la máxima cita del fútbol internacional.

El sistema de playoffs o ‘mata a mata’, que reemplazaría a los tradicionales cuadrangulares, apunta a condensar los tiempos y permitir que el campeonato concluya antes del inicio de la Copa del Mundo.

La última vez que se jugó bajo ese formato fue en el primer semestre de 2021, cuando Tolima se coronó campeón luego de vencer a Millonarios en Bogotá.

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, Zuluaga sostuvo que las modificaciones responden a la necesidad de ofrecer “un producto mejorado”, orientado a posicionar la Liga Betplay como una “liga moderna” que priorice el espectáculo y la eficiencia del calendario.

Frente al apoyo de los directivos, el dirigente expresó: “Eso no es apoyo o no, es mejoramiento de la Liga, del producto, que nos vean como una Liga moderna y que estamos pensando en el espectáculo. El objetivo por sí solo se defiende”.

América de Cali aún no sale del último puesto en la Liga BetPlay y cada vez se aleja más de los cuadrangulares - crédito Colprensa

Respecto a la composición de los equipos, Dimayor tiene prevista una posible reducción de 20 a 18 clubes para 2028, mediante un proceso en el que tres equipos descenderán y solo uno ascenderá en 2027.

Esta medida, explicó Zuluaga, “continúa el promedio, no se tocaría en esta decisión”, ya que el sistema de promedios seguirá vigente en la determinación de descensos.

El presidente de la entidad también adelantó que la categoría Primera B pasaría a disputarse en un solo torneo anual, y que a futuro se evaluará la implementación de tres ascensos y tres descensos, replicando formatos de otras ligas sudamericanas.

Consultado sobre los derechos de televisión, Zuluaga indicó a Caracol Radio que están trabajando con asesores para estructurar la oferta, y estiman solicitar propuestas en noviembre. “El mes de noviembre estaremos solicitando ofertas y el próximo año tendremos todo el primer semestre de negociación para tener una decisión a mediados de año”, puntualizó, agregando que el nuevo contrato entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Deportivo Cali quiere salir campeón por tercera vez de la Liga Femenina y ante Santa Fe otra vez - crédito Deportivo Cali

En cuanto al fútbol femenino, el dirigente expuso que una de las metas es mantener los 16 equipos actuales e, incluso, ampliar la liga a 20 clubes. Zuluaga señaló que la Liga Femenina debería programarse entre febrero y septiembre, ya que la Copa Libertadores Femenina se disputa invariablemente durante octubre. “La idea es que siempre lo haremos tratando de preservar este torneo que es muy competitivo”, aclaró el presidente sobre los principales retos de la categoría femenina.

Sobre una posible promoción de la Primera C a la Primera B, Zuluaga descartó que haya cambios inmediatos, remarcando que la prioridad actual es estabilizar económicamente la segunda división. “Tenemos que estabilizar económicamente la Primera B, es un objetivo nuestro. La idea es no crear una categoría que no tenga estabilización. Creo que para el 2027 podríamos planificar una Primera C profesional”, afirmó durante la entrevista con Caracol Radio.