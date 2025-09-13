Santiago Arias sonó con fuerza para Atlético Nacional: esto se sabe sobre el lateral de la selección Colombia

Santiago Arias es uno de los jugadores con más experiencia en la selección Colombia, que actualmente se encuentra en Bahía de Brasil - crédito Sam Navarro/USA TODAY Sports

El destacado rendimiento de Santiago Arias con la selección Colombia durante la reciente doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al mundial 2026 ha reavivado el interés sobre su futuro profesional. El lateral, que ocupó el lugar de Daniel Muñoz en la zona defensiva, se perfila como una de las opciones para el técnico Néstor Lorenzo de cara a la cita orbital.

Mientras tanto, su situación contractual con el Bahía de Brasil y los rumores sobre un posible fichaje con Atlético Nacional mantienen la expectativa entre los aficionados, justo cuando el club “paisa” se prepara para un nuevo reto en la Liga BetPlay, ante el Bucaramanga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El lateral derecho quiere mantenerse en buena forma en el fútbol de ese país de cara a la próxima convocatoria de la selección Colombia, en la que enfrentará a México y Canadá en dos amistosos en Estados Unidos, que son de preparación para el mundial de 2026, la tercera participación para el defensor.

¿Santiago Arias llegará al Atlético Nacional?

Arias busca consolidar su presencia en la selección Colombia y llegar en buenas condiciones a la Copa Mundial. Ha sumado minutos valiosos en las últimas jornadas, lo que le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico y posicionarse como candidato para la lista definitiva de Néstor Lorenzo. El entorno del jugador considera que mantener el ritmo competitivo será clave para asegurar su lugar en el equipo nacional.

En cuanto a su futuro en clubes, el contrato de Arias con Bahía se extiende hasta diciembre de 2025. Aunque su continuidad en el fútbol brasileño aún no está definida, el defensor no descarta la posibilidad de explorar nuevas opciones en el exterior o regresar al fútbol colombiano. Esta incertidumbre ha alimentado especulaciones sobre su próximo destino, especialmente tras su reciente protagonismo con la selección.

Santiago Arias seguiría en Brasil porque Atlético Nacional no se interesaría en el lateral derecho - crédito Luisa González/REUTERS

Uno de los rumores más comentados en Colombia ha sido la posibilidad de que Arias refuerce a Atlético Nacional en 2026. Sin embargo, de acuerdo con información de los periodistas Mauricio Agudelo y Pilar Velásquez, la directiva del club Verdolaga no contempla actualmente su incorporación.

La prioridad de Nacional se centra en la renovación del delantero Alfredo Morelos, mientras que la presencia de Andrés Román en la misma posición reduce las opciones de Arias para ser titular. Incluso si el lateral derecho deja el equipo en el próximo mercado de fichajes, la dirigencia ya evalúa otros nombres para cubrir esa vacante, tanto en Colombia como el exterior.

Andrés Román juega con Atlético Nacional desde 2022, convirtiéndose en la máxima figura del equipo - crédito Colprensa

Por ahora, Arias continúa su carrera en Bahía, donde ha disputado 23 partidos y marcado un gol. Su desempeño y regularidad en el fútbol brasileño serán determinantes para definir si prolonga su experiencia internacional o si, en el futuro, opta por regresar a los escenarios del fútbol colombiano.

A buscar la victoria ante Bucaramanga

Atlético Nacional atraviesa un momento positivo en la Liga BetPlay. El equipo suma siete partidos consecutivos sin derrota y ocupa la quinta posición de la tabla con 17 puntos, tras igualar 3-3 ante Deportivo Independiente Medellín en el clásico antioqueño, el domingo 7 de septiembre.

Este sábado 13 del mismo mes, el conjunto dirigido por Javier Gandolfi recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo correspondiente a la fecha 11 del campeonato, que será un duelo emocionante porque ambos aparecen entre los ocho primeros clubes de la tabla.

Atlético Nacional necesita un nuevo triunfo para pelear por el liderato en la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

De cara a este compromiso, Nacional presenta novedades en su plantilla. El mediocampista Jorman Campuzano, quien había realizado trabajos diferenciados tras el clásico, volvió a entrenar con normalidad y está habilitado para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Por el contrario, el volante Juan Manuel Zapata, que también se entrenó aparte tras el último partido, no logró reincorporarse al grupo y será baja para el encuentro ante Bucaramanga, al que debe vencer para acercarse al liderato, en el que Junior está sólido.